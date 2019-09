Ubezpieczenia środowiskowe nie cieszą się popularnością

Awaria oczyszczalni ścieków w Warszawie to kolejne tego typu zdarzenie w ciągu kilkunastu miesięcy. W maju 2018 roku doszło do uszkodzenia przepompowni w Gdańsku. W obydwu przypadkach odpady trzeba było awaryjnie spuścić do rzeki – w Warszawie do Wisły, a w Gdańsku do Motławy.

Kto musi zlikwidować skutki skażenia?

W przypadku Warszawy skażenie może być rozległe. Nieczystości mogą przepłynąć Wisłą wiele kilometrów i skazić również tereny położone w gminach i powiatach leżących w dole rzeki. Zgodnie z zapisami Ustawy o zapobieganiu szkodom w środowisku i ich naprawie, wszelkie koszty likwidacji skutków zdarzenia i przywrócenia równowagi biologicznej musi pokryć sprawca zanieczyszczenia, czyli w tym przypadku - warszawski samorząd. Stołeczny urząd będzie też musiał zapłacić za przeprowadzenie dodatkowych badań ekologicznych i monitoring skutków działań naprawczych.

Z jakimi roszczeniami trzeba się liczyć?

Wyciek będzie przepływać przez obszary Natura 2000. Zagrożone mogą być gatunki ryb, ptactwa, roślinność. Może nawet dojść do konieczności odtworzenia pokrzywdzonych gatunków. Dodatkowo mogą pojawić się roszczenia ze strony miast i gmin, które poniosą dodatkowe koszty związane z zabezpieczeniem terenów przed zanieczyszczeniami płynącymi Wisłą. Mogą także domagać się rekompensaty innych strat niż środowiskowe, np. w turystyce. Zapewne pojawią się też roszczenia od osób fizycznych, które udowadniać będą swoje indywidualne straty w związku z wyciekiem.

Czy na Warszawę zostanie nałożona kara?

Za spowodowanie skażenia środowiska na sprawcę może zostać też nałożona kara administracyjna. Prokuratura na Pradze Północ wszczęła już z urzędu śledztwo w sprawie awarii. W wyniku zeszłorocznego zdarzenia w Gdańsku, na spółkę odpowiedzialną za odprowadzanie ścieków nałożono karę 332,5 tys. zł. Od negatywnych skutków finansowych tych zdarzeń można się jednak ubezpieczyć.

Samorządy nie interesują się ubezpieczeniami środowiskowymi

Choć ubezpieczenia środowiskowe dostępne są na polskim rynku od wielu lat, to niewiele samorządów decyduje się na ich zakup. To błąd. Należy pamiętać, że zanieczyszczenie środowiska może być skutkiem nie tylko awarii jak te w Warszawie i Gdańsku, ale też prozaicznych wypadków jak uszkodzenie systemu klimatyzacji czy też nawet wypadku środka transportu.

Tylko wybrani przedsiębiorcy kupują ubezpieczenie

Podobnie wygląda sytuacja wśród firm. Tego typu ubezpieczenia wykupują głównie podmioty średnie i duże. Zwłaszcza gdy w ich zakresie działalności, nawet pobocznej, znajduje się zbieranie i wytwarzanie odpadów lub prowadzenie składowisk odpadów, na które muszą uzyskać odpowiednie zezwolenia. Polisa środowiskowa może być formą zabezpieczenia roszczeń związanych z taką działalnością, które jest wymagane przez organ wydający zezwolenie. Fakt ten miał odzwierciedlenie w chwilowym skoku zainteresowania tymi ubezpieczeniami w momencie wejścia w życie nowelizacji Ustawy o odpadach.