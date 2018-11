Renta rodzinna 2019 – wysokość

Wysokość najniższej renty rodzinnej w 2019 r.

Przewiduje się, że wskaźnik waloryzacji emerytur i rent w 2019 r. wyniesie 3,26% (waloryzacja kwotowa). Zgodnie z powyższym od 1 marca 2019 r. najniższa emerytura i renta, czyli także minimalna renta rodzinna, wzrosną o 33,57 zł. Oznacza to wzrost z 1029,80 zł (878,12 zł netto) do 1063,37 zł (904,67 zł netto). Natomiast minimalna renta rodzinna wypadkowa zwiększy się o 40,29 zł, czyli osiągnie wysokość 1276,05 zł.

Renta rodzinna wypadkowa przysługuje w razie śmierci osoby bliskiej wskutek wypadku przy pracy lub choroby zawodowej.

Renta rodzinna

Zgodnie z art. 65 ustawy emerytalnej renta rodzinna przysługuje uprawnionym członkom rodziny osoby, która w chwili śmierci miała ustalone prawo do emerytury lub renty z tytułu niezdolności do pracy lub spełniała warunki wymagane do uzyskania jednego z tych świadczeń. Przy czym oceniając prawo do renty, przyjmuje się, że osoba zmarła była całkowicie niezdolna do pracy.

Ponadto renta rodzinna przysługuje uprawnionym członkom rodziny osoby, która w chwili śmierci pobierała zasiłek przedemerytalny, świadczenie przedemerytalne lub nauczycielskie świadczenie kompensacyjne. W takim przypadku przyjmuje się, że osoba zmarła spełniała warunki do uzyskania renty z tytułu całkowitej niezdolności do pracy.

Wysokość omawianej renty uzależniona jest od wysokości świadczenia osoby zmarłej oraz od liczby osób uprawnionych do renty rodzinnej. W świetle art. 73 ust. 1. ustawy emerytalnej renta rodzinna wynosi:

dla jednej osoby uprawnionej – 85% świadczenia, które przysługiwałoby zmarłemu; dla dwóch osób uprawnionych – 90% świadczenia, które przysługiwałoby zmarłemu; dla trzech lub więcej osób uprawnionych – 95% świadczenia, które przysługiwałoby zmarłemu.

W celu zastosowania niezbędnych wyliczeń kwotę świadczenia, które przysługiwałoby zmarłemu, stanowi kwota emerytury lub renty z tytułu całkowitej niezdolności do pracy.

Pani Monika jest emerytką i straciła męża, również emeryta. Emerytura męża była wyższa. Kobieta występuje z wnioskiem o rentę rodzinną po zmarłym mężu. Czy otrzyma wyższe świadczenie? Niekoniecznie. Należy pamiętać, że renta rodzinna przysługująca jednej osobie wynosi jedynie 85% świadczenia, które przysługiwałoby zmarłemu. Może więc okazać się, że emerytura pani Moniki byłaby wyższa. ZUS wypłaci tylko jedno ze świadczeń.