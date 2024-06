NSZZ Solidarność: KG Policji zakazała policjantom kamizelek taktycznych (z wkładem balistycznym). Policjanci proszą premiera o zmiany w prawie

Kamizelki z takim wkładem chronią przed zranieniem po strzale z broni palnej (albo zmniejszają skutki strzału).

Związkowcy: "Patrole oficerskie z Komendy Głównej Policji dokonują ogólnopolskiej kontroli policjantów z Ruchu Drogowego, pełniących służbę na ulicy. W trakcie kontroli wobec policjantów, którzy posiadają założone ODBLASKOWE KAMIZELKI TAKTYCZNE ORAZ ODBLASKOWE KAMIZELKI TAKTYCZNE Z WKŁADAMI BALISTYCZNYMI, stwierdzane są nieprawidłowości w umundurowaniu i nakazywane jest ich zdjęcie i założenie zwykłych kamizelek odblaskowych."

Policjanci opisali problem zakazu stosowania przez nich kamizelek dających im tak potrzebną ochronę w liście otwartym do premiera i szefa MSWiA. Całość listu w pliku PDF (do ściągnięcia) poniżej

W liście otwartym czytamy:

1) patrole oficerskie z Komendy Głównej Policji dokonują ogólnopolskiej kontroli policjantów z Ruchu Drogowego, pełniących służbę na ulicy. W trakcie kontroli wobec policjantów, którzy posiadają założone ODBLASKOWE KAMIZELKI TAKTYCZNE ORAZ ODBLASKOWE KAMIZELKI TAKTYCZNE Z WKŁADAMI BALISTYCZNYMI, stwierdzane są nieprawidłowości w umundurowaniu i nakazywane jest ich zdjęcie i założenie zwykłych kamizelek odblaskowych!!!

2) Pkt 1 ma miejsce pomimo tego, że część kamizelek taktycznych kupowanych jest przez same Komendy Wojewódzkie Policji lub jest otrzymywana w ramach wsparcia udzielanego przez władze samorządowe oraz cześć zakupują sami funkcjonariusze zdający sobie sprawę jak ważne jest ich bezpieczeństwo oraz swobodę ruchów jakie zapewniają takie kamizelki.

3) Problem dotyczy także policjantów pionu Prewencji, gdzie podczas odpraw do służby funkcjonariusze słyszą, że kamizelki taktyczne nie są elementami umundurowania i wyposażenia w związku z czym nie mogą ich nosić. Niestety, takie słowa i polecenia padają z ust przełożonych z długim stażem służby, którzy nie potrafią nadążyć za zmieniającym się światem. Podobnie jak nasze przepisy prawne, które w wielu przypadkach są archaiczne.

4) Przykład takiego przepisu: Par. 8 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 20 maja 2009 roku w sprawie umundurowania policjantów stanowi: „Kamizelka ostrzegawcza jest wykonana z dzianiny z elementami odblaskowymi w kolorze żółtym, zapinana z przodu na klamrę zaciskową. Na górnej części pleców jest naszyty duży napis "POLICJA" w kolorze czarnym na żółtym odblaskowym tle. Dopuszcza się uzupełnienie napisu o drugi człon z nazwą specjalizacji lub funkcji. Na górnym lewym przodzie jest naszyty napis "POLICJA" w kolorze czarnym na żółtym odblaskowym tle, na prawym górnym przodzie - pas z taśmy odblaskowej. W dolnej części kamizelki na całym obwodzie są dwa pasy z taśmy odblaskowej.”

5) Taktyczne kamizelki spełniają wymagania dla kamizelek odblaskowych.

Tak policjanci sformułowali postulat do Premiera i Ministra MSWiA:

Szanowni Panowie,

Biorąc pod uwagę obecną sytuację geopolityczną, świadomość funkcjonariuszy zarówno z pionów Prewencji jak i Ruchu drogowego, dotyczącą ich bezpieczeństwa osobistego w celu dbania o swoje życie i zdrowie, proszę o podjęcie niezwłoczne prac nad nowelizacją ww. rozporządzenia poprzez:

1. Dopisanie ust. 5 w brzmieniu „Dopuszcza się noszenie przez policjanta odblaskowej kamizelki taktycznej, spełniającej wymogi odblaskowe o których mowa w ust. 1”

2. Dopisanie ust. 6 w brzmieniu „Dopuszcza się noszenie przez policjanta kamizelki taktycznej koloru granatowego. Z tyłu kamizelki i na lewej górnej części przodu kamizelki jest umieszczony odblaskowy napis "POLICJA" w kolorze srebrnym, wykonany metodą wgrzewania w materiał.”

Poniżej Policja o taktycznych kamizelkach

"Musimy podkreślić fakt, że stołeczni funkcjonariusze Oddziału Prewencji Policji również wyposażeni są w kamizelki taktyczne posiadającą twardą protekcję czyli płyty balistyczne ceramiczne. To świetne rozwiązanie w kwestii aktywnej ochrony osób postronnych, które np. znajdą się w zasięgu działania aktywnego zabójcy, którego zadaniem będzie eliminacja jak największej liczby osób. Trzeba zwrócić uwagę na fakt, że w tej konkretnej sytuacji, to policjanci pełniący służbę na danej dzielnicy będą mogli skutecznie i szybko zareagować na tego typu zagrożenie do czasu przybycia SPKP Warszawa."

Więcej w publikacji Kamizelka taktyczna - wygoda na co dzień (źródło Wydział Komunikacji Społecznej Komendy Stołecznej Policji)