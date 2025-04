Najnowsze sondaże wyborcze z kwietnia 2025 analizuje politolog z UJ prof. Jarosław Flis. Jakie są tendencje dla każdego z kandydatów na Prezydenta RP w 2025 r.? Oto zestawienie ostatnich sondaży IPSOS dla TVP Info, Opinia24 dla Puls Opinii, IBRiS dla Polsatu, IBRiS dla "Polityki" oraz United Surveys dla WP. Jakie są uśrednione wyniki pierwszych 9 kandydatów na Prezydenta Polski?

rozwiń >

Najnowsze sondaże prezydenckie 2025 - tendencje, analiza politologa

REKLAMA

Politolog prof. Jarosław Flis ocenił, że w ostatnim czasie kandydat KO na prezydenta Rafał Trzaskowski "oddaje głosy" lewicy i Szymonowi Hołowni (Polska 2050), a Sławomir Mentzen (Konfederacja) popieranemu przez PiS Karolowi Nawrockiemu. Ekspert dodał, że kandydaci otrzymują lekcję pokory, a wyborcy nie są zabetonowani.

REKLAMA

Uśrednione w analizie przygotowanej przez PAP wyniki ostatnich pięciu sondaży prezydenckich, przeprowadzonych przez różne ośrodki badawcze, wskazują, że kandydat KO Rafał Trzaskowski uzyskuje 31,6 proc.; popierany przez PiS Karol Nawrocki - 24,0 proc.; kandydat Konfederacji Sławomir Mentzen - 13,62 proc.; kandydat Trzeciej Drogi Szymon Hołownia - 7,1 proc.; kandydat Razem Adrian Zandberg - 4,6 proc.; kandydatka Lewicy Magdalena Biejat - 4,2 proc.; kandydat Konfederacji Korony Polskiej Grzegorz Braun - 2,7 proc.; Krzysztof Stanowski - 2,4 proc.; kandydat Wolnych Republikanów Marek Jakubiak - 1,2 proc.

31,6% - Rafał Trzaskowski 24% - Karol Nawrocki 13,62% - Sławomir Mentzen 7,1% - Szymon Hołownia 4,6% - Adrian Zandberg 4,2% - Magdalena Biejat 2,7% - Grzegorz Braun 2,4% - Krzysztof Stanowski 1,2% - Marek Jakubiak

Średnia liczona była na podstawie sondaży: IPSOS dla TVP Info z 16 kwietnia, Opinia24 dla Puls Opinii z 16 kwietnia, IBRiS dla Polsatu z 17 kwietnia, IBRiS dla "Polityki" z 17 kwietnia oraz United Surveys dla Wirtualnej Polski.

REKLAMA

Prof. Jarosław Flis z UJ komentując dla PAP ostatnie sondaże, zwrócił uwagę na spadki poparcia dla Rafała Trzaskowskiego. Flis zaznaczył, że te straty nie są ponoszone na rzecz Karola Nawrockiego. "To są straty na rzecz innych kandydatów obozu rządzącego, czy w każdym razie paktu senackiego z 2023 roku, wliczając w to Zandberga" - powiedział. Jego zdaniem mamy do czynienia w kampanii z uaktywnieniem się Magdaleny Biejat (Lewica), Adriana Zandberga (Razem) oraz Szymona Hołowni (Polska 2050).

Flis zauważył też, że obniżają się notowania Sławomira Mentzena (Konfederacja), który "oddaje głosy" Nawrockiemu. "A Trzaskowski oddaje głosy lewicy i Hołowni" - ocenił. Prof. Flis przypomniał, że był taki moment, w którym Trzaskowski miał dużą przewagę i było to wtedy, kiedy Mentzen zaczął zbliżać się w sondażach do Nawrockiego. "Trudno sobie teraz wyobrazić, żeby Mentzen odzyskał tę dynamikę, którą miał na początku roku, ale różne rzeczy mogą się zdarzyć" - powiedział Flis. Odnosząc się generalnie do sondaży podkreślił, że "nie każdy trend jest jakąś równią pochyłą".

Dalszy ciąg materiału pod wideo

Flis był pytany, czy nadal Trzaskowski i Nawrocki to główni kandydaci do wejścia do ewentualnej II tury wyborów i czy "duopol PO i PiS trzyma się mocno". "Widać, że trzyma się mocniej, jednak przede wszystkim dlatego, że pozostałe siły robią błędy. Wiadomo, że zanim gruby schudnie, chudy umrze z głodu. Jak duża partia zrobi błąd, to trochę jej spada, ale dalej jest dużą partią. A jak mała partia zrobi błąd, to już jej nie ma" - powiedział ekspert.

Ale - jak zwrócił uwagę - dalej nie zmienia to faktu, że o tym, kto wygra wybory w II turze, zdecydują wyborcy tych pozostałych kandydatów, którzy do tej drugiej tury się nie dostaną. "Więc trochę jest tak, że PiS i PO układają tory, a pozostałe partie przestawiają zwrotnice" - powiedział profesor.

