Ekspert: potrzebne świadczenie godnościowe. "4666 zł to minimum dla osoby niepełnosprawnej"

Świadczenia dla niepełnosprawnych - jak je zreformować?

– Potrzebujemy świadczenia godnościowego, uniwersalnego, zrozumiałego i wystarczającego do życia. To powinno być co najmniej tyle, ile wynosi najniższe wynagrodzenie, czyli obecnie 4666 zł brutto – powiedział Piotr Figiel, wiceprezes Fundacji Nowe Spojrzenie w programie Gość Infor.pl.



Figiel ostro skrytykował aktualny system wsparcia dla osób z niepełnosprawnościami. Jego zdaniem jest on niespójny, niesprawiedliwy i pełen pułapek, które zamiast pomagać, dezorientują i stresują beneficjentów.

Renta socjalna wzrosła? Fikcja

Wbrew rządowym zapowiedziom, renta socjalna – podstawowe świadczenie dla wielu osób niepełnosprawnych – nie została podwyższona. – To nie renta wzrosła, tylko wprowadzono dodatek dopełniający. I to tylko dla części osób – podkreślił Figiel. Jak wskazuje, z projektu, który miał objąć 290 tys. osób, skorzystało zaledwie 135 tys. – Reszta, czyli około 160 tysięcy ludzi, została z niczym. To ogromne rozczarowanie i nieuczciwość.

1780 zł na rękę dla niepełnosprawnej osoby? "Za tyle nie da się żyć"

Obecnie renta socjalna po waloryzacji wynosi 1780,96 zł brutto miesięcznie – Za to się nie da przeżyć, szczególnie gdy ktoś nie ma możliwości podjęcia pracy – mówi ekspert. Jak dodaje, wiele osób obawia się aktywizacji zawodowej z powodu niejasnych przepisów i ryzyka utraty świadczeń. – Orzeczenie o niezdolności do pracy zamyka drzwi do zatrudnienia. To błędne koło.

Jak uzyskać świadczenie dla niepełnosprawnych? To pole minowe

Zdaniem Figla, obecna konstrukcja systemu świadczeń tworzy niekończące się komplikacje i wyklucza wiele potrzebujących. – Osoba niepełnosprawna dziś porusza się po polu minowym. Jeśli dostanie jedno świadczenie, może stracić inne. Często nawet nie wie, jakie są konsekwencje – mówi. Krytykuje też brak waloryzacji zasiłku pielęgnacyjnego i rosnącą liczbę niespójnych świadczeń jak dodatek dopełniający czy świadczenie wspierające.

System świadczeń dla niepełnosprawnych do zmiany

Rozwiązanie? Figiel nie ma wątpliwości: gruntowna reforma systemu. Proponuje m.in. uniezależnienie orzecznictwa od administracji rządowej, likwidację stanowiska rządowego pełnomocnika na rzecz niezależnego rzecznika i – przede wszystkim – wprowadzenie jednego, godnościowego świadczenia. – Wysokość? Minimalne wynagrodzenie – 4666 zł. Tyle trzeba, żeby nie żyć w lęku o jutro – podsumowuje.