25 stycznia ZNP w Sejmie: Drugi etap podwyżek u nauczycieli. 7600 zł to pensja nauczyciela dyplomowanego? [pierwsze czytanie]

25 stycznia 2024 r. Sejm rozpoczyna pracę nad nowelizacją Karty Nauczyciela. Projekt posłom przedstawi S. Broniarz. Zmiany rewolucyjne.

Pensje nauczycieli mają być powiązane z przeciętnym wynagrodzeniem (dane określa GUS). Spowoduje to u nauczycieli podobne podwyżki co te od 1 stycznia 2024 r. Nie jest znana data wejścia nowych przepisów, ale będzie to prawdopodobnie 1 stycznia 2025 r.

REKLAMA

Nowy sposób ustalania pensji nauczycieli

Dziś minimalny poziom pensji zasadniczych nauczycieli określa się co roku w drodze rozporządzenia. Na 2024 r. będzie on prawdopodobnie taki:

Nauczyciel początkujący: 4908 zł brutto i 3675,95 zł netto

Nauczyciel mianowany: 5057 zł i 3776,95 zł

Nauczyciel dyplomowany: 5915 zł i 4362,69 zł

Dalszy ciąg materiału pod wideo

Po nowelizacji Karty Nauczyciela nie będzie już wydawane co roku rozporządzenie. Nauczyciele będą mieli pensje wyliczane w odniesieniu do przeciętnego wynagrodzenia. Na podstawie art. 20 pkt 2 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1251, 1429 i 1672) GUS ogłosił, że przeciętne wynagrodzenie w trzecim kwartale 2023 r. wyniosło 7195 zł. I gdyby nowe przepisy Karty Nauczyciela już obowiązywały, to tyle wynosiłaby pensja brutto nauczyciela dyplomowanego: 7195 zł. Dziś jest to 5915 zł.

Nowe przepisy będą obowiązywały od 2025 r. (prawdopodobnie).

Załóżmy, że przeciętne wynagrodzenie wyniesie pod koniec 2024 r. około 7600 zł. Jeżeli ta prognoza się sprawdzi, to pensja nauczyciel dyplomowanego osiągnie w 2025 r. poziom 7600 zł brutto.

Ta sama zasada obowiązywałaby u nauczyli mianowanych i początkujących - ich pensje byłyby mniejsze od dyplomowanych o odpowiednie wskaźniki określone ustawą.

Karta Nauczyciela - nowelizacja Infor.pl