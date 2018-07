Dlaczego okradasz sam siebie, godząc się na zbyt niskie odszkodowanie?

Ogólnie rzecz ujmując, szkodę na osobie daje się sprowadzić do bólu fizycznego, powstałego na skutek uszkodzenia ciała lub wywołania rozstroju zdrowia, lub też do ujemnych przeżyć psychicznych, takich jak np. rozpacz, smutek czy niepewność co do dalszego losu.

Szkoda tego rodzaju może też pośrednio odbić się na majątku, np. w postaci zwiększonych wydatków na leczenie poszkodowanego w wypadku komunikacyjnym oraz niemożności podjęcia pracy w następstwie urazów, a tym samym osiągania przychodów przez poszkodowanego.

Kwoty przyznawane uprawnionym niejednokrotnie w żadnej mierze nie odzwierciedlają faktycznych rozmiarów doznanego uszczerbku fizycznego bądź psychicznego, a niekiedy są wręcz rażąco niskie. Tymczasem nie tylko z przepisów, ale również z elementarnych zasad sprawiedliwości wynika, że szkoda powinna być w pełni naprawiona, czyli usunięta lub wynagrodzona w określony a zarazem godziwy i satysfakcjonujący sposób. Oznacza to między innymi konieczność przyznania uprawnionemu odpowiednio wysokiego odszkodowania czy zadośćuczynienia.

Warto walczyć, jest o co!

Każda sytuacja jest inna i unikalna, tak właśnie powinna być oceniana przez ubezpieczyciela, czy w późniejszym etapie – przez sąd. W zależności od postaci i rozmiarów szkody możliwe jest dochodzenie nie tylko odszkodowania, ale i zadośćuczynienia, a niekiedy nawet renty. Istotne jest to, aby przyznawane kwoty były odpowiednie do poniesionej straty. Oto kilka, przemawiających do wyobraźni przykładów spraw z udziałem Radcy prawnego, reprezentującego poszkodowanych. Co istotne, spraw niewątpliwie zakończonych spektakularnym sukcesem:

Ubezpieczyciel, za śmierć dzieci i rodzeństwa w wypadku komunikacyjnym, gotów był wypłacić jedynie 30.000 zł. Profesjonalny pełnomocnik, po skierowaniu sprawy do sądu, uzyskał dla uprawnionych rekordowo wysoką wypłatę: aż 2.200.000 zł.

Sąd przyznał konkubinie 260.000 zł za śmierć konkubenta. Wcześniej ubezpieczyciel proponował wypłatę w wysokości 20.000 zł.

Powody zbyt niskich wypłat

Na rynku działa wiele firm odszkodowawczych, obiecujących szybkie załatwienie sprawy przy jednoczesnym osiągnięciu wysokich korzyści. Niestety, rzeczywistość wygląda zdecydowanie inaczej. Dlaczego? Podstawowym błędem osób poszkodowanych jest powierzanie swoich spraw nieprofesjonalnym firmom odszkodowawczym. Większość z tych przedsiębiorstw nie ma bowiem prawa reprezentować poszkodowanych przed sądami. Świadczyć taką usługę może jedynie profesjonalny pełnomocnik, jakim jest radca prawny. Ponadto, osoby pracujące w pseudo kancelariach nie mają ani specjalistycznej wiedzy, ani wielokrotnie doświadczenia w prowadzeniu tego typu spraw. Naganny etycznie jest fakt, iż firmy te lub osoby fizyczne chcą jak najszybciej, ze stratą dla poszkodowanej osoby i jej rodziny, zakończyć sprawę i zawierają ugodę. Umowy takie polegają na zrzeczeniu się przez poszkodowanego większej części lub niemal całości przysługującego mu odszkodowania, renty, czy zadośćuczynienia. Ugoda zawsze uniemożliwia założenie i zbadanie sprawy przez niezawisły sąd – twierdzi mec. Artur Klimkiewicz, radca prawny, specjalizujący się w sprawach odszkodowawczych.