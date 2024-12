Komunikat: Dwa warianty emerytury dla policjantów. 40% podstawy wymiaru i 2,6% albo 60% i 3% [ZER MSWiA]

Ważne

Z komunikatu Policji wynika, że:

Informujemy, że po 1 stycznia 2025 r. dotychczasowe zasady obliczania policyjnych emerytur będą nadal obowiązywać. Funkcjonariusze przyjęci do służby przed 1 stycznia 2013 r. nadal będą mogli uzyskać uprawnienia emerytalne po 15 latach służby. Natomiast, jeżeli po 1 stycznia 2025 r. osiągną 25-letni staż służby (co najmniej), to będą mieli prawo wyboru sposobu przejścia na emeryturę i zasad korzystania z niej.