Podkreślił, że widać, iż płaci się za błędy w kampanii. "I to jest bardzo pozytywna informacja, że wyborcy jednak przyglądają się temu, co się dzieje, zmieniają zdanie, w pewnym sensie nie są zabetonowani. I przekonują się o tym i Trzaskowski, i Nawrocki, i Mentzen - wszyscy swoje lekcje pokory mają" - powiedział Flis.

Najnowsze sondaże wyborcze 2025 - marzec

Analizując ostatnie sondaże prezydenckie, socjolog z UJ prof. Jarosław Flis ocenił w rozmowie z PAP, że kandydat KO Rafał Trzaskowski, popierany przez PiS Karol Nawrocki i kandydat Konfederacji Sławomir Mentzen "zostawiają peleton za sobą". Jego zdaniem Mentzen może napotkać na swej drodze bariery.

Uśrednione wyniki 5 sondaży wyborczych - marzec

Uśrednione wyniki ostatnich pięciu sondaży prezydenckich, przeprowadzonych przez różne ośrodki badawcze wskazują, że kandydat KO Rafał Trzaskowski uzyskuje 34,3 proc.; popierany przez PiS Karol Nawrocki - 22,9 proc.; kandydat Konfederacji Sławomir Mentzen - 18,6 proc.; kandydat Trzeciej Drogi Szymon Hołownia - 5,2 proc.; kandydatka Lewicy Magdalena Biejat - 2,6 proc.; kandydat Razem Adrian Zandberg - 2 proc.; kandydat Konfederacji Korony Polskiej Grzegorz Braun - 2 proc.; kandydat Krzysztof Stanowski - 1,9 proc.; kandydat Wolnych Republikanów Marek Jakubiak - 0,8 proc.

Rafał Trzaskowski - 34,3% Karol Nawrocki - 22,9% Sławomir Mentzen - 18,6% Szymon Hołownia - 5,2% Magdalena Biejat - 2,6% Adrian Zandberg - 2% Grzegorz Braun - 2% Krzysztof Stanowski 1,9% Marek Jakubiak - 0,8%

Średnia liczona była na podstawie sondaży: IPSOS dla TVP Info z dnia 13 marca, Opinia24 dla RMF FM z dnia 13 marca, IBRiS dla "Wydarzeń" Polsat z dnia 16 marca, CBOS z dnia 20 marca oraz United Surveys z dnia 23 marca.

Analiza sondaży wyborczych - socjolog

Zdaniem profesora wygląda na to, że Trzaskowski, Nawrocki i Mentzen "zostawiają peleton za sobą", a zwykle, jeżeli chodzi o walkę o drugą turę w wyborach, to racjonalną liczbą kandydatów jest trójka. Pozostali - zdaniem Flisa - grają "w innej dyscyplinie", np. myśląc o przyszłych wyborów parlamentarnych.

Jednym z kluczowych pytań pozostaje dla eksperta to, jak długo utrzyma się dynamika wzrostu poparcia dla Mentzena. Według Flisa kandydat Konfederacji może zacząć napotykać na swej drodze bariery, gdyż "kupił" już tych, których przekonać można było chociażby TikTokiem, ale nie jest to jeszcze wystarczające, by dostać się do drugiej tury.

Ekspert zauważył, że choć Trzaskowski utrzymuje cały czas podobny poziom, to zmniejsza się pula tych kandydatów, których elektorat mógłby pomóc mu w drugiej turze. Jednocześnie zwrócił uwagę, że wyborcy, których zyskuje Mentzen, niekoniecznie "płyną" w jego stronę od Nawrockiego, a przyrosty kandydata Konfederacji są wyższe, niż straty kandydata popieranego przez PiS. W związku z tym Flis uważa, że twierdzenie, iż wyborcy Mentzena zagłosowaliby w drugiej turze na Nawrockiego, "ma słabe podstawy". Dostrzegł, że suma głosów na Nawrockiego i Mentzena, a więc kandydatów parlamentarnej opozycji, minimalnie rośnie. Z kolei ta dotycząca kandydatów obozu rządzącego - spada.

Szymon Hołownia - analiza sondaży

Pytany o kampanię Hołowni, który rozpoczął ją później, niż główni kontrkandydaci, powiedział, że na odzwierciedlenie jego pracy w sondażach należy jeszcze poczekać. "Zauważmy, że Mentzen jeździ po Polsce od jesieni, a te wzrosty zaczęły się po paru miesiącach" - mówił profesor.

Krzysztof Stanowski - analiza sondaży

Zdaniem eksperta rejestracja kolejnych kandydatów przez Państwową Komisję Wyborczą nie wpłynie pozytywnie na ich notowania, a dużym zaskoczeniem określił sytuację Stanowskiego - "okazało się, że zasięgi internetowe i popularność nie przekładają się bezpośrednio na wyniki" - zauważył.

Interaktywna infografika przedstawiająca preferencje prezydenckie dostępna jest na stronie https://igrafika.pap.pl/interaktywne/stale/interakt_wybory_prez_2025.html.

Tegoroczne wybory prezydenckie odbędą się 18 maja. Ewentualna druga tura zostanie przeprowadzona 1 czerwca. (PAP)