Nowy sondaż prezydencki dla WP: druga tura

W opublikowanym w piątek sondażu dla Wirtualnej Polski Karol Nawrocki zdobywa przewagę nad Rafałem Trzaskowskim. Na kandydata popieranego przez PiS zagłosowałoby 50,63 proc. badanych, a na kandydata KO - 49,37 proc. Różnica wynosi 1,26 punktu procentowego.

Karol Nawrocki - 50,63%

Rafał Trzaskowski - 49,37%

Badanym - jak zaznaczono, wyłącznie zdecydowanym wyborcom - zadano pytanie: "na którego z kandydatów oddałby/aby Pan/i swój głos?". Różnica między kandydatami jest niewielka - to zaledwie 1,26 punktu procentowego, co wskazuje na wyrównaną walkę o urząd prezydenta w przededniu wyborów. "W odniesieniu do frekwencji z 2020 roku, kiedy głos oddało 20,6 mln Polaków, taka różnica przekłada się na około 260 tys. głosów" - podał portal.

WP zwraca uwagę, że badanie pokazuje wyraźne różnice między preferencjami kobiet i mężczyzn. W pierwszej z tych grup, Rafał Trzaskowski zdobywa 55,01 proc. głosów, a Karol Nawrocki - 44,99 proc. Wśród mężczyzn prowadzi Nawrocki zdobywając wynik 54,56 proc., podczas gdy Trzaskowski ma poparcie 45,44 proc.

Różnice widoczne są również w zależności od wieku wyborców. W grupie od 18 do 39 lat dominuje Nawrocki z wynikiem 58,58 proc. Trzaskowskiego popierają głównie osoby w wieku od 40 do 59 lat (52,32 proc.) oraz powyżej 60. roku życia (55,73 proc.). Sondaż Ogólnopolskiej Grupy Badawczej (OGB) przeprowadzono 28 i 29 maja br. metodą CATI na reprezentatywnej próbie 1000 osób. (PAP)

Nowy sondaż IPSOS dla OKO.press - druga tura

Wyniki sondażu IPSOS opublikował w czwartek portal OKO.press. Jak czytamy, wyniki wskazują, że na minimalnie wyższe poparcie w drugiej turze wyborów prezydenckich w niedzielę może liczyć kandydat KO, prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski, który otrzymał 48 proc. wskazań. 47 proc. otrzymał jego konkurent, wspierany przez PiS prezes IPN Karol Nawrocki.

Rafał Trzaskowski - 48%

Karol Nawrocki - 47%

5 proc. badanych pozostaje niezdecydowanych, na kogo zagłosować, a deklarowana frekwencja wynosi 66 proc. Jak zauważa jednak portal, "biorąc pod uwagę, że błąd pomiaru w naszym badaniu wynosi +/- 3 pkt. proc., nie da się wskazać, kto jest faworytem niedzielnego głosowania".

W sondażu respondenci niezdecydowani dostali dodatkowo pytanie o prawdopodobieństwo, że zagłosują na któregoś z kandydatów. 19 proc. badanych w tej grupie odpowiedziało, że raczej zagłosuje na Karola Nawrockiego, 25 proc., że raczej zagłosuje na Rafała Trzaskowskiego, 11 proc. zadeklarowało, że na pewno nie zagłosuje na Nawrockiego, a 9 proc., że na pewno nie zagłosuje na Trzaskowskiego" - wskazuje portal.

Sondaż IPSOS został przeprowadzony metodą mixed mode (CATI i CAWI) między wtorkiem 27 a środą 28 maja na "ogólnopolskiej, reprezentatywnej" próbie 1000 osób. "Liczba wywiadów realizowanych telefonicznie i online wynosi w przybliżeniu po 50 proc." - podkreślono.(PAP)

Najnowszy sondaż Opinia24 dla TVN i TVN24

47,4 proc. ankietowanych deklaruje, że w niedzielnej drugiej turze wyborów prezydenckich zagłosuje na kandydata KO Rafała Trzaskowskiego; 46,3 proc. badanych poprze kandydata PiS Karola Nawrockiego - wynika z sondażu Opinia24 na zlecenie "Faktów" TVN i TVN24. Jak zauważyli autorzy badania, Trzaskowski wynikiem tym zanotował wzrost o 0,4 pkt proc. w porównaniu do poprzedniego badania z poniedziałku. Karol Nawrocki zdobył 0,3 pkt proc. więcej.

