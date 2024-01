Podwyżki: tym razem od 500 zł do 1000 zł za dzień pracy lekarza, pielęgniarki, ratownika, psychologa. To stawki maksymalne. Praca dla wojska

Zostaną podwyższone stawki wynagrodzeń za dzień pracy lekarza, pielęgniarki, ratownika, psychologa dla wojska. To stawki maksymalne.

Zmiany wprowadzi ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW w sprawie sposobu ustalania dodatkowego wynagrodzenia osób wchodzących w skład komisji lekarskich wprowadzi podwyżki dla osób oceniających w komisjach wojskowych stan zdrowia przyszłych żołnierzy.

O ile podwyżki?

W wyniku wprowadzanych zmian nastąpi podniesienie maksymalnych dziennych stawek dla osób uczestniczących w pracach komisji, dla:

przewodniczącego komisji z 899 zł do 1000 zł,

lekarza z 764 zł do 800 zł,

psychologa z 600 zł do 700 zł,

pielęgniarek lub ratowników medycznych z 557 zł do 600 zł oraz

sekretarza komisji z 476 zł do 500 zł.

Podstawa prawna

Art. 63 ust. 3 ustawy o obronie Ojczyzny określa, że maksymalne stawki nie mogą przekraczać 15% przeciętnego wynagrodzenia ogłaszanego przez Prezesa GUS. Zgodnie z Komunikatem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 9 sierpnia 2023 r. przeciętne wynagrodzenie w drugim kwartale 2023 r. wyniosło 7005,76 zł.

Projekt rozporządzenia z dnia 5.01.2024 r.

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW w sprawie sposobu ustalania dodatkowego wynagrodzenia osób wchodzących w skład komisji lekarskich orzekających o stopniu zdolności do służby wojskowej osób stawiających się do kwalifikacji wojskowej oraz pielęgniarek lub ratowników medycznych, wyznaczonych do powiatowych komisji lekarskich

Na podstawie art. 63 ust. 4 ustawy z dnia 11 marca 2022 r. o obronie Ojczyzny (Dz. U. poz. 2305 oraz z 2023 r. poz. 347, 641, 1615, 1834 i 1872) zarządza się, co następuje:



§ 1. Rozporządzenie określa sposób ustalania dodatkowego wynagrodzenia osób wchodzących w skład komisji lekarskich orzekających o stopniu zdolności do służby wojskowej osób stawiających się do kwalifikacji wojskowej oraz pielęgniarek lub ratowników medycznych, wyznaczonych do powiatowych komisji lekarskich.

§ 2. Ilekroć w rozporządzeniu jest mowa o komisjach lekarskich, rozumie się przez to powiatowe i wojewódzkie komisje lekarskie, o których mowa w art. 62 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2022 r. o obronie Ojczyzny.

§ 3. Dodatkowe wynagrodzenie dla osób, o których mowa w § 1, oblicza się jako iloczyn kwoty ustalanej corocznie przez wojewodów:

1) dla przewodniczącego komisji lekarskiej – nie mniejszej niż 400 zł i nie większej niż 1000 zł oraz liczby posiedzeń, którym przewodniczył;

2) dla lekarza – członka wojewódzkiej komisji lekarskiej – nie mniejszej niż 350 zł i nie większej niż 800 zł oraz liczby posiedzeń, w których uczestniczył;

3) dla psychologa – członka komisji lekarskiej – nie mniejszej niż 300 zł i nie większej niż 700 zł oraz liczby posiedzeń, w których uczestniczył;

4) dla pielęgniarek lub ratowników medycznych, wyznaczonych do powiatowych komisji lekarskich – nie mniejszej niż 200 zł i nie większej niż 600 zł oraz liczby posiedzeń,

w których uczestniczyli;