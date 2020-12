Pozew o rozwód bez orzekania o winie - wzór

Trzeba także pamiętać, że orzekając rozwód sąd orzeka, czy i który z małżonków ponosi winę rozkładu pożycia. Jednak na zgodne żądanie małżonków sąd zaniecha orzekania o winie. Wówczas następują skutki takie, jak gdyby żaden z małżonków nie ponosił winy.

Na czym polega zupełny rozkład pożycia?

Zupełność rozkładu pożycia polega na zaniku trzech zasadniczych więzi pomiędzy małżonkami. Chodzi tu o więź uczuciową, zwaną duchową, emocjonalną lub psychiczną, więź fizyczną (inaczej intymną, cielesną, seksualną) oraz więź gospodarczą (ekonomiczną). Innymi słowy, pożycie małżeńskie wyraża się w szczególnego rodzaju wspólnocie duchowej, fizycznej i gospodarczej, a ustanie któregokolwiek z elementów tej wspólnoty należy uznać za objaw rozkładu pożycia, nie przesądzając na podstawie tylko tego objawu stopnia rozkładu.





Do stwierdzenia, że między małżonkami brak jest wspólnoty duchowej, nie jest konieczne stwierdzenie wrogiego lub choćby niechętnego ich stosunku do siebie. Zachowanie poprawnych stosunków, utrzymanie kontaktów w interesie wspólnych dzieci, nie musi oznaczać, że więź duchowa istnieje. Chodzi bowiem nie o jakąkolwiek więź duchową, lecz o więź charakterystyczną dla duchowej wspólnoty małżeńskiej.

Zmiana ustroju majątkowego, ze wspólności ustawowej na rozdzielność majątkową, nie może być utożsamiana z zerwaniem więzi gospodarczej, więź gospodarcza w prawidłowo funkcjonującym małżeństwie jest zachowana niezależnie od ustroju majątkowego, w jakim funkcjonują małżonkowie.

Jeżeli małżonek korzysta z dochodów drugiego małżonka w sytuacji przymusu ekonomicznego, to nie można przyjąć, że pomiędzy małżonkami istnieje więź gospodarcza

Czym jest trwały rozkład pożycia?

Trwałość rozkładu pożycia pojawia się wówczas, gdy zaistnieje przekonanie, że małżonkowie nie powrócą już do wspólnego pożycia. Trwałość rozkładu pożycia można stwierdzić, dopiero gdy rozkład jest zupełny. Innymi słowy, trwały rozkład pożycia występuje wtedy, gdy ocena oparta na doświadczeniu życiowym prowadzi do wniosku, że w przyszłości nie nastąpi nawiązanie wspólnego pożycia. Przy ocenie stopnia trwałości należy brać pod uwagę czas trwania małżeństwa i czas rozłączenia. Nie jest konieczne stwierdzenie niemożliwości podjęcia pożycia, lecz ocena prawdopodobieństwa powrotu do pożycia w świetle okoliczności sprawy i doświadczenia życiowego. Okoliczność, że powrót do pożycia jest w subiektywnym przekonaniu małżonka możliwy, nie może mieć decydującego znaczenia dopóki, dopóty nie przedstawi on przekonującej argumentacji swojego stanowiska.

Jak napisać pozew o rozwód bez orzekania o winie?

Wzór pozwu o rozwód bez orzekania o winie

.................................................., dnia ..............................

Sąd Okręgowy w ....................................

Wydział Cywilny Rodzinny

ul. .........................................................

.........................................................

Powódka: ............................................

ul. .......................................

............................................

PESEL: ..............................

Pozwany: ............................................

ul. .......................................

............................................

PESEL: ..............................

