rozwiń >

Magdalena Biejat – wiek, zawód, wykształcenie

Magdalena Agnieszka Biejat ma 43 lata i mieszka w Warszawie. Posiada wyższe wykształcenie. Pracuje jako senatorka w Senacie Rzeczypospolitej Polskiej.

REKLAMA

Magdalena Biejat – partia

Formalnie nie przynależy do żadnej partii politycznej. Wcześniej była członkinią partii Razem. Aktualnie popierana jest przez Lewicę i należy do klubu parlamentarnego Nowej Lewicy. W grudniu 2024 r. Rada Krajowa Nowej Lewicy wybrała Magdalenę Biejat na swoją kandydatkę w wyborach na Prezydenta RP 2025 r.

Magdalena Biejat - numer na karcie do głosowania

Na stronie wybory.gov.pl każdy kandydat na prezydenta ma przypisany numer na karcie do głosowania. Magdalena Biejat ma numer 2.

Magdalena Biejat – program wyborczy 2025

Na stronie biejat2025.pl znajduje się pełny program wyborczy Magdaleny Biejat. Kandydatka podkreśla, że rozwój to nie tylko liczby w tabelkach ekonomistów, lecz prawdziwy rozwój oznacza dla wszystkich szansę na godne życie. Program Magdaleny Biejat opiera się na 7 filarach: dobrobyt, rozwój, bezpieczeństwo, współpraca, wolność, równość, praworządność.

Magdalena Biejat – postulaty 2025

Ze strony biejat2025.pl: “Rzeczpospolita Polska jest demokratycznym państwem prawnym, urzeczywistniającym zasady sprawiedliwości społecznej”: te słowa – art. 2 Konstytucji RP – wyznaczają wizję mojej prezydentury.

Dalszy ciąg materiału pod wideo

Chcę Polski demokratycznej i świeckiej. Państwa opartego o rządy prawa. Będę dążyć do zakończenia chaosu ustrojowego. Chcę wprowadzenia w życie konstytucyjnej zasady sprawiedliwości społecznej i aktywnej walki z nierównościami dochodowymi. Chcę dynamicznego i odpowiedzialnego rozwoju i budowania polskiej gospodarki. Chcę bezpieczeństwa narodowego – zarówno na poziomie militarnym, współpracy międzynarodowej, jak i bezpieczeństwa dnia codziennego dla milionów Polek i Polaków.

1. DOBROBYT.

REKLAMA

Moje podejście do gospodarki opiera się uznaniu roli rynku – ale rynku, na którym państwo pełni aktywną rolę. Chroni słabszych przed biedą i nadużyciami silniejszych, tworzy proste i sprawiedliwe regulacje oraz zwalcza patologie. Będę chronić praw pracowników, wspierać działania na rzecz poprawy warunków pracy osób zatrudnionych w budżetówce, wprowadzenia realnej progresji podatkowej (również dla firm) i większego niż dotąd oparcia się na podatkach bezpośrednich. Sprawując urząd Prezydenta będę wetować ustawy szkodliwe dla pracowników i zwiększające nierówności społeczne.

Polacy to jeden z najciężej pracujących narodów w Europie. Zasługują na dobre płace, dostępne mieszkania i dostęp do sprawnych usług publicznych, niezależnie od miejsca swojego zamieszkania. To w interesie nas wszystkich. W starciach z rynkowymi gigantami będę stała po stronie zwykłych ludzi, dlatego będę dążyła do zmniejszenia rat kredytów bankowych i dbała o sprawiedliwe relacje ludzi z bankami.

2. ROZWÓJ.

REKLAMA

Długofalowe myślenie o poprawie jakości życia obywateli Polski wymaga odpowiedzialnego planowania rozwoju gospodarki. Czasy, kiedy Polska była ubogim krewnym Zachodu dawno odeszły już do przeszłości. Jesteśmy silną gospodarką w sercu Europy. W ostatnich dekadach byliśmy liderem wzrostu, ale wciąż problemem jest zbyt niski poziom inwestycji i innowacyjności. Zadbam o to, by to się zmieniło. . Stać nas na inwestycje sztandarowe – koleje dużych prędkości,elektrownie atomowe, nowoczesne sieci energetyczne i OZE – które będą kołem zamachowym gospodarki i zagwarantują skok rozwojowy Polski. Stać nas na rozwijanie sztucznej inteligencji (AI) i innych technologii wschodzących. Stać nas na dbanie o to, aby przyczyniały się one do tworzenia nowych miejsc pracy. AI to technologia, która zdefiniuje realną siłę państw w XXI wieku. Potencjał polskich naukowców otwiera przed nami wielką szansę na cywilizacyjny awans Polski.