Rafał Trzaskowski - 47,4%

Karol Nawrocki - 46,3%

Opcję "Nie wiem\Trudno powiedzieć" wskazało 3,6 proc. badanych. Udzielenia odpowiedzi odmówiło 2,7 proc. osób. Badanie zostało zrealizowane metodą CATI na reprezentatywnej próbie 1,5 tys. dorosłych mieszkańców Polski w dniach 27-29 maja.(PAP)

Najnowszy sondaż CBOS: druga tura

Z szacunkowych wyników badania przygotowanego przez CBOS wynika, że Rafała Trzaskowskiego w drugiej turze poparłoby 50,3 proc. (przedział ufności od 46 do 54,7 proc.) wyborców, a Karola Nawrockiego 49,7 proc. (przedział ufności od 45,3 do 54 proc.).

Rafał Trzaskowski - 50,3%

Karol Nawrocki - 49,7%

Przewidywana frekwencja wyniosłaby 71,3 proc. CBOS podkreśla, że przy tak wyrównanych wynikach wielkość błędu statystycznego nie pozwala jednoznacznie przewidzieć, kto zostanie zwycięzcą w drugiej turze wyborów prezydenckich. Poziom ufności wynosi 95 proc.

Badanie zostało zrealizowane metodą wywiadów telefonicznych wspomaganych komputerowo (CATI – 89,6 proc.) oraz wywiadów internetowych (CAWI – 10,4 proc.) w okresie 26–28 maja 2025 roku na próbie dorosłych mieszkańców Polski (N=1000). Druga tura wyborów prezydenckich odbędzie się 1 czerwca, weźmie w niej udział kandydat KO Rafał Trzaskowski, który w pierwszej turze zdobył 31,36 proc. i popierany przez PiS Karol Nawrocki, którego poparło 29,54 proc. (PAP)

Sondaż prezydencki 2025 Research Partner

58,9 proc. ankietowanych zadeklarowało, że na pewno pójdzie do urn wyborczych, a kolejne 12,9 proc. odpowiedziało „raczej tak”, co pozwala szacować frekwencję wyborczą na 71,8 proc. Z badania wynika, że nieznacznie większym poparciem respondentów cieszy się Karol Nawrocki, którego wskazało 46,1 proc. ankietowanych. Na Rafała Trzaskowskiego zagłosowałoby 45,8 proc. respondentów. Wśród osób, które zadeklarowały udział w wyborach, decyzji nie podjęło jeszcze 8,1 proc. badanych.

Karol Nawrocki - 46,1%

Rafał Trzaskowski - 45,8%

niezdecydowani - 8,1%

Na pytanie, którego z kandydatów rozpatrują jako mniejsze zło, 51,7 proc. respondentów wskazało prezesa IPN, a 48,3 proc. prezydenta Warszawy. Ankietowani nie mieli możliwości odpowiedzi „trudno powiedzieć”, musieli więc twardo określić swoje preferencje w tym zakresie - podkreślono.

Dla znacznej części społeczeństwa żaden z nich nie jest dobrym kandydatem na prezydenta Polski – taką opinię wyraziło prawie 32 proc. badanych. Wśród pozostałych odpowiedzi 34,2 proc. wskazań otrzymał Rafał Trzaskowski, a Karol Nawrocki 31 proc. Niespełna 3 proc. respondentów uznało, że obaj kandydaci są równie dobrzy.

Ankietowanych zapytano też na jaką partię polityczną by zagłosowali. Na Prawo i Sprawiedliwość wskazało 29,6 proc., na Koalicję Obywatelską 29,2 proc., a na Konfederację 9,5 proc. Potencjalni wyborcy Lewicy to 6,3 proc., Konfederacji Korony Polskiej 5,2 proc., Trzeciej Drogi 4,2 proc., partii Razem 4,0 proc. Grupa 0,6 proc. badanych wskazała na inne ugrupowanie, a 11,3 proc. wybrało odpowiedź "trudno powiedzieć".

Badanie zostało przeprowadzone przez Research Partner na Panelu Badawczym ARIADNA w dniach 27-28 maja na ogólnopolskiej próbie 1080 osób powyżej 18 roku życia, dobranej według reprezentacji w populacji Polaków dla płci, wieku i wielkości miejscowości zamieszkania.

Sondaż prezydencki 2 tura dla RMF FM

47,5 proc. respondentów chce głosować w drugiej turze wyborów prezydenckich na Rafała Trzaskowskiego, a 45,9 proc. planuje poprzeć Karola Nawrockiego; 6,6 proc. wciąż nie wie, na kogo odda głos - wynika z opublikowanego w środę sondażu Opinia24 dla RMF FM.

