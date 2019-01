Dane osobowe po zakończeniu kampanii wyborczej

Jak komitety wyborcze powinny postępować z danymi osobowymi po zakończeniu kampanii wyborczej?

Komitety wyborcze przed rozwiązaniem powinny zadbać o bezpieczeństwo zebranych danych osobowych. Jednocześnie pamiętać należy, że sam fakt utworzenia komitetu np. przez stowarzyszenie czy partię polityczną, nie jest równoznaczny z uprawnieniem tego podmiotu, do przetwarzania danych osobowych zebranych przez komitet, także po jego rozwiązaniu.

Zbliża się okres, po którym zgodnie z art. 100 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy, z mocy prawa ulegają rozwiązaniu komitety wyborcze powołane do wyborów rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast. W trosce o to, aby dane osobowe przetwarzane w czasie kampanii wyborczej były należycie chronione również po rozwiązaniu komitetów wyborczych, Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych przypomina o wynikających z RODO obowiązkach administratorów związanych z retencją danych. Istotne jest, że w dokumentacji z wyborów w komitetach wyborczych przetwarzane są m.in. szczególne kategorie danych wskazane w art. 9 RODO, jak np. poglądy polityczne czy światopoglądowe.

reklama reklama

RODO nakazuje dbać o właściwą retencję

Zasada ograniczenia przechowywania danych wynikająca z art. 5 ust. 1 lit. e RODO wskazuje, iż dane osobowe muszą być przechowywane w formie umożliwiającej identyfikację osoby, której dotyczą, przez okres nie dłuższy, niż jest to niezbędne do celów, w których dane te są przetwarzane. Dane osobowe można przechowywać przez okres dłuższy, o ile będą one przetwarzane wyłącznie do celów archiwalnych w interesie publicznym, do celów badań naukowych lub historycznych lub do celów statystycznych. W tym kontekście podkreślić należy, że przetwarzanie danych osobowych przez komitety wyborcze w toku kampanii wiąże się ściśle z celem, jakim jest zgłaszanie kandydatów w wyborach oraz prowadzenie na zasadzie wyłączności kampanii wyborczej na ich rzecz.

Przepisy Kodeksu wyborczego wskazują, że komitety wyborcze mogą być tworzone zarówno przez partie polityczne, koalicje partii politycznych, stowarzyszenia i organizacje społeczne, jak i przez wyborców. Nie oznacza to jednak, że podmioty i osoby tworzące komitety mogą dowolnie dysponować pozyskanymi w czasie kampanii danymi osobowymi. Przykładowo niedopuszczalna jest sytuacja, zgodnie z którą listy poparcia kandydatów lub ich kopie zawierające dane osobowe już po rozwiązaniu komitetu wyborczego znajdują się w posiadaniu podmiotów lub osób, które je tworzyły.