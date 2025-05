Wybory 2025: Wielka Brytania przesądzi o wyborze prezydenta Polski? Na kogo głosują Polacy na wyspach?

181 280 osób zarejestrowało się do głosowania w drugiej turze wyborów prezydenckich w Wielkiej Brytanii. To o 45 936 więcej niż do pierwszej tury. To właśnie w tym kraju weźmie udział najwięcej osób w głosowaniu poza granicami kraju.



Rejestracja zakończyła się.



W pierwszej…