Rafał Trzaskowski - 47,5%

Karol Nawrocki - 45,9%

niezdecydowani - 6,6%

W sondażu ankietowanych zapytano m.in., czy 1 czerwca zamierzają wziąć udział w drugiej turze wyborów prezydenckich. Na tak postawione pytanie 70 proc. odpowiedziało "zdecydowanie tak", a 15 proc. - "raczej tak". 9 proc. zdecydowanie nie zamierza, a 4 proc. raczej nie zamierza zagłosować w drugiej turze. 2 proc. badanych wybrało opcję "trudno powiedzieć".

Jak informuje portal RMF24, "większa mobilizacja wyborcza jest widoczna wśród kobiet (75 proc. vs 65 proc. mężczyźni), najstarszych wyborców (60 lat lub więcej - 79 proc. vs 18-29-latkowie - 55 proc.), osób z wyższym wykształceniem (81 proc. vs 64 proc. wykształcenie podstawowe lub zasadnicze zawodowe)". "W II turze wyborów - według badania - weźmie udział 83 proc. wyborców, którzy głosowali w I turze oraz 38 proc. elektoratu, który nie wziął w niej udziału" - czytamy.

Kolejne pytanie brzmiało: "na kogo oddał(a)by Pan/i swój głos w drugiej turze wyborów prezydenckich". 47,5 proc. respondentów wskazało Rafała Trzaskowskiego, a 45,9 proc. - Karola Nawrockiego. 6,6 proc. ankietowanych wciąż nie zdecydowało, na kogo odda swój głos.

"Różnica pomiędzy kandydatem Koalicji Obywatelskiej, a jego rywalem popieranym przez PiS jest naprawdę bardzo mała. Czeka nas więc zacięta walka o każdy głos" - zaznacza redakcja. Badanie zrealizowano od 25 do 27 maja metodą CATI na reprezentatywnej próbie 1000 mieszkańców Polski w wieku 18 lat i więcej. (PAP)

Najnowszy sondaż infor - 2 tura wybory 2025 r.

Poniższe sondaże zostały przeprowadzone przed pierwszym głosowaniem 18 maja 2025 r. Aktualne preferencje wyborców mogą znacznie się różnić. Wszystko może zależeć od tego, na kogo głos oddadzą wyborcy Sławomira Mentzena (14,81%), Grzegorza Brauna (6,34%), Szymona Hołowni (4,99%), Adriana Zandberga (4,86%) i Magdaleny Biejat (4,23%).

Zachęcamy do wzięcia udziału w aktualnym sondażu infor.pl:

Sondaż 2025 dla Onetu: partie polityczne

Według sondażu IBRiS na zlecenie Onetu, KO może liczyć na poparcie 33,4 proc. ankietowanych, PiS na 32,2 proc., a Konfederacja na 17,1 proc. Trzecia Droga z poparciem 6 proc. znalazła się poniżej progu wyborczego wymaganego dla koalicji, a Lewica (5 proc.) jest na granicy progu wyborczego dla partii.

KO - 33,4% PiS - 32,2% Konfederacja - 17,1% Trzecia Droga - 6% Lewica - 5%

Z sondażu wynika, że Koalicja Obywatelska cieszy się poparciem o 1,6 pkt proc. większym niż w badaniu sprzed dwóch tygodni. Prawo i Sprawiedliwość zyskało 1 pkt proc. Poparcie dla Konfederacji wzrosło o 5,9 pkt proc. Trzecia Droga - projekt Polski 2050 i PSL - odnotowała spadek o 2 pkt proc. Poparcie dla Lewicy spadło o 2,5 pkt proc.

Partia Razem, według sondażu, uzyskała w najnowszym badaniu poparcie 2,5 proc. i to strata o 1,1 pkt proc. wobec danych sprzed dwóch tygodni. Grupa 0,9 proc. badanych wskazała na inne ugrupowania. 2,7 proc. respondentów nie miało sprecyzowanego zdania w kwestii preferencji politycznych. Wybrali odpowiedź "nie wiem/trudno powiedzieć".

