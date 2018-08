Prowadzenie samochodu pod wpływem narkotyków

Jak określić stężenie?

Dużo tutaj zależy od opinii biegłych toksykologów, którzy odnoszą nasz stan odurzenia do stanu „po spożyciu” albo do stanu nietrzeźwości. Biegli mogą zostać też przesłuchani na rozprawie. Brane jest jednak pod uwagę również to, co zostało uwzględnione w protokole pobrania krwi, w którym lekarz opisuje zachowanie badanego - jaka była jego mowa (wyraźna/bełkotliwa), jak źrenice reagowały na światło, jaki był kontakt z badanym, czy zachowywał równowagę itp. Nie bez znaczenia jest też sposób pobierania krwi i to, czy zachowane zostały wszystkie zasady i procedury.

Policja ma już testy na obecność narkotyków, które polegają na pobieraniu śliny. Kierowcy czasem odmawiają poddaniu się takiemu badaniu, a wtedy są prowadzeni na badanie krwi, którego już nie można odmówić.

Jakie kary?

Co do kary - podobnie jak w przypadku prowadzenia po alkoholu - grozi nam minimum: 5.000 zł świadczenia pieniężnego oraz 3 lata zakazu prowadzenia pojazdów, ale także np. kara pozbawienia wolności, która może być orzeczona w „zawiasach". Jednak również w tym przypadku, jeśli jesteśmy osobą niekaraną, możemy przy sprawie o prowadzenie pod wpływem narkotyków starać się o warunkowe umorzenie postępowania, kiedy to sąd może orzec środki karne na korzystniejszych warunkach niż te wyżej wymienione, a nawet odstąpić od ich wymierzania. Przy warunkowym umorzeniu wciąż jesteśmy osobą niekaraną. Jest się więc o co bić.

Trzeba więc w tym miejscu zaznaczyć, że prawie zawsze proponowane przez policję dobrowolne poddanie się karze NIE JEST najkorzystniejszym zakończeniem sprawy. Pamiętaj, że zawsze możesz powiedzieć, że chcesz się najpierw zastanowić.

Inne powiązane przestępstwa

Oczywiście zupełnie inna sytuacja będzie, gdy spowodujemy wypadek prowadząc samochód pod wpływem narkotyków/alkoholu i w grę wejdą już kary znacznie ostrzejsze niż te, o których pisałem powyżej - w zależności od skutków zdarzenia. Natomiast jeśli zostałeś zatrzymany za jazdę pod wpływem narkotyków i miałeś przy sobie jakieś środki odurzające, to dodatkowym problemem będzie sprawa o posiadanie narkotyków.

Wpływ narkotyków na zachowanie kierowcy

W przeciwieństwie do alkoholu, wiele z narkotyków utrzymuje się znacznie dłużej w organizmie, nawet do kilkunastu dni. Policyjny tester jest w stanie wykryć marihuanę nawet po upływie 14 dni. W przypadku amfetaminy i heroiny okres ten jest mniejszy i wynosi do sześciu dni, a kokainy i LSD – do czterech dni.

Narkotyki zaburzają u kierującego zdolność koncentracji i zdolności do szybkiego podejmowania decyzji, w zależności od rodzaju użytego środka. Jedne opóźniają, inne przyspieszają reakcje.