POZEW O ROZWÓD

BEZ ORZEKANIA O WINIE

Niniejszym wnoszę o:

rozwiązanie małżeństwa stron zawartego w dniu .............................. roku w Urzędzie Stanu Cywilnego w .............................. nr aktu małżeństwa .............................. bez orzekania o winie ;

zaniechanie orzekania o wspólnym mieszkaniu stron;

zasądzenie od pozwanego na rzecz pow ódki zwrotu połowy kosztów postępowania;

dopuszczenie oraz przeprowadzenie dowodów z dołączonych do pozwu dokument ów oraz dowodu z przesłuchania stron na podane w treści pozwu okoliczności.

UZASADNIENIE

Nasze małżeństwo zostało zawarte .............................. roku w Urzędzie Stanu Cywilnego w ...............................

(dowód: odpis skrócony aktu małżeństwa zawartego w USC w ..............................).

- na okoliczność zawarcia związku małżeńskiego stron.

Z małżeństwa nie posiadamy małoletnich dzieci.

Po zawarciu związku małżeńskiego zamieszkaliśmy w ............................... Początkowo pożycie małżeńskie przebiegało pomyślnie, jednak z czasem zaczęło dochodzić do coraz częstszych kłótni. Uwidoczniły się różnice charakterów w zakresie sposobu spędzania wspólnego czasu i wizji dotyczącej przyszłości. Mieliśmy inne zainteresowania i przestaliśmy ze sobą rozmawiać. Pojawiły się problemy finansowe.

Nie potrafiliśmy się porozumieć nawet w najprostszych kwestiach życia codziennego, takich jak ...............................

W następstwie stopniowego oddalania się ustała więź fizyczna. Powyższe miało miejsce .............................. roku, a kryzys w małżeństwie zaczął się pogłębiać.

W efekcie od .............................. roku ustała również więź gospodarcza. Powódka/pozwany wyprowadził się do ............................... Od tego czasu podejmowaliśmy próby ratowania związku, jednak nie przyniosły one żadnych rezultatów. W celu ratowania związku ........... (np. podjęliśmy terapię małżeńską, wyjechaliśmy na wspólny wyjazd) ........... .

W tych okolicznościach należy stwierdzić, że rozpad małżeństwa jest trwały i zupełny. Małżonkowie nie darzą się wzajemnym uczuciem, nie utrzymują więzi fizycznych i nie prowadzą wspólnego gospodarstwa domowego. Nie istnieje szansa na nawiązanie pożycia.

Związek stron nie rokuje szans na odbudowanie, przez co jego rozkład nosi znamiona trwałości w rozumieniu art. 56 KRO. Pomiędzy małżonkami nie ma możliwości odbudowy więzi emocjonalnej. Jak stwierdził Sąd Najwyższy w wytycznych z 28 maja 1955 roku, I CO 5/55 (OSNCK 1955 nr 3, poz. 46), do stwierdzenia, iż rozkład pożycia małżeńskiego jest trwały wystarczy oparta na doświadczeniu życiowym ocena, że powrót do wspólnego pożycia nigdy nie nastąpi.

Ostatnim wspólnym miejscem zamieszkania stron był .............................., gdzie obecnie powódka nadal zamieszkuje, stąd też właściwy do rozpoznania sprawy jest Sąd Okręgowy w .............................. (art. 41 KPC).

Pomiędzy małżonkami nie toczyły się sprawy o rozwód, separację i alimenty.

Jak już zaznaczono, strony podjęły próbę pozasądowego rozwiązania sporu, jednak z uwagi na różnice charakterologicznie nie przyniosły one pożądanych skutków. Obecnie kontakt jest znikomy i dotyczy tylko najpilniejszych kwestii. Każde z małżonków powoli organizuje sobie swoje życie.

Mając na uwadze całokształt naprowadzonych okoliczności, wnoszę jak w petitum niniejszego pozwu.

………………………

Załączniki:

potwierdzenie dokonania opłaty w wysokości 600 zł;

odpis pozwu wraz z załącznikami (x 2);

odpis skrócony aktu małżeństwa oryginał wraz z kserokopią.

dr Daniela Wybrańczyk, prawnik, mediator