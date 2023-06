Czy do każdego lasu można wejść z psem? Jakie są kary za puszczenie psa luzem? Lasy Państwowe przypominają o ważnych zasadach.

Pies w lesie tylko na smyczy

Sobota 1 lipca jest w Polsce obchodzona jako Dzień Psa. Zwierzaki te są zwykle mile widziane w lasach, ale musimy pamiętać o kilku zasadach, których należy przestrzegać.

Wakacje w pełni. Wyjazd w góry czy nad morze? Wielu z nas nie wyobraża sobie wypoczynku bez wędrówek po lesie razem z naszym pupilem. Należy jednak pamiętać, że psa musimy trzymać na smyczy. Dlaczego? Chodzi o bezpieczeństwo zarówno naszego czworonoga, jak i mieszkańców lasu, czyli dzikich zwierząt. Dla wielu osób przekreślony znak czworonoga przy wejściu do lasu jest niezrozumiały. Zakazy lub ograniczenia w poruszaniu się psów są jednak uzasadnione i obejmują z reguły tylko ściśle wybrane tereny. Jeśli podejdziemy do tematu z rozsądkiem może się okazać, że zabawę z pupilem, wypoczynek i szacunek dla cennej przyrody da się połączyć. Dlaczego nie do każdego lasu można wejść z psem? Powodów jest wiele, ale najważniejsze to: psi zapach i głośne zachowanie stresują dzikie zwierzęta i mogą negatywnie wpływać na ich rozród i odpoczynek. To, że na spacerze my nie widzimy zwierząt nie znaczy, że one nie wyczuwają nas. Odstraszone obcym „drapieżnikiem” mogą szukać schronienia, uciec zostawiając młode itp.

Pies nawet udomowiony to wciąż drapieżnik. Zapominamy o tym często, ponieważ wiele osobników zatraciło instynkt gończy lub nie ma na co dzień okazji, żeby go pokazać. Bez znaczenia jest również wielkość psa – nawet najmniejsze rasy według ustawodawcy stanowią zagrożenie dla bytowania zwierząt .

. Spuszczony ze smyczy pies może popędzić za dzikim zwierzęciem, np. sarną jeleniem lub dzikiem. Może je wypłoszyć na ruchliwą drogę i spowodować kolizję z samochodem, co może skończyć się tragicznie (także dla właściciela czworonoga) Ważne Warto więc, w trosce o bezpieczeństwo przestrzegać podstawowych zasad prawnych i stosować dobre praktyki. Spacer z psem w lesie

Przede wszystkim patrząc na mapę polskich lasów zdecydowanie więcej jest takich miejsc, do których można wchodzić z psem niż takich, gdzie obowiązują obostrzenia. Prawie jedna trzecia terytorium Polski (29,8%) jest pokryta lasami. Parki narodowe oraz rezerwaty, w których można spotkać ograniczenia lub zakaz wejścia z psem to łącznie tylko ok. 1,5% powierzchni kraju. Co więcej nawet ten obszar nie jest w całości wyłączony dla psów. Mamy w Polsce 23 parki narodowe i nie wszystkie wprowadziły pełny zakaz. Ma to miejsce tam, gdzie przyroda jest wyjątkowo cenna i mieszkają liczne gatunki dzikich zwierząt. Warto o tym pamiętać, że w naszych lasach wyznaczane są tzw. ”ostoje zwierzyny”. Informują o tym stosowne znaki lub tablice.

O czym zatem warto pamiętać?

W parkach narodowych obowiązują często inne rygory udostępniania niż w zwykłych lasach

Obszary chronione znajdują się czasem w nietypowych miejscach, przykładowo Las Bielański w środku warszawskich Bielan to rezerwat przyrody (podobnych miejsc w dużych miastach lub okolicach jest wiele)

Jakie kary za puszczenie psa luzem w lesie?

Według prawa, w lesie psa należy trzymać na smyczy. Za nieprzestrzeganie przepisu z art. 166 Kodeksu wykroczeń grozi nam grzywna od 20 do nawet 5 tys. złotych. Tak drastyczne kary zdarzają się jednak stosunkowo rzadko. Zazwyczaj kończy się na pouczeniach.

Jeśli dużo spacerujemy po lesie, możemy wyposażyć się w długą smycz, która da psu nieco więcej swobody, a nam wciąż pozwoli kontrolować zachowanie czworonoga. Na rynku dostępne są smycze nawet 10-metrowe, które przy odrobinie praktyki szybko nauczymy się zwijać i rozwijać w dłoniach. Warto również zastanowić się, jak konstruktywnie zająć psa podczas spacerów. Aportowanie, wykonywanie sztuczek i komend, ćwiczenie odwołania pozwolą naszemu psu zmęczyć umysł i ciało bez powodowania zagrożenia dla siebie i innych.

Źródło: Lasy Państwowe

