Po podwyżce o 30% takie pensje nauczycieli: 3676 zł netto dla początkującego, 3777 zł dla mianowanego i 4363 zł dla dyplomowanego

Do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych zgłaszają się klienci, którzy otrzymali na swój adres email link do wniosku, który pozwoli podwyższyć świadczenie wychowawcze z 500 zł do 800 zł. To oszustwo. ZUS nie wysyła takich wiadomości z linkiem. Przypomina, że świadczenie w wyższej wysokości od 2024 r. jest podnoszone automatycznie, bez udziału klienta.