Bazując na wynikach sondażu zespół Onet Data przeprowadził przewidywany rozkład miejsc w Sejmie. Prawo i Sprawiedliwość uzyskałoby 188 mandatów, Koalicja Obywatelska - 170, Konfederacja - 86, Trzecia Droga - 10, a Lewica - 6. Z rozkładu mandatów wynika, że obecnie rządząca koalicja łącznie osiągnęłaby 186 miejsc, podczas gdy do stabilnej sejmowej większości potrzeba 231 posłów. Portal wylicza, że koalicja Konfederacji z PiS miałaby w Sejmie 274 miejsca. Koalicja Konfederacji z KO miałaby razem 256 posłów.

Onet zwraca też uwagę, że podział mandatów oznaczałby także duże wyzwanie przed prezydenturą Rafała Trzaskowskiego lub Karola Nawrockiego od 2027 r., gdy zgodnie z planem dojdzie do wyborów parlamentarnych. Chodzi o szansę na możliwość obalania prezydenckich wet do ustaw. W tym przypadku konieczna jest większość kwalifikowana 3/5, co oznacza 276 głosów, zakładając obecność wszystkich posłów.

Badanie IBRiS na zlecenie Onetu zrealizowano 26 i 27 maja metodą telefonicznych, standaryzowanych wywiadów kwestionariuszowych wspomaganych komputerowo (CATI) na próbie badawczej 1070 dorosłych Polaków.(PAP)

Sondaż prezydencki 2 tura dla WP

Według sondażu United Surveys dla Wirtualnej Polski, 47,4 proc. ankietowanych zamierza oddać głos na kandydata KO Rafała Trzaskowskiego, a 45 proc. na kandydata popieranego przez PiS Karola Nawrockiego. 7,6 proc. badanych nie wie jeszcze, na kogo zagłosuje.

Rafał Trzaskowski - 47,4%

Karol Nawrocki - 45%

niezdecydowani - 7,6%

Z sondażu wynika, że 65,2 proc. ankietowanych jest zdecydowanych wziąć udział w II turze wyborów prezydenckich. 8,4 proc. zadeklarowało, że "raczej" weźmie udział w głosowaniu, zaś 8,7 proc. - że "raczej nie". 15,1 proc. respondentów odmówiło pójścia do urn, a 2,7 proc. jeszcze nie zdecydowało.

Rafał Trzaskowski może liczyć - według sondażu - na poparcie na poziomie 47,4 proc., natomiast Karol Nawrocki na 45 proc. 7,6 proc. respondentów nie wie jeszcze, na którego z kandydatów zagłosuje. Jeśli weźmie się pod uwagę jedynie zdecydowanych wyborców, to 51,3 proc. chce oddać głos na kandydata KO Rafała Trzaskowskiego, podczas gdy 48,7 proc. - na popieranego przez PiS Karola Nawrockiego.

Na kandydata KO głos zamierza oddać 59 proc. ankietowanych kobiet i 37 proc. mężczyzn biorących udział w badaniu. Trzaskowskiego wybierają głównie osoby w wieku 40-49 lat (71 proc.), z wykształceniem wyższym (70 proc.) oraz mieszkańcy dużych miast z co najmniej 250 tys. mieszkańców (60 proc.).

Z kolei na kandydata PiS planuje zagłosować połowa pytanych przez United Surveys mężczyzn i 36 proc. kobiet. Do tego głos na niego oddadzą osoby w przedziale 60-69 lat (58 proc.), o wykształceniu podstawowym i zasadniczym zawodowym (60 proc.), a także mieszkańcy wsi (57 proc.).

W sondażu przyjrzano się też preferencjom wyborców tych kandydatów, którzy nie znaleźli się w II turze. W II turze wyborów prezydenckich na kandydata KO planują zagłosować wyborcy: Magdaleny Biejat (98 proc.), Szymona Hołowni (85 proc.), Adriana Zandberga (68 proc.).

Na kandydata PiS chce zagłosować 98 proc. wyborców Grzegorza Brauna i 44 proc. sympatyków Sławomira Mentzena. 35 proc. zwolenników kandydata Konfederacji deklaruje wybór Trzaskowskiego. Sondaż United Surveys został przeprowadzony dla Wirtualnej Polski 25 i 26 maja. Badanie zrealizowano metodą CATI (wywiady telefoniczne) oraz CAWI (wywiady online) na reprezentatywnej próbie 1000 osób.(PAP)

Sondaż prezydencki 2 tura dla SE

45,7 proc. respondentów deklaruje w sondażu poparcie dla Trzaskowskiego, a 43,61 proc. dla Nawrockiego. 10,69 proc. przyznaje, że nie wie, na kogo zagłosuje. Przy wzięciu pod uwagę wyłącznie zdecydowanych wyborców, na kandydata KO wskazuje 51,17 proc. badanych, a na kandydata popieranego przez PiS 48,83 proc.

