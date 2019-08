Przejrzyste przedstawienie korzyści wpływa na większe zadowolenie z ubezpieczeń grupowych

Rekordowo niski poziom bezrobocia skłania pracodawców do rozszerzania oferowanych pracownikom benefitów pozapłacowych, w tym ubezpieczeń grupowych. Równie ważne, jak ich zakres, jest odpowiednie przedstawienie korzyści wynikających z polisy. Większość pracowników nie zna szczegółowego zakresu swojego ubezpieczenia, a co za tym idzie, nie wie, na co może liczyć ze strony ubezpieczyciela.