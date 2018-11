Jakich danych osobowych można żądać od kandydata do pracy?

Dane w rekrutacji

Bez względu na to, w jaki sposób przedsiębiorcy poszukują kandydatów do pracy, proces ten zawsze wiąże się z pozyskiwaniem danych osobowych. Firmy powinny zbierać i przetwarzać tylko takie informacje, które są niezbędne do realizacji celów rekrutacyjnych. Potencjalni pracodawcy mogą prosić o podanie tylko określonych danych. Ekspert z ODO 24 wskazuje, na co warto zwrócić uwagę, wysyłając aplikację, a także na kolejnych etapach rekrutacji.

Informacje dotyczące kandydata do pracy

Od kandydata do pracy nie należy żądać większej ilości informacji niż jest to wskazane w Kodeksie pracy. Pracodawca nie może bowiem przetwarzać tzw. danych nadmiarowych, czyli danych wykraczających poza zakres określony przepisami prawa.

Kandydat wysyłając swoją aplikację lub przychodząc na rozmowę rekrutacyjną, nie powinien być proszony o udostępnienie więcej informacji wykraczających poza dane:

identyfikacyjne (imię, nazwisko, imiona rodziców, data urodzenia),

kontaktowe (adres zamieszkania)

oraz o wykształceniu, umiejętnościach, doświadczeniu zawodowym, ukończonych szkołach i studiach, przebytych szkoleniach i kursach, poprzednich pracodawcach, a także zajmowanych stanowiskach oraz obowiązkach zawodowych.

Przedsiębiorca nie może oczekiwać przekazania przez kandydata do pracy danych, które nie mają związku z zatrudnieniem, np. danych o stanie cywilnym, wyznaniu, poglądach religijnych czy orientacji seksualnej. Może się natomiast zdarzyć tak, że przy aplikacji na konkretne stanowisko wymagane będzie spełnienie dodatkowych wymogów np. przedstawienia zaświadczenia o niekaralności. Należy jednak pamiętać, że pracodawca może żądać przedmiotowego zaświadczenia tylko, jeżeli wynika to wprost z przepisów prawa. Nie może więc dochodzić do sytuacji, w której pracodawca żąda takiego dokumentu jedynie na wszelki wypadek, musi być on do tego uprawniony z mocy ustawy.

Warto pamiętać, że każdy przedsiębiorca, który zbiera dane potencjalnych pracowników, zobowiązany jest przekazać im wszystkie informacje wymagane przez art. 13. RODO, tj. w szczególności poinformować kandydata do pracy o pełnej nazwie i adresie swojej siedziby oraz danych kontaktowych inspektora ochrony danych (jeżeli został on powołany w organizacji). Powinien także wskazać cele przetwarzania danych, podstawę prawną przetwarzania, okres, przez który dane będą przechowywane, bądź kryteria jego ustalania, oraz poinformować kandydata do pracy o przysługujących mu na gruncie RODO prawach m. in. o prawie do usunięcia danych, prawie do przenoszenia danych, prawie wniesienia skargi do Prezesa UODO, jeżeli zdaniem kandydata do pracy przetwarzanie jego danych osobowych przez pracodawcę pozostaje niezgodne z prawem – wskazuje Barbara Matasek, specjalista ds. ochrony danych, ODO 24.