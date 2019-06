Umowa z doradcą restrukturyzacyjnym a postępowanie o zatwierdzenie układu

Postępowanie o zatwierdzenie układu

Postępowanie o zatwierdzenie układu jest jednym z czterech rodzajów postępowań, które reguluje ustawa Prawo restrukturyzacyjne (dalej PrRestr). Co do zasady, ma ono najmniej sformalizowany charakter, a organy państwowe są zaangażowane do minimum. Zgodnie z założeniem ustawodawcy ma ono umożliwiać zawarcie układu przez dłużnika z wierzycielami na skutek samodzielnego zbierania głosów wierzycieli. Rolą sądu pozostaje jedynie zatwierdzenie tegoż układu. Warunkiem umożliwiającym przeprowadzenie postępowania o zatwierdzenie jest suma wierzytelności spornych, która nie powinna przekraczać 15% sumy wierzytelności uprawniających do głosowania.

Do czynności mających na celu restrukturyzację dłużnika zalicza się m.in. samodzielny wybór doradcy restrukturyzacyjnego, który docelowo ma pełnić funkcję nadzorcy układu. W dalszej kolejności należy wyznaczyć dzień układowy, a nadzorca układu sporządza plan restrukturyzacyjny i spis wierzytelności. Po przeprowadzeniu głosowania wśród wierzycieli kolejnym etapem jest złożenie wniosku do sądu o zatwierdzenie układu.

Zawarcie umowy z doradcą restrukturyzacyjnym przez dłużnika

Niemniej, tym co inicjuje postępowanie jest zawarcie umowy z doradcą restrukturyzacyjnym przez dłużnika. Umowa ta powinna stanowić o konieczności przygotowania propozycji układowych, przeprowadzeniu samodzielnego zbierania głosów, a także o złożeniu wniosku do sądu. Moment podpisania umowy przez obie strony oznacza rozpoczęcie pełnienia funkcji nadzorcy układu przez doradcę restrukturyzacyjnego. Przepisy nie wykluczają jednak możliwości ustalenia innego terminu pełnienia tejże funkcji. Podobnie jak dopuszczalne jest zawarcie umowy przedwstępnej lub pod warunkiem zawieszającym. O ile wybór nadzorcy układu nie jest skrępowany, o tyle konieczne jest, aby nadzorca układu posiadał licencję doradcy restrukturyzacyjnego.

Zadania nadzorcy układu sprowadzają się kolejno do:

sporządzenia spisu wierzytelności;

sporządzenia planu restrukturyzacyjnego;

informowania dłużnika o możliwości zawarcia układu pod kątem kryterium ilości wierzytelności spornych;

informowania wierzycieli o niezbędnych okolicznościach umożliwiających rzetelne oddanie głosu;

przyjmowania zastrzeżeń od wierzycieli;

przygotowania sprawozdania.

W przypadku wydania postanowienia o zatwierdzeniu układu do momentu jego uprawomocnienia nadzorca układu pełni rolę nadzorcy sądowego. Przepisy prawa przewidują również możliwość zmiany nadzorcy układu w toku postępowania.

