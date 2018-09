CBOS: wybory samorządowe polską ,,grą o tron''

Wybory samorządowe oceniane są przez opinię publiczną jako najważniejsze - wynika z badania przeprowadzonego przez CBOS. Zgodnie z nim poczucie wpływu na sprawy lokalne ma 59 proc. ankietowanych; natomiast 63 proc. uważa, że nie ma możliwości wpływania na sprawy na poziomie kraju.

Wybory samorządowe polską ,,grą o tron''

Badani przez CBOS określali ważność wyborów według 10-punktowej skali. Najwyższą średnią ocen uzyskały wybory samorządowe - 7,34. Ważność wyborów prezydenckich oceniono średnio na 7,01, wyborów parlamentarnych na 6,72. Jako najmniej ważne spośród ocenianych wypadły wybory do Parlamentu Europejskiego ze średnim wynikiem 5,64.

reklama reklama

Według sondażu, 43 proc. ankietowanych uznało wybory do samorządów jako bardzo ważne, przypisując im ocenę 9 lub 10. 38 proc. bardzo duże znaczenie dostrzegło w wyborach prezydenckich, 35 proc. - w wyborach parlamentarnych, a 24 proc. w wyborach do PE.

Jak zaznaczył CBOS, w porównaniu z pomiarem styczniowym średnie oceny rangi wszystkich wyborów spadły.

Czy obywatele mają wpływ na sprawy kraju?

CBOS zbadał również wskaźnik podmiotowości obywatelskiej, czyli poczucie wpływu obywateli na sprawy kraju. 63 proc. badanych uważa, że nie ma możliwości wpływania na sprawy na poziomie krajowym; przeciwnego zdania jest 34 proc. 3 proc. wybrało odpowiedź "trudno powiedzieć".

W porównaniu z poprzednim sondażem z lutego b.r. wskaźnik podmiotowości spadł o 4 punkty procentowe. O 6 punktów wzrósł odsetek osób, które uważają, że nie mogą wpływać na sprawy państwa. Zdania nie wyraziło o 2 punkty procentowe mniej ankietowanych.

Z kolei z badania poczucia sprawstwa na poziomie lokalnym wynika, że 59 proc. uważa, że ma realny wpływ na to, co się dzieje w ich mieście lub gminie. 38 proc. badanych nie ma poczucia wpływu w tym wymiarze. 3 proc. na to pytanie odparło "trudno powiedzieć".

W stosunku do badania z lutego b.r., poczucie podmiotowości na szczeblu lokalnym niemal nie uległo zmianie. Wzrósł o 1 punkt procentowy odsetek osób, które uważają, że nie mają wpływu na sprawy miasta lub gminy; o tyle samo zmalał odsetek osób, które nie wyraziły zdania. Procent badanych, którzy mają poczucie wpływu na sprawy lokalne, nie zmienił się.

W ujęciu syntetycznym poczucia wpływu na sprawy publiczne, CBOS wskazał, że 38 proc. badanych "uważa, iż od ludzi takich jak oni, nie zależy ani to, co się dzieje w skali ogólnopolskiej, ani na poziomie lokalnym". Poczucie wpływu zarówno na sprawy krajowe, jak i lokalne według CBOS ma 30 proc. badanych, a 29 proc. uważa, że ich podmiotowość obywatelska realizuje się tylko na poziomie lokalnym.

Badanie CBOS przeprowadzono metodą wywiadów bezpośrednich wspomaganych komputerowo (CAPI) w dniach 16-23 sierpnia b.r. na liczącej 1066 osób reprezentatywnej próbie losowej dorosłych mieszkańców Polski.