Spadek po teściu lub teściowej – zasady, podatek

Tylko na podstawie testamentu

Zięć i synowa nie należą do grona spadkobierców ustawowych określonych w Kodeksie cywilnym. Oznacza to, iż dziedziczenie po teściu czy teściowej może odbywać się jedynie na podstawie testamentu.

Co z zachowkiem?

Sytuacja, w której w testamencie spadkodawca przekazuje majątek zięciowi lub synowej może skutkować obowiązkiem zapłaty zachowku.

Osobami uprawnionymi do otrzymania zachowku są zstępni, małżonek i rodzice spadkodawcy, którzy byliby powołani do spadku z ustawy.

Warto pamiętać, iż w pierwszej kolejności ustawowo dziedziczą zstępni (dzieci, wnuki itd.) spadkodawcy oraz małżonek. Rodzice zaś dopiero wtedy, gdy spadkodawca nie pozostawił zstępnych. W takiej sytuacji rodzice spadkodawcy dziedziczą w zbiegu z małżonkiem.

Jeżeli uprawniony nie otrzymał należnego mu zachowku bądź w postaci uczynionej przez spadkodawcę darowizny, bądź w postaci powołania do spadku, bądź w postaci zapisu, przysługuje mu przeciwko spadkobiercy roszczenie o zapłatę sumy pieniężnej potrzebnej do pokrycia zachowku albo do jego uzupełnienia.

Zachowek wynosi połowę wartości udziału przypadającego osobie uprawnionej, gdyby dziedziczyła z ustawy. Jeżeli uprawnionym do zachowku jest małoletni albo osoba trwale niezdolna do pracy zachowek wynosi dwie trzecie wartości takiego udziału.

Majątek wspólny czy osobisty?

W praktyce wątpliwości może budzić fakt zaliczenia spadku do majątku wspólnego lub osobistego małżonków. Zgodnie z Kodeksem rodzinnym i opiekuńczym przedmioty majątkowe nabyte przez dziedziczenie należą do majątku osobistego małżonka. Aby odziedziczona rzecz weszła w skład majątku wspólnego małżonków, spadkodawca musi tak zdecydować w testamencie.

Spadek po teściowej lub teściu a podatek

Zięć i synowa nie są objęci zwolnieniem wynikającym z art. 4a ustawy o podatku od spadków i darowizn. Ciąży na nich obowiązek uiszczenia podatku od spadków na zasadach przewidzianych dla osób należących do I grupy podatkowej.

Do I grupy podatkowej ustawa zalicza:

małżonka,

zstępnych,

wstępnych,

pasierba,

zięcia,

synową,

rodzeństwo,

ojczyma,

macochę,

teściów;

Zwolnienie do określonej kwoty

Osoby zaliczane do I grupy podatkowej korzystają ze zwolnienia z podatku od spadków i darowizn do kwoty 9637 zł.

Podatek oblicza się od nadwyżki podstawy opodatkowania ponad kwotę wolną od podatku, według określonej skali. Dla nabywców zaliczonych do I grupy podatkowej stawka podatku wynosi:

do 10 278 zł – 3%,

od 10 278 zł do 20 556 zł – 308 zł 30 gr i 5% nadwyżki ponad 10 278 zł,

powyżej 20 556 zł – 822 zł 20 gr i 7% nadwyżki ponad 20 556 zł.

