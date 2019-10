Kosztowny wyciek danych

Kara nałożona przez UODO wynosi dokładnie 2 830 410 zł, czyli równowartość 660 tys. euro. Nie oceniając na tym etapie ani jej zasadności, ani kwestii wysokości, należy wskazać, iż jednym z istotnych aspektów poruszonych w decyzji jest kwestia niewystarczającego zabezpieczenia organizacyjnego i technicznego przechowywanych danych. Kwestia ta stanowi niejako podstawę nałożenia kary. Efektem rzekomych uchybień był powszechnie znany wyciek informacji o około 2,2 mln użytkownikach serwisu, przy czym oprócz danych logowania w serwisie i kontaktowych użytkowników mogły wśród nich znaleźć się też dane z formularzy ratalnych.

Polecamy: RODO 2019. Plusy i minusy zmian od 4 maja

reklama reklama



Na atak narażeni są wszyscy

Sytuacja ta pokazuje, że nawet przedsiębiorstwa działające w sferze cyfrowej od wielu lat, mogą stać się ofiarą ataku hackerskiego. Można zaryzykować tezę, że ziszczenie się ryzyka ataku jest w zasadzie kwestią czasu i w pewnym stopniu może dotknąć każdego z nas. Przed prawnikami i branżą ubezpieczeniową stoi zatem niebagatelna kwestia określenia sposobu zabezpieczenia przed skutkami ryzyk określanych mianem zagrożeń cybernetycznych. Taką rolę pełni umowa ubezpieczenia. Zatem, o ile aspekty techniczne mają za zadanie zatrzymać i zminimalizować ryzyko incydentu, to polisa ma pomóc zmierzyć się ze skutkami, jeśli do incydentu już dojdzie. Pewnym jest, że posiadanie przez firmę ubezpieczenia od ryzyk cybernetycznych może okazać się nieocenionym wsparciem.

Polisa zapewnia środki na kampanię informacyjną i likwidację zagrożenia

Rzecz jasna nie zapobiegnie samemu atakowi. Jednakże środki, których wypłatę przewiduje polisa, mogą być przeznaczone na wiele działań minimalizujących skutki ataku. Przede wszystkim pozwalają one na przeprowadzenie dokładnego audytu bezpieczeństwa, także z udziałem ekspertów zewnętrznych, a następnie likwidację zagrożenia i szeroką rozumianą informatykę śledczą. Drugim istotnym obszarem wsparcia, które zapewnia ubezpieczenie, jest pokrycie kosztów akcji informacyjnej, np. masowej wysyłki poczty elektronicznej czy tradycyjnej lub uruchomienie call center. Jak wiadomo, jest to jeden z głównych obowiązków administratora w przypadkach naruszenia bezpieczeństwa danych. Z pomocą ubezpieczyciela można też przeprowadzić kampanię informacyjną w mediach masowego przekazu. Trzeba bowiem pamiętać, że w myśl przepisów prowadzone przez firmę działania muszą być skuteczne. Jest to bardzo istotne, ponieważ mogą ona wpłynąć na skalę strat w wyniku wycieku. Co więcej, jedna z wcześniejszych kar UODO została nałożona właśnie za niespełnienie obowiązku informacyjnego.