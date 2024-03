Taki sam dodatek za wychowawstwo dla nauczyciela "szkolnego" i "przedszkolnego! W oddziale przedszkolnym podwyżka o 200 zł. Dodatki motywacyjne

Samorządy mają możliwość zapewniania podwyżek nauczycielom niezależnie od pensji i dodatków "ustawowych". Z możliwości tej skorzystała Łódź.

Łódzki magistrat podniesie od kwietnia wysokość dodatków dla nauczycieli w szkołach i przedszkolach. Podwyższone zostaną dodatki funkcyjne za wychowawstwo i za kierowanie placówkami edukacyjnymi. Miasto na ten cel przeznaczy w tym roku 18 mln zł.

REKLAMA

Podwyżki dla nauczycieli wprowadza od 1 kwietnia samorząd

Od 1 kwietnia dyrektorzy placówek edukacyjnych będą zarabiali o 1,3 tys. zł brutto więcej, a wicedyrektorzy dostaną dodatkowe 700 zł. 200 złotych podwyżki otrzymają z kolei kierownicy i zastępcy warsztatów szkolnych lub szkolenia praktycznego oraz nauczyciele opiekujący się oddziałem przedszkolnym. Dodatkowe 50 zł dostaną wychowawcy klas i dodatek za wychowawstwo będzie wynosił 350 zł. Tyle samo będzie wynosił dodatek dla wychowawców w przedszkolach i w ich przypadku wzrośnie on o 200 zł – poinformował Urząd Miasta Łodzi.

Będą dodatki motywacyjne, koszt zmian 18 mln zł

Magistrat planuje również podwyższenie dodatków motywacyjnych wszystkich nauczycieli zatrudnionych w łódzkich szkołach.

REKLAMA

"To posunięcie, które podnosi prestiż naszego zawodu oraz jego znaczenie. Wpłynie to także na dobro oświaty łódzkiej, ale również dobro uczniów, dobro nauczycieli i rodziców. To początek zmian i dobry znak na przyszłość" – przyznał prezes Okręgu Łódzkiego ZNP Marek Ćwiek.

Odpowiedzialna za edukację wiceprezydent Łodzi Małgorzata Moskwa-Wodnicka poinformowała, że wysokość samorządowych podwyżek to efekt długich godzin spędzonych na rozmowach z nauczycielami i związkowcami.

Dalszy ciąg materiału pod wideo

W sumie na podwyżki dodatków magistrat przeznaczy w tym roku z budżetu miasta 18 mln zł.

Nauczyciele otrzymają też 30-procentowe podwyżki zatwierdzone przez rząd. Jak zapowiedział łódzki magistrat, pieniądze, z wyrównaniem od początku roku, mają zostać przesłane na konta nauczycieli w środę.