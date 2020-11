Zdrada małżeńska jako powód tzw. rozwodu kościelnego

Zdrada małżeńska jako powód stwierdzenia nieważności małżeństwa kościelnego

Drugim co do popularności tytułem nieważności małżeństwa kościelnego występującego w procesie kanonicznym jest symulacja. Symulacja ma wiele wariantów, w których stosunkowo często występuje wykluczenie wierności małżeńskiej.

Wykluczenie wierności a niezdolność do jej zachowania

Mając do czynienia ze zdradą małżeńską należy zastanowić się nad jej powodem. Może ona wynikać z, w dużym uproszczeniu, trzech powodów. Pierwszym jest niezdolność do jej zachowania, a więc pewnego rodzaju zaburzenie o podłożu psychoseksualnym – z takimi przypadkami możemy mieć do czynienia na przykład w sytuacji hiperseksualności (hiperlibidemii), czyli nimfomanii u kobiet i satyryzmu u mężczyzn. Tego rodzaju zaburzenia mogą stanowić podstawę faktyczną do wydania wyroku stwierdzającego nieważność z tytułu niezdolności do podjęcia istotnych obowiązków małżeńskich z przyczyn natury psychicznej.

Drugim powodem może być chwila słabości. Nie chcąc usprawiedliwiać tego rodzaju zachowań, należy sobie uświadomić, że mąż lub żona w wyniku jakiegoś pobudzenia seksualnego w danej chwili ulegają swoim słabością i popędom i dopuszczają się zdrady małżeńskiej. Zdrada, u której podstaw leży zwykła ludzka słabość i grzeczność nie stanowi powodu, dla którego można by wydać wyrok stwierdzający nieważność małżeństwa.

Trzecią sytuacją jest z góry zaplanowane niedochowywanie wierności przez którąś ze stron małżeństwa. Innymi słowy któraś ze stron zawierając małżeństwo nie chce zachować wierności małżeńskiej i dopuszcza możliwość niewierności, czyli zdrady. Tego rodzaju podstawa faktyczna może stanowić powód dla którego kolegium sędziowskie orzeknie nieważność małżeństwa z tytułu symulacji częściowej – wykluczenia wierności małżeńskiej.

Istota symulacji

Symulacja (wykluczenie), to sytuacja w której jedna ze stron lub obie nie ślubują sobie szczerze przysięgi małżeńskiej. Jest to więc sytuacja, w której wypowiada się pewne słowa, ale wewnętrznie nie jest się do nich przekonany i nie wypowiada się ich w zgodzie z własnym sumieniem.

W przypadku symulacji częściowej jaką jest między innymi wykluczenie wierności małżeńskiej, mamy do czynienia z nieszczerym ślubowaniem słów „ślubuję ci [...] wierność małżeńską”. Innymi słowy symulant co innego mówi, a czego innego chce (co innego myśli). Gdyby pominięto ten passus przysięgi małżeńskiej, związek nie mógłby zostać zawarty. Nie chodzi o efekt tego chcenia – zachowanie lub niezachowanie wierności – efekt jest wtórny. Chodzi o samo myślenie, o ów „chcenie”, lub bardziej „niechcenie” zachowania wierności.