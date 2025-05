Ile można zarobić w komisji wyborczej 18 maja 2025 r.? Członkowie komisji wyborczej mają również prawo do dni wolnych od pracy. To sposób na dodatkowe pieniądze. Kto może zasiadać w komisji wyborczej w wyborach prezydenckich?

Komisja wyborcza 2025 - dodatkowa praca

Aby móc zasiąść w komisji wyborczej, należy mieć prawo wybierania, czyli spełniać łącznie poniższe warunki:

obywatelstwo polskie; najpóźniej w dniu zgłoszenia ukończenie 18 lat; niepozbawienie praw publicznych prawomocnym orzeczeniem sądu; niepozbawienie praw wyborczych prawomocnym orzeczeniem Trybunału Stanu; nie bycie ubezwłasnowolnionym prawomocnym orzeczeniem sądu.

Co więcej, należy stale zamieszkiwać na obszarze województwa, w którym kandydat zgłasza się do komisji. Musi być ujęty w Centralnym Rejestrze Wyborców w stałym obwodzie głosowania jednej z gmin danego województwa.

Kto nie może być w komisji wyborczej w 2025 r.?

Wylicza się kilka przypadków, kiedy nie można być członkiem komisji wyborczej w wyborach prezydenckich w 2025 r. Członkiem komisji wyborczej nie może być:

kandydat w wyborach;

komisarz wyborczy;

pełnomocnik wyborczy komitetu wyborczego;

pełnomocnik finansowy komitetu wyborczego;

urzędnik wyborczy;

mąż zaufania;

obserwator społeczny;

osoba będąca w stosunku do kandydata w wyborach:

a) małżonkiem,

b) wstępnym,

c) zstępnym,

d) rodzeństwem,

e) małżonkiem zstępnego, wstępnego lub przysposobionego,

f) osobą pozostającą w stosunku przysposobienia

– jeżeli kandydat kandyduje w okręgu wyborczym, dla którego właściwa jest dana komisja;

pełnomocnik, o którym mowa w art. 55 Kodeksu wyborczego, w komisji właściwej dla obwodu głosowania osoby udzielającej pełnomocnictwa do głosowania w jej imieniu.

Zgłoszenie do komisji wyborczej - do kiedy?

Aby zostać członkiem komisji wyborczej, należy zgłosić się do komitetu wyborczego lub urzędnika wyborczego za pośrednictwem urzędu gminy lub komisarza wyborczego. Jest na to określony czas. Zgłoszenie przez pełnomocników komitetów wyborczych kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych może być dokonane do 18 kwietnia 2025 r. Natomiast obwodowe komisje wyborcze powołuje się do dnia 28 kwietnia 2025 roku.

Komisja wyborcza 2025 - ile można zarobić?

Zgłaszanie się na członka komisji wyborczej to często sposób na dorobienie do stałej pensji. Ile zatem można zarobić w 2025 roku? Na stronie PKW czytamy, że za udział w pracach i szkoleniach obwodowych komisji wyborczych w wyborach Prezydenta RP przysługuje dieta. Zgodnie z Uchwałą Nr 29/2023 Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 2 sierpnia 2023 r. w sprawie należności pieniężnych przysługujących członkom komisji wyborczych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej i Parlamentu Europejskiego kwoty diet wyglądają następująco:

dla członków okręgowych komisji wyborczych w wyborach Prezydenta RP – 1 000 zł, dla członków rejonowych komisji wyborczych – 1 000 zł; dla przewodniczących obwodowych komisji wyborczych w wyborach Prezydenta RP – 700 zł; dla zastępców przewodniczących obwodowych komisji wyborczych w wyborach Prezydenta RP – 600 zł; dla członków obwodowych komisji wyborczych w wyborach Prezydenta RP – 500 zł.

Zarobki członka komisji wyborczej – druga tura wyborów

W przypadku drugiej tury wyborów prezydenckich członek komisji wyborczej może liczyć na dietę w ¾ wysokości określonej powyżej. Należy jednak podkreślić, że tak w przypadku pierwszej jak i drugiej tury dieta nie będzie przysługiwała, jeżeli członek komisji wyborczej nie uczestniczył w czynnościach związanych z zadaniami członka komisji, głosowaniem i ustalaniem wyniku głosowania. Jeśli członek nie uczestniczył w posiedzeniu lub posiedzeniach, wysokość diety obniża się proporcjonalnie do liczby odbytych posiedzeń. Dzieli się kwotę pełnej diety przez liczbę wszystkich odbytych przez komisję posiedzeń, a następnie mnoży się otrzymany iloraz przez liczbę posiedzeń komisji, na których był dany członek komisji.

Bardzo ważne jest pisemne potwierdzanie udziału w czynnościach członka komisji. Stanowi to podstawę do ustalenia wysokości i wypłaty wynagrodzenia. Takie potwierdzenie wystawia przewodniczący albo z jego upoważnienia zastępca przewodniczącego.

Członek komisji wyborczej 2025 – diety i zwrot kosztów podróży i noclegów

Co więcej, członek komisji wyborczej może liczyć na dodatkowe benefity związane z przemieszczaniem się, a mianowicie diety, zwrot kosztów podróży i noclegów. Do tych rozliczeń stosuje się zasady z rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 stycznia 2013 r. w sprawie należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej (Dz. U. z 2013 r. poz. 167 oraz z 2022 poz. 1481 i 2302). Uwzględnia się jednak przepisy przedmiotowej uchwały. W przypadku członka komisji dieta będzie wyższa niż ustalona w rozporządzeniu. Podstawa wynosi 1,5 diety z rozporządzenia. Jeśli dana osoba przemieszcza się w związku z zadaniami członka komisji, przysługuje jej zwrot kosztów przejazdów lub dojazdu środkami komunikacji publicznej. Należności te wypłacane są na podstawie rachunków, oświadczeń i poleceń wyjazdu służbowego akceptowanych przez przewodniczącego albo, z jego upoważnienia, przez zastępcę przewodniczącego.