Nowy mechanizm od MSWiA: Mundurowi rozczarowani. Bez zmiana w dopłatach

Rozczarowanie spotkało Straż Graniczną - zmiany w przepisach nie dadzą im podwyżki wysokości dodatków do wypoczynku.

Minister właściwy do spraw wewnętrznych nowelizuje rozporządzenie z dnia 27 czerwca 2002 r. w sprawie świadczeń socjalnych i bytowych przysługujących funkcjonariuszowi Straży Granicznej i członkom jego rodziny (Dz. U. poz. 903, z późn. zm.).

Ma to na celu wprowadzenie nowego mechanizmu obliczania wysokości dopłaty do wypoczynku dla funkcjonariuszy Straży Granicznej oraz członków ich rodzin poprzez powiązanie go z kwotą bazową, ogłaszaną corocznie w ustawie budżetowej, dla żołnierzy zawodowych i funkcjonariuszy w wysokości 33,41% kwoty bazowej.

UWAGA! Wprowadzenie nowego mechanizmu nie spowoduje zmiany wysokości kwoty dopłaty do wypoczynku.

Mundurowi rozczarowani: nowy mechanizm obliczania dopłat do wypoczynku nie podniósł ich wysokości

Jaki jest więc cel tej zmiany? Z uwagi na podwyższenie od 1 maja 2024 r. stawki najniższego uposażenia zasadniczego w Straży Granicznej, które to (w aktualnym stanie prawnym) stanowi podstawę naliczania dopłaty do wypoczynku i wynosi 25,28% najniższej stawki uposażenia zasadniczego. Ministerstwo uznało, że w celu zachowania wysokości kwotowej dopłaty według stanu na dzień 1 stycznia 2024 r., niezbędna jest zmiana mechanizmu naliczania od dnia 1 maja 2024 r.

Przepisy wejdą z mocą wsteczną od 1 maja 2024 r. (dotyczą także wniosków o wypłatę dopłaty do wypoczynku złożonych i nierozpatrzonych przed dniem 1 maja 2024 r.).

Podstawa prawna dla zmian w dopłatach do wypoczynku Straży Granicznej

Na podstawie art. 77 ust. 7 ustawy z dnia 12 października 1990 r. o Straży Granicznej (Dz. U. z 2023 r. poz. 1080, z późn. zm.) został upoważniony do określenia, w drodze rozporządzenia, rodzajów świadczeń socjalnych i bytowych, uwzględniając zakres podmiotowy świadczeń socjalnych, warunki korzystania z tych świadczeń, sposób ich realizacji, a w przypadku świadczeń finansowych - ich wysokość, sposób obliczania, terminy rozliczeń oraz wypłaty.