Rafał Trzaskowski - 45,7%

Karol Nawrocki - 43,61%

wyborcy niezdecydowani - 10,69%

Według sondażu, 10 proc. wyborców, którzy w I turze zagłosowali na Sławomira Mentzena (Konfederacja), zagłosuje na Trzaskowskiego, a 64 proc. na Nawrockiego. Jeśli chodzi o wyborców Grzegorza Brauna (Konfederacja Korony Polskiej), Trzaskowskiego wybierze 8 proc., a Nawrockiego - 55 proc.

Ponadto kandydata KO, według sondażu, poprze 68 proc. osób, które głosowały na Szymona Hołownię (Trzecia Droga), 74 proc. wyborców Adriana Zandberga (Razem) i 87 proc. Magdaleny Biejat (Nowa Lewica). Kandydata popieranego przez PiS może wybrać 13 proc. wyborców Hołowni, 7 proc. wyborców Zandberga i 6 proc. osób, które oddały głos na Biejat. Badanie zrealizowano metodą CAWI 25 maja przez Instytut Badan Pollster na próbie 1011 Polaków.(PAP)

Sondaż prezydencki 2 tura dla Radia Zet

Według sondażu pracowni Opinia24 dla Radia ZET, 36 proc. osób pytanych, jak chętnie zagłosowałoby na kandydata KO Rafała Trzaskowskiego, wybiera odpowiedź: "Zdecydowanie nie zagłosuję, wykluczam to". Jeśli chodzi o Karola Nawrockiego, kandydata popieranego przez PiS, odpowiedź taką wskazuje 41 proc.

Opinia24 w sondażu badającym nastawienie Polaków do kandydatów na prezydenta zadała respondentom dwa pytania. Pierwsze brzmi: "Jak chętnie zagłosowałby Pan / Pani na Rafała Trzaskowskiego?", a drugie, analogicznie: "Jak chętnie zagłosowałby Pan / Pani na Karola Nawrockiego?". Ankietowani mieli do wyboru sześć odpowiedzi: "Bardzo chętnie, jestem w pełni przekonany / przekonana do tego kandydata", "Raczej chętnie, jest OK", "Zagłosuję, choć niechętnie", "Jeszcze rozważam go, nie mówię tak ani nie", "Jestem nieprzekonany / nieprzekonana, raczej nie zagłosuję", "Zdecydowanie nie zagłosuję, wykluczam to".

W sondażu wzięli udział Polacy, którzy zadeklarowali, że będą głosować w II turze wyborów prezydenckich 1 czerwca. "Tak" odpowiedziało 77 proc. osób, "nie" – 15 proc. 8 proc. wskazało opcję: "nie wiem". 32 proc. respondentów powiedziało, że bardzo chętnie zagłosuje na Rafała Trzaskowskiego, 13 proc. - raczej chętnie, 6 proc. stwierdziło, że zagłosuje, choć niechętnie, 7 proc. przyznało, że jeszcze rozważa oddanie na niego głosu, 7 proc. raczej na niego nie zagłosuje, a 36 proc. zapowiedziało, że zdecydowanie na niego nie zagłosuje i że wyklucza taka opcję.

W grupie najbardziej przekonanych do głosowania na kandydata Koalicji Obywatelskiej jest więcej kobiet niż mężczyzn. Odpowiedź: „Bardzo chętnie, jestem w pełni przekonany / przekonana do tego kandydata” wskazało 36 proc. pań i 27 proc. panów. Proporcje te wyglądają odwrotnie wśród osób, które zdecydowanie odrzucają możliwość oddania głosu na Trzaskowskiego. 29 proc. kobiet i 43 proc. mężczyzn powiedziało: "Zdecydowanie nie zagłosuję, wykluczam to".

Jeśli chodzi o chęć głosowania na Nawrockiego, 24 proc. respondentów udzieliło odpowiedzi: "bardzo chętnie, jestem w pełni przekonany do tego kandydata", 15 proc. wskazało, że raczej chętnie na niego zagłosuje, 10 proc. - zagłosuje, choć niechętnie, 7 proc. przyznało, że jeszcze rozważa oddanie na niego głosu, 4 proc. raczej na niego nie zagłosuje, natomiast 41 proc. zdecydowanie na niego nie zagłosuje i wyklucza taka opcję.

