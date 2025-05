Jest to projekt nowelizacji złożony przez posłów Koalicji Obywatelskiej. W uzasadnieniu do noweli wskazywali, chodzi o to, by zobowiązać pracodawców do tego, by w publikowanych ofertach zatrudnienia uwzględniali proponowane wynagrodzenie. Za przyjęciem noweli głosowało 228 posłów. 14 było przeciw, a wstrzymało się 181.

Nowy obowiązek dla pracodawców. Ogłoszenia o pracę będą musiały zawierać proponowane wynagrodzenie. Możliwa kara grzywny od 1 000 zł do 30 tys. zł

Zgodnie z przegłosowaną dziś w Sejmie nowelizacją Kodeksu pracy, każdy pracodawca publikujący ogłoszenie o naborze na określone stanowisko będzie zobowiązany do podania przedziału wynagrodzenia – z jasno określoną kwotą minimalną i maksymalną. Przepisy dopuszczają możliwość zaznaczenia, że proponowana stawka może podlegać negocjacjom. Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko oraz nazwy stanowisk powinny być neutralne pod względem płci, a proces rekrutacyjny powinien przebiegać w sposób niedyskryminujący.

Nowe regulacje mają również na celu zwiększenie przejrzystości w miejscu pracy. Pracodawcy nie będą mogli już zabraniać ani utrudniać pracownikom ujawniania informacji o własnych zarobkach. To istotny krok w kierunku przeciwdziałania nierównościom płacowym.

Zgodnie z nowelą, pracownicy zyskają także prawo do wystąpienia z wnioskiem o udzielenie informacji dotyczących nie tylko ich indywidualnego wynagrodzenia, ale również średnich zarobków – z rozróżnieniem na płeć – w grupie osób wykonujących tę samą pracę lub pracę o porównywalnej wartości.

Naruszenie przepisów, np. brak informacji o wynagrodzeniu w ogłoszeniu lub zaproponowanie niższej stawki niż wskazana w ofercie, będzie traktowane jako wykroczenie. Grozi za to grzywna w wysokości od 1 000 do 30 000 zł.

Projekt zakłada wejście w życie po upływie 6 miesięcy od dnia ogłoszenia.

Jawność wynagrodzeń

Warto także wspomnieć, że w resorcie pracy trwają prace nad rządowym projektem dotyczącym jawności wynagrodzeń. Chodzi o dostosowanie polskiego prawa do unijnej dyrektywy o równości wynagrodzeń dla kobiet i mężczyzn. Kraje UE powinny ją wdrożyć do 2026 r.