Zatroszczę się też o to, by zwiększyć inwestycje sektora prywatnego. Instytucje państwowe muszą w tym zakresie współpracować z biznesem i uczelniami, wyznaczając strategiczne cele i nie szczędząc środków na ich realizację – tak, by inwestycje budowały przyszłość kraju, a nie opierały się na spekulacji finansowej.

3. BEZPIECZEŃSTWO.

Jednym z podstawowych zadań prezydenta jest ochrona bezpieczeństwa państwa. O bezpieczeństwie trzeba myśleć szeroko. Na poziomie osobistym bezpieczeństwo to wolność od biedy, dach nad głową czy dostępność lekarzy.

Na poziomie państwa bezpieczeństwo to odporność na wyzwania, które stawia przed nami współczesność. Chcę, by Polska była przygotowana na kryzys klimatyczny. Potrzebujemy transformacji energetycznej, która zapewni Polsce suwerenność energetyczną, a Polkom i Polakom tani prąd. Czas aktywnie walczyć z suszą, zatroszczyć się o środowisko i zasoby wodne, o bezpieczeństwo żywnościowe, zapewniające nam zdrową i bezpieczną żywność. Wreszcie, to silne, dobrze zorganizowane i odporne na dezinformację społeczeństwo, sprawne instytucje publiczne i zabezpieczenie infrastruktury krytycznej (zarówno przed atakami fizycznymi, jak i cybernetycznymi). Jako głowa państwa zagwarantuję, że Polska będzie mieć dobrze działające systemy łączności, transportu, ochrony zdrowia i ewakuacji ludności, a także zadbać o to, by obywatele mieli gdzie się ukryć w razie zagrożenia.

Obecna sytuacja międzynarodowa – przede wszystkim wojna Rosji przeciwko Ukrainie – nie pozostawia wątpliwości, że również tradycyjnie rozumiana obronność musi być dla Polski priorytetem. Bezpieczeństwo kosztuje, a wysoki poziom wydatków na ten cel jest koniecznością. Nasi wrogowie muszą wiedzieć, że wojna z Polską będzie dla nich nieopłacalna. Potrzebujemy więc:

• Sprawnej armii i silnego krajowego przemysłu obronnego. Polska armia powinna być silna swoją nowoczesnością. Wymaga to poprawy strategicznego planowania zakupów zbrojeniowych, które nie mogą być wypadkową wymagań politycznych, a realnie oddawać potrzeby wojska i wspierać rozwój krajowego przemysłu. Wzrost jego sprawności nie tylko bowiem zwiększy nasze bezpieczeństwo, ale także poprawi zdolności eksportowe w zakresie uzbrojenia. Odpowiedzialne myślenie o przemyśle obronnym wymaga też zabezpieczania łańcuchów dostaw.

• Współpracy w ramach sojuszy – współpraca w ramach NATO jest dla mnie fundamentem bezpieczeństwa Polski. Musimy jednak też wzmacniać własne, niezależne od USA zdolności obronne. Będę współpracować z Europą w zakresie obronności i wspólnie finansować inicjatywy w tym zakresie. Konkurencja wewnątrzunijna przekłada się na niepotrzebne mnożenie rodzajów uzbrojenia w ramach tych samych klas. Kosztuje to miliardy euro, które mogłyby być wydane na nasze wspólne bezpieczeństwo.

4. WSPÓŁPRACA.

Polska, jako kraj średniej wielkości, musi szukać możliwości zwiększania swojego wpływu dzięki współdziałaniu z sojusznikami. Nasilająca się globalna rywalizacja między mocarstwami zagraża stabilności porządku międzynarodowego. Polskie członkostwo w Unii Europejskiej i nasz głos we wspólnocie to klucz do lepszej przyszłości – nie wolno ich podważać i umniejszać. Unia powinna też zdefiniować się na nowo. Dotychczasowy model “mocarstwa regulacyjnego” to za mało – Europa musi stać się silniejsza. Swoją gospodarką, konkurencyjnością, innowacyjnością, ale i potęgą militarną. Do tego konieczna jest reforma Unii, zmierzająca w kierunku sprawnego zarządzania wspólnotą, bez oglądania się na popleczników Władimira Putina. Unia jest także kluczowa dla zapewniania prawdziwie partnerskich relacji z USA, i zabezpieczenia wolnej i demokratycznej Ukrainy. Jej istnienie jest bowiem fundamentem bezpieczeństwa Polski.