Jak wynika z sondażu, także w przypadku Nawrockiego więcej kobiet niż mężczyzn przyznaje, że zagłosuje na niego "bardzo chętnie". Taką odpowiedź wskazuje 36 proc. pań i 27 proc. panów. Z kolei więcej mężczyzn niż kobiet pytanych o chęć głosowania na Nawrockiego wybiera opcję „"Zdecydowanie nie zagłosuję, wykluczam to". Dokładnie - 43 proc. mężczyzn i 29 proc. kobiet. Sondaż przeprowadziła Opinia24 na zlecenie Radia ZET, w dniach 23-26 maja na reprezentatywnej próbie 1021 Polaków w wieku 18 lat i więcej metodą wywiadu telefonicznego (CATI) oraz internetowego (CAWI). (PAP)

Najnowszy sondaż prezydencki 2025 dla PR24 - druga tura

W badaniu, przeprowadzonym na zlecenie Polskiego Radia 24 już po piątkowej debacie telewizyjnej i sobotnim spotkaniu Rafała Trzaskowskiego ze Sławomirem Mentzenem, zadano pytanie: "Na którego z kandydatów będzie Pan/Pani głosować w drugiej turze wyborów prezydenckich?".

Rafał Trzaskowski - 45,7%

Karol Nawrocki - 44,9%

"Rafała Trzaskowskiego wskazało 45,7 procent badanych, natomiast Karola Nawrockiego – 44,9 procent" - poinformowało w poniedziałek Polskie Radio 24. Odpowiedzi "nie wiem/trudno powiedzieć" udzieliło 7,8 procent badanych. 1,6 procent odmówiło odpowiedzi w ogóle.

W sondażu zapytano również Polaków, czy zamierzają wziąć udział w drugiej turze wyborów w najbliższą niedzielę. "Zdecydowanie tak" odpowiedziało 66,2 procent badanych, "raczej tak" wskazało 8,5 procent badanych. 3,2 procent respondentów odpowiedziało "raczej nie", na odpowiedź "zdecydowanie nie" wskazało 15,6 procent osób. Niezdecydowanych było 6,5 procent respondentów.

W pierwszej turze wyborów prezydenckich Trzaskowski zdobył 31,36 proc., a Nawrocki - 29,54 proc. Druga tura wyborów prezydenckich odbędzie się 1 czerwca.

Sondaż Instytutu Badań Rynkowych i Społecznych IBRiS na zlecenie Polskiego Radia 24 został zrealizowany w dniu 25 maja 2025 roku metodą CATI na reprezentatywnej ogólnopolskiej próbie 1070 osób. (PAP)

Sondaż prezydencki 2025 dla "Polityki"

Według sondażu Instytutu Badań Rynkowych i Społecznych IBRiS dla "Polityki" 60 proc.. badanych deklaruje, że w niedzielnych wyborach prezydenckich zagłosuje na "mniejsze zło" - czytamy w najnowszym, środowym wydaniu tygodnika.

"Szczęśliwców pozbawionych takich rozterek jest już o połowę mniej. Obaj kandydaci obarczeni są zresztą podobnym deficytem entuzjazmu, przynajmniej jeśli brać pod uwagę ogół wyborców. Bo już w matecznikach zauważamy nieoczekiwane przesunięcie. Dla wyborców PiS (Karol) Nawrocki częściej okazuje się dzisiaj idealnym kandydatem (w 70 proc.) niż (Rafał) Trzaskowski w oczach elektoratu KO (blisko 55 proc.)" - wskazano w artykule.

Dodano, że elektorat "antyPOPiSowy", czyli 7 mln wyborców, którzy w pierwszej turze oddali głosy na pozostałych kandydatów bardziej sprzyja Trzaskowskiemu (43 proc. deklaracji poparcia) niż Nawrockiemu (36 proc.) a niezdecydowanych jest 15 proc. badanych.

"Przekładając na konkretne liczby – to ponad milion swinging voters. Oni oczywiście szukać będą w niedzielę mniejszego zła" - zauważa tygodnik. Redakcja zastrzega, że zwlekała z sondażem tak długo, jak się tylko dało, aby uzyskać możliwie najaktualniejszy pomiar. "Cykl wydawniczy tygodnika ma jednak swoje prawa" - zaznaczono, wskazując, że badanie przeprowadzono 23 i 24 maja.

