Wybory samorządowe 2018: dane osobowe zgodnie z RODO

Przepisy RODO a najbliższe wybory samorządowe

Trudno chyba znaleźć osobę, która nie słyszała o przepisach rozporządzenia o ochronie danych osobowych, obowiązujących w Polsce od 25 maja, czyli tak zwanym RODO.

Dane osobowe służą do identyfikacji osób. Są to na przykład imię i nazwisko, numer identyfikacyjny, dane o lokalizacji. Często są to takie informacje, które nie zawsze w sposób oczywisty wskazują na to, że mogą służyć do identyfikacji. Nasze dane osobowe są przetwarzane w bardzo wielu miejscach, dlatego ważne jest, żeby mieć świadomość jak właściwie rozporządzać informacją o nich. Samo przetwarzanie to na przykład zbieranie, utrwalanie, organizowanie, porządkowanie, przechowywanie, adaptowanie lub modyfikowanie, pobieranie, przeglądanie, wykorzystywanie, ujawnianie poprzez przesłanie, rozpowszechnianie lub innego rodzaju udostępnianie, dopasowywanie lub łączenie, ograniczanie, usuwanie lub nawet niszczenie.

Wielkimi krokami zbliżają się wybory samorządowe. Jest to moment, w którym wiele informacji o sobie ujawniają zarówno o kandydaci na stanowiska, jak i wyborcy. W czasie wyborów dochodzi do przetwarzania zarówno zwykłych (takich jak adres zamieszkania czy data i miejsce urodzenia), jak i szczególnych kategorii danych osobowych, (jak na przykład pochodzenie rasowe lub etniczne, poglądy polityczne, przekonania religijne lub światopoglądowe, przynależność do związków zawodowych).

Jak to wygląda w praktyce?

Już samo złożenie podpisu na liście popierającej danego kandydata jest ujawnieniem swoich poglądów politycznych, czyli danych wrażliwych. Za kandydatem stoją bowiem określone poglądy i program wyborczy, zatem publicznie popierając daną osobę, ujawniamy również nasz światopogląd. Trudno się spodziewać udzielenia poparcia komuś, z kim się nie zgadzamy.

Przetwarzanie danych dokonuje się również w momencie, gdy głosuje osoba niepełnosprawna, (taka osoba ujawnia informacje o swoim stanie zdrowia) lub, gdy ktoś rejestruje się, by móc zagłosować poza swoim miejscem zameldowania, ponieważ ujawnia gdzie obecnie mieszka.

Kto zbiera dane?

Gromadzi je administrator danych. Decyduje on o celach i sposobach przetwarzania danych. Obowiązki poszczególnych administratorów danych zależą również od typu kampanii wyborczej. Kodeks wyborczy odmiennie reguluje prowadzenie kampanii w wyborach do Sejmu i do Senatu oraz w wyborach do Parlamentu Europejskiego w Rzeczypospolitej Polskiej, inaczej natomiast w wyborach na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej czy w wyborach do organów stanowiących jednostek samorządu terytorialnego (rad gmin, rad powiatów i sejmików województw) oraz wyborach wójta (burmistrza i prezydenta miasta). Administrator jest zobowiązany do przestrzegania zasad ochrony danych osobowych, w tym m.in. do: spełnienia względem osób, których dane dotyczą, obowiązku informacyjnego, o którym mowa w art. 13 i 14 RODO, zabezpieczenia danych osobowych przez zastosowanie odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych, tak aby dane te nie były udostępniane osobom nieupoważnionym oraz aby dane te były chronione przed zniszczeniem albo utratą (np. poprzez szyfrowanie danych, zapewnienie integralności i poufności danych), respektowania praw osób, których dane są przetwarzane, np. udzielania informacji co do celów, sposobów, źródeł, zakresu przetwarzania danych osobowych, spełniania żądań sprostowania, uaktualnienia albo uzupełnienia czy też czasowego wstrzymania ich przetwarzania.