Co powinna zawierać umowa o zachowaniu poufności, aby spełniała swoją funkcję?

Na samym początku warto wskazać, że zgodnie z art. 11 ust. 2 ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji: „przez tajemnicę przedsiębiorstwa rozumie się informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, które jako całość lub w szczególnym zestawieniu i zbiorze ich elementów nie są powszechnie znane osobom zwykle zajmującym się tym rodzajem informacji albo nie są łatwo dostępne dla takich osób, o ile uprawniony do korzystania z informacji lub rozporządzania nimi podjął, przy zachowaniu należytej staranności, działania w celu utrzymania ich w poufności”.

Zaproponowana przez ustawodawcę definicja jest jednak bardzo ogólna i pozostawia szerokie pole do interpretacji. Informacje posiadające wartość gospodarczą dla każdego przedsiębiorcy są inne. Dla osoby prowadzącej kawiarnię będą to unikalne receptury, np. na ciasto z jabłkami, a dla usługodawcy mogą to być poufne cenniki czy sposób pozyskiwania klientów. Tajemnice przedsiębiorstwa mogą występować w każdym obszarze działalności. Dlatego warto w umowie o zachowaniu poufności doprecyzować jakie informacje mają poufny charakter i mają stanowić informacje poufne. Najlepszym rozwiązaniem jest wymienienie konkretnych przykładów. W NDA należy także sprecyzować zasady wykorzystywania informacji poufnych przez osobę, której są one udostępniane, a także jej odpowiedzialność za naruszenie umowy oraz mechanizm działania kar umownych. Oznacza to, że należy dokładnie określić do czego udostępnione na jej podstawie dane mogą być wykorzystywane, np. w celu prawidłowego wykonania obowiązków, przeprowadzenia audytu, sprzedaży udziałów w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością, itp.

W przypadku braku umowy o zachowaniu poufności, osoba, której zostały powierzone informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa, ponosi odpowiedzialność na podstawie obowiązujących przepisów prawa. Co oznacza, że to na przedsiębiorcy, który decyduje się na dochodzenie roszczeń przed sądem, spoczywa obowiązek udowodnienia przesłanek tej odpowiedzialności, a także wysokości poniesionej szkody - w przypadku żądania jej naprawienia. Warto jednak pamiętać, że bez odpowiednich dowodów i podstaw prawnych (umowy) wykazanie rzeczywistego rozmiaru szkody bywa utrudnione. Kara umowna daje poszkodowanemu przedsiębiorcy często możliwość naprawienia szkody bez potrzeby prowadzenia długotrwałego procesu sądowego – dlatego warto ją uwzględnić podczas tworzenia kontraktu.