"W naszym sondażu (...) udało nam się +skonsumować+ jedynie efekt rozmowy Nawrockiego ze Sławomirem Mentzenem na kanale internetowym tego ostatniego. Ale już głośnych zdarzeń z kolejnych dni – czyli piątkowej debaty telewizyjnej Nawrocki–Trzaskowski, sobotniej wyprawy kandydata KO do Torunia i jego piwa z Mentzenem, wreszcie niedzielnych marszów w Warszawie – nasze badanie niestety już nie obejmuje" - napisano w artykule. "Nie potrafimy też ocenić, czy i w jakim stopniu wpłynęły na postawy Polaków kolejne medialne doniesienia o dawnym upodobaniu Nawrockiego do kibolskich ustawek, używek i tatuaży" - dodano.

Karol Nawrocki - 46,9%

Rafał Trzaskowski - 43,4%

niezdecydowani - 7,6%

Z badania wynika, że Nawrocki wygrywa z Trzaskowskim przewagą 3,5 pkt proc. (odpowiednio: 46,9 i 43,4 proc. przy 7,6 proc. niezdecydowanych oraz 2,2 proc. odmów odpowiedzi). Badanie wykonał Instytut Badań Rynkowych i Społecznych IBRiS 23 i 24 maja na próbie 1067 osób metodą telefonicznych standaryzowanych wywiadów kwestionariuszowych wspomaganych komputerowo (CATI).(PAP)

Najnowszy sondaż dla TVP Info: Trzaskowski i Nawrocki [druga tura]

Według badania Ipsos dla „19:30” i TVP Info obaj kandydaci na prezydenta Rafał Trzaskowski i Karol Nawrocki uzyskali po 47 proc. poparcia. 6 proc. respondentów przy pytaniu o preferowanego kandydata odpowiedziało "trudno powiedzieć". Zdecydowany udział w wyborach deklaruje 53 proc. respondentów.

Rafał Trzaskowski - 47%

Karol Nawrocki - 47%

6% - niezdecydowani wyborcy

Według sondażu, obaj kandydaci - Rafał Trzaskowski (KO) oraz popierany przez PiS Karol Nawrocki - mogą liczyć na takie samo poparcie – po 47 proc. Na odpowiedź „trudno powiedzieć” przy pytaniu o preferowanego kandydata zdecydowało się 6 proc. respondentów.

Na pytanie: „Czy weźmie pan/i udział w II turze wyborów prezydenckich?” – „zdecydowanie tak” odpowiedziało 53 proc. badanych, „raczej tak” wskazało 13 proc. badanych. 12 proc. respondentów odpowiedziało „raczej nie”, na odpowiedź „zdecydowanie nie” wskazało 14 proc. osób. Niezdecydowanych, czy wziąć udział w drugiej turze, jest 8 proc. badanych.

Sondaż dla „19:30” i TVP Info przeprowadził Ipsos. Badanie (metodami CATI i CAWI) zrealizowano w dniach 20-22 maja na ogólnopolskiej reprezentatywnej próbie 1 tys. Polaków. Druga tura wyborów odbędzie się w niedzielę 1 czerwca.(PAP)

Sondaż prezydencki 2 tura dla Onetu

Dla 54,1 proc. wyborców Grzegorza Brauna lepszym kandydatem w II turze jest Karol Nawrocki, a na Rafała Trzaskowskiego zamierza postawić 12,5 proc.; w elektoracie Szymona Hołowni 73,8 proc. wyborców wskazuje Trzaskowskiego, a 10,9 proc. Nawrockiego - wynika z badania UCE Research na zlecenie Onetu.

Platforma analityczno-badawcza UCE Research na zlecenie Onetu przeprowadziła badanie dotyczące przepływu wyborców Grzegorza Brauna i Szymona Hołowni do kandydatów w II turze wyborów prezydenckich - Rafała Trzaskowskiego i Karola Nawrockiego. Grzegorz Braun w I turze zajął 4. miejsce z wynikiem 6,34 proc. głosów, co przekłada się na poparcie 1 mln 242 tys. 917 osób. Według badania dla 54,1 proc. wyborców Grzegorza Baruna lepszym kandydatem w II turze jest Karol Nawrocki; na Rafała Trzaskowskiego zamierza postawić 12,5 proc. osób. Kolejne 10,4 proc. planuje głosować, ale jeszcze nie wie na kogo, a 23 proc. nie zamierza głosować lub nie wie, czy zagłosuje 1 czerwca.

