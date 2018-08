Zarząd sukcesyjny 2018 - Prezydent podpisał ustawę

To już pewne - przepisy dotyczące zarządu sukcesyjnego wejdą w życie w IV kwartale 2018 r. Nowe rozwiązania dają przedsiębiorcy wpisanemu do CEIDG możliwość powołania zarządcy sukcesyjnego, który prowadził będzie bieżące sprawy przedsiębiorstwa po śmierci właściciela, do czasu zakończenia formalności spadkowych. Dzięki nowym rozwiązaniom w mocy zostaną utrzymane, umowy o pracę, kontrakty, zezwolenia i koncesje związane z przedsiębiorstwem.