Chcę prowadzić politykę zagraniczną, która służyć będzie przede wszystkim służyć pomyślności Polek i Polaków. Powinna być jednak oparta na uniwersalnych, humanistycznych wartościach: solidarności między narodami, prawach człowieka i dążeniu do pokoju. To oznacza również przestrzeganie prawa międzynarodowego i zagwarantowanie prawa do azylu – przy zachowaniu pełnych procedur bezpieczeństwa.

5. WOLNOŚĆ.

Każdy ma prawo do wolności od strachu. Jest ona pełna tylko, gdy nasza sytuacja ekonomiczna jest stabilna, nie boimy się jej nagłego pogorszenia, a nasze prawo do decydowania o własnym losie jest respektowane.

Jednym z podstawowych celów mojej prezydentury będzie przywrócenie kobietom prawa do decydowania o sobie, o swoim macierzyństwie i swojej rodzinie. Nie będę szła na kompromisy, moim celem jest dostępna, legalna i bezpieczna aborcja do 12 tygodnia ciąży.

Wolność to także wolność słowa, która jest dzisiaj zagrożona przez wpływy gigantów cyfrowych. Polska i Europa muszą odzyskać kontrolę nad debatą publiczną. Algorytmy, sterujące mediami społecznościowymi powinny być publicznie znane. Firmy takie jak Meta czy X muszą zostać zobowiązane do aktywnej walki z fake newsami. Będę także wspierać interesy wydawców prasy tradycyjnej w starciu z korporacjami takimi jak Google czy MSN.

6. RÓWNOŚĆ.

Żadne państwo nie może dzielić obywateli na lepszych i gorszych. Zgodnie z Konstytucją, nikt w naszym kraju nie może być dyskryminowany z jakiejkolwiek przyczyny, a każdy jest równy wobec prawa. Realizacja tej zasady w ostatnich latach pozostawiała wiele do życzenia. Jako pierwsza obywatelka będę strażniczką również tych reguł konstytucyjnych, które dotąd były ignorowane – będę strażniczką równości. Każdy ma prawo do tworzenia rodziny, niezależnie od swojej orientacji seksualnej. Dlatego poprę, jako program minimum, wprowadzenie związków partnerskich, i złożę projekt ustawy o równości małżeńskiej. Zadbam także o równość w miejscu pracy – przede wszystkim o wyrównanie płac kobiet i mężczyzn.

Konstytucyjna równość dotyczy także równego dostępu do usług publicznych, gwarantowanych przez państwo. Miejsce w żłobku, wizyta u lekarza specjalisty, dogodne połączenia kolejowe należą się wszystkim mieszkańcom Polski, nie tylko tych najzamożniejszych regionów. Czas zakończyć podział na Polskę A i B.

7. PRAWORZĄDNOŚĆ.

Prezydent musi być strażnikiem Konstytucji – dlatego jednym z podstawowych zadań mojej prezydentury będzie uporządkowanie chaosu ustrojowego, spowodowanego przez 8 lat rządów Prawa i Sprawiedliwości. Czas raz na zawsze przywrócić powagę Trybunału Konstytucyjnego, Sądu Najwyższego i Krajowej Rady Sądownictwa – tak żeby żaden obywatel ani obywatelka nie mieli wątpliwości co do ich roli w państwie. Polska Konstytucja mówi też wyraźnie, że Polska jest państwem świeckim. Będę pilnować tej zasady, wyprowadzę religię ze szkół i zniosę przywileje podatkowe Kościoła Katolickiego.

Zadbam o to, by wymiar sprawiedliwości służył ludziom. Trzeba skrócić czas trwania postępowań sądowych i ułatwić obywatelom kontakt z sądem i prokuraturą. Sprawa w sądzie pracy, rozwód czy ustalenie opieki nad dziećmi nie mogą się ciągnąć latami – realnie cierpią na tym polskie rodziny. Czas wreszcie rozwiązać też sprawę zadłużenia alimentacyjnego. Zadaniem państwa i wymiaru sprawiedliwości jest zatroszczenie się o interesy najsłabszych członków społeczeństwa, czyli dzieci.

Wszyscy kandydaci na Prezydenta RP 2025 - najnowszy sondaż

Pełna lista kandydatów na Prezydenta RP w wyborach w 2025 r. zawiera 13 nazwisk. Minął już termin na zgłaszanie kandydatur. Sprawdź, na kogo można głosować »

Jakie szanse mają poszczególni kandydaci? Najnowszy sondaż »