W elektoracie Szymona Hołowni 73,8 proc. wyborców deklaruje swój głos na Rafała Trzaskowskiego, zaś grupa 10,9 proc. osób chce zagłosować na Karola Nawrockiego. Kolejne 10,9 proc. ankietowanych chce zagłosować, ale jeszcze nie podjęli decyzji, a 4,4 proc. nie zagłosuje lub nie wie, czy zagłosuje w II turze.

We wcześniejszym sondażu UCE Research zauważyło, że 69 proc. wyborców Adriana Zandberga z pierwszej tury podczas zamierza opowiedzieć się w drugim głosowaniu za Trzaskowskim; na Nawrockiego wskazało 19 proc. z nich. Natomiast 65,9 proc. wyborców kandydata Konfederacji Sławomira Mentzena planuje w II turze oddać głos na Nawrockiego; na Trzaskowskiego chce zagłosować 13,9 proc. z nich.

"Znamy już przepływy elektoratów Sławomira Mentzena, Grzegorza Brauna, Szymona Hołowni i Adriana Zandberga. Jeśli do tego weźmiemy pod uwagę wyniki I tury, Rafał Trzaskowski może liczyć na ok. 8,08 mln, a Karol Nawrocki na ok. 8 mln 658 tys. głosów" - wskazał Onet.

Portal zauważa, że uwzględniając przepływy od wspomnianej czwórki kandydatów, przewaga Nawrockiego nad Trzaskowskim wynosiłaby na tym etapie ok. 581 tys. głosów. Według Onetu znaczenie mają także przepływy wyborców pozostałych uczestników I tury. Chodzi przede wszystkim o elektorat Magdaleny Biejat, czyli 829 tys. osób. Pozostali kandydaci zebrali łącznie kolejne 758 tys. głosów.

Badanie UCE Research na zlecenie Onetu zostało przeprowadzone 19 i 20 maja 2025 r. metodą CAWI na próbie 1011 dorosłych Polaków w wieku 18-80 lat, z czego 871 wzięło udział w I turze wyborów na prezydenta RP. (PAP)

Sondażownia UCE Research na zlecenie Onetu zbadała, jak w II turze będzie wyglądał przepływ głosów wyborców Sławomira Mentzena (Konfederacja) i Adriana Zandberga (Razem). Uwzględniając tylko te przepływy, Karol Nawrocki miałby w II turze o ok. 675 tys. głosów więcej niż Rafał Trzaskowski - wynika z badania. Autorzy sondażu podkreślili jednocześnie, że znaczenie będą miały także przeływy wyborców pozostałych uczestników I tury, którzy nie zostali ujęci w badaniu.

Najnowszy sondaż - 2 tura wybory 2025 r.

Z sondażu United Surveys by IBRiS przeprowadzonego w dniach 13-15 maja 2025 r. wynika, że kandydaci na Prezydenta Polski zdobyliby w drugiej turze następujące wyniki:

Rafał Trzaskowski - 56,2%

Karol Nawrocki - 43,8%

Wynik ten dotyczy wyborców zdecydowanych, na kogo chcą zagłosować. Badanie przeprowadzono na zlecenie Wirtualnej Polski. Obejmowało reprezentatywną próbę 1500 dorosłych mieszkańców Polski.

Sondaż prezydencki 2 tura z kwietnia 2025 r.

Dostępne są również dane dotyczące głosowania w drugiej turze z kwietnia 2025 r. Pytanie brzmiało: na kogo by zagłosowali w II turze, jeśli dostaliby się do niej Trzaskowski oraz Nawrocki. Według sondażu United Surveys dla WP w II turze wyborów:

Trzaskowski otrzymałby 53,3%, a

Nawrocki 39,5%.

Sondaż prezydencki - 2 tura

Gdy w styczniu 2025 r. w badaniu Opinia24 zapytano wyborców, na kogo zagłosowaliby w drugiej turze, gdyby przeszedł Rafał Trzaskowski i Karol Nawrocki wyniki były następujące:

Rafał Trzaskowski - 52,4%,

Karol Nawrocki - 35,2%

wyborcy niezdecydowani -12,4%

Wówczas chęć wzięcia udziału w głosowaniu zadeklarowało 68% wyborców. Zgodnie z danymi PKW po pierwszej turze wyborów wiadomo już, że 18 maja 2025 r. frekwencja wyniosła 67,31%. Wyniki te niemalże dokładnie się pokryły. Czy można zatem spodziewać się takiego samego wyniku drugiej tury wyborów prezydenckich 1 czerwca 2025 r.?