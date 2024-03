Byli mundurowi mogą wrócić do policji. Korpus oficerów młodszych bez limitu czasu na decyzję [Nowelizacja ustawy o Policji]

Rząd ułatwi powrót do służby policjantom, którzy z niej odeszli. Zmieni ustawę o Policji.

Np. w stosunku do kandydatów – byłych funkcjonariuszy Policji, którzy posiadają co najmniej stopień w korpusie oficerów młodszych Policji, nie będzie cenzusu czasowego związanego z pozostawaniem poza służbą. Dodatkowo kandydaci ci nie będą przechodzili testu sprawności fizycznej. W przypadku kandydatów chcących się ponownie przyjąć do służby proponuje się, aby rozmowa kwalifikacyjna miała odmienny charakter i sprowadzała się do dwóch obszarów, tj. motywacji do podjęcia służby oraz społecznych postaw wobec ludzi.

Jakie rząd proponuje zmiany dla byłych policjantów

Ze względu na różnorodność doświadczeń i zdobytych umiejętności zawodowych, jak również okres nieobecności w służbie, ustalono trzy różne procedury kwalifikacyjne dla funkcjonariuszy, którzy wcześniej pełnili służbę i teraz starają się o jej powrót. W związku z tym rząd proponuje takie zmiany:

1) W obowiązującej ustawie o Policji i regulacji rząd proponuje zmiany polegające na podniesieniu z 3 lat do 5 lat możliwości procedury kwalifikacyjnej dedykowanej dla byłych funkcjonariuszy.

2) Nowe rozwiązania dotyczącą kandydatów – byłych funkcjonariuszy Policji, którzy złożyli podanie o przyjęcie do służby po upływie 5 lat od zwolnienia ze służby w Policji. W takiej sytuacji zakłada się, z uwagi na upływ czasu, iż obok rozwiązań przyjętych w art. 25 ust. 13 ustawy o Policji, względem takiego kandydata będzie przeprowadzany test sprawności fizycznej.

3) Rząd planuje uregulowanie postępowania kwalifikacyjnego w stosunku do kandydatów – byłych funkcjonariuszy Policji, którzy posiadają co najmniej stopień w korpusie oficerów młodszych Policji. Z uwagi na nabyte kwalifikacje zawodowe, doświadczenie oraz kompetencje ta grupa byłych funkcjonariuszy również będzie podlegała skróconemu postępowaniu kwalifikacyjnemu.

UWAGA! Dla tych kandydatów - z uwagi na posiadane zalety nie będzie cenzusu czasowego związanego z pozostawaniem poza służbą. Dodatkowo kandydaci ci nie będą przechodzili testu sprawności fizycznej. W przypadku kandydatów chcących się ponownie przyjąć do służby proponuje się, aby rozmowa kwalifikacyjna miała odmienny charakter i sprowadzała się do dwóch obszarów, tj. motywacji do podjęcia służby oraz społecznych postaw wobec ludzi.

4) postępowanie sprawdzające, które jest określone w przepisach o ochronie informacji niejawnych (jeden z etapów postępowania kwalifikacyjnego) będzie miało zastosowanie, w przypadku braku posiadania przez kandydata – byłego funkcjonariusza Policji, odpowiedniego poświadczenia bezpieczeństwa.

5) Dodatkowo proponuje się rozwiązanie, które będzie zapewniało kandydatom (absolwenci oddziałów o profilu mundurowym, byli funkcjonariusze Policji), którzy ukończyli z wynikiem pozytywnym postępowanie kwalifikacyjne, pierwszeństwo w przyjęciu do służby w Policji.

6) Zważywszy na dotychczasowe doświadczenie kandydatów, byłych funkcjonariuszy, którzy ponownie zostali przyjęci do służby oraz nabyte przez nich kompetencje, proponuje się, aby policjant przyjęty do służby ponownie mianowany był na stałe, pod warunkiem, iż przed zwolnieniem ze służby w Policji był mianowany w niej na stałe.

7) Dodatkowo przyjęto, że nie kieruje się na szkolenie zawodowe podstawowe policjanta przyjętego do służby ponownie, jeżeli podczas uprzednio pełnionej służby uzyskał kwalifikacje zawodowe podstawowe.

Zmiany nie tylko w ustawie o Policji

Obok zmian planowanych w ustawie o Policji, w celu zapewnienia jednolitości i spójności systemowej i organizacyjnej, rząd proponuje się nowelizację przepisów ustawy – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2023 r. poz. 900, z późn. zm.), adekwatnie do rozwiązań przyjętych w zakresie odnoszącym się do: