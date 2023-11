Kredyty frankowe. Sąd Najwyższy uchyla korzystne dla frankowiczów wyroki. Sugeruje zastosowanie kursu średniego NBP dla przeliczenia CHF

Ważne

Najważniejsze tezy wyroków Sądu Najwyższego z 19 września 2023 r. w sprawach frankowych

Sąd Najwyższy uznał, że nieważność (art. 3531 kodeksu cywilnego) lub niezwiązanie kredytobiorcy (art. 3851 kodeksu cywilnego) przelicznikiem walutowym, ustanowionym w umowie kredytu denominowanego lub indeksowanego do waluty obcej, nie powoduje ani nieważności umowy kredytowej w całości, ani eliminacji samej zasady indeksacji do waluty obcej.



Sąd Najwyższy uznał, że w braku przelicznika w umowie, niezależnie od tego, czy nie było go od początku, czy też okazał się nieważny, na podstawie art. 56 k.c. stosuje się przelicznik wynikający ze zwyczajów i zasad współżycia społecznego. Możliwa jest także analogia z innych przepisów, w szczególności art. 358 § 2 k.c. Oznacza to, że dopuszczalne jest w takiej sytuacji zastosowanie kursu średniego NBP.



Odnosząc się do orzeczeń wyłączających stosowanie art. 56 k.c. w oparciu o wyrok TSUE z 3 października 2019 r., C-260/18, Sąd Najwyższy zwrócił uwagę, że tylko ustawa lub wyrok Trybunału Konstytucyjnego mogą uchylić lub ograniczyć zakres stosowania art. 56 k.c.