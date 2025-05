Frekwencja a ważność wyborów prezydenckich [Wybory prezydenckie 2025]

Choć udział w wyborach nie jest w Polsce prawnie obowiązkowy, każdy obywatel, który posiada czynne prawo wyborcze, powinien potraktować pójście do urn jako moralny obowiązek wobec siebie i wspólnoty. Świadomy udział w głosowaniu daje poczucie sprawczości, a także spokoju sumienia – nawet jeśli nie wszystko układa się po naszej myśli.

REKLAMA

Frekwencja a ważność wyborów. [Wybory prezydenckie 2025]

REKLAMA

W polskim systemie wyborczym nie istnieje wymóg minimalnej frekwencji, który warunkowałby ważność wyborów prezydenckich. Oznacza to, że nawet jeśli do urn pójdzie zaledwie kilka procent uprawnionych, wynik wyborów będzie wiążący i nie zostanie unieważniony z powodu niskiego udziału obywateli.

Wysoka frekwencja wyborcza ma jednak ogromne znaczenie. To nie tylko statystyka – to sygnał zaangażowania społeczeństwa w sprawy publiczne. Im więcej obywateli bierze udział w wyborach, tym silniejszy mandat zyskują wybrani przedstawiciele, a tym samym – większa legitymizacja decyzji podejmowanych przez władze.

Ważność wyborów prezydenckich [Wybory prezydenckie 2025]

Zgodnie z art. 324 Kodeksu wyborczego, o ważności wyborów rozstrzyga Sąd Najwyższy na podstawie sprawozdania z wyborów przedstawionego przez Państwową Komisję Wyborczą oraz po rozpoznaniu protestów. O ważności wyboru prezydenta orzeka Sąd Najwyższy w składzie całej właściwej izby. Uchwałę w tej sprawie podejmuje w ciągu 30 dni od dnia podania wyników wyborów do publicznej wiadomości przez Państwową Komisję Wyborczą, na posiedzeniu z udziałem Prokuratora Generalnego i Przewodniczącego PKW. Następnie, przedstawia ją niezwłocznie Marszałkowi Sejmu, przesyła do PKW oraz ogłasza w Dzienniku Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej.

Kiedy liczy się frekwencja?

Frekwencja ma decydujące znaczenie w referendum. Zgodnie z art. 125 Konstytucji, referendum ogólnokrajowe przeprowadzić można w sprawach o szczególnym znaczeniu dla państwa. Zarządza je sejm bezwzględną większością głosów w obecności co najmniej połowy ustawowej liczby posłów lub Prezydent RP za zgodą Senatu wyrażoną bezwzględną większością głosów w obecności co najmniej połowy ustawowej liczby senatorów. W przypadku, gdy w referendum wzięło udział mniej niż połowa uprawnionych do głosowania, referendum jest nieważne. Sanowi o tym art. 125, pkt. 3 Konstytucji RP: Jeżeli w referendum ogólnokrajowym wzięło udział więcej niż połowa uprawnionych do głosowania, wynik referendum jest wiążący. Jego ważność stwierdza Sąd Najwyższy.