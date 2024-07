Pies bez smyczy w lesie - jaki mandat ?

Co z emeryturami stażowymi? Jest apel do marszałka Sejmu o wznowienie prac

Jest apel o wznowienie prac nad projektami w sprawie wprowadzenia emerytury stażowej. Przewodniczący Solidarności Piotr Duda napisał w tej sprawie do marszałka Sejmu Szymona Hołowni. Szef Solidarności zwraca uwagę, że marszałek nie przesłał do Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej wniosku o opinie do regulacji, co wstrzymało ich procedowanie.