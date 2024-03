Rząd o 20% podwyższa rozporządzeniami dodatki dla mundurowych. Pierwszym etapem były podwyżki 20% kwoty bazowej na 2024 r.

Przykładem takich zmian jest Służba Graniczna i opracowany przez rząd projekt zmian w rozporządzeniu w sprawie uposażenia zasadniczego oraz dodatków do uposażenia funkcjonariuszy Straży Granicznej (Dz. U. z 2022 r. poz. 2424). Najdalej za kilkanaście dni stanie się obowiązującym prawem.

Jakie podwyżki kwoty bazowej dla Straży Granicznej?

Zgodnie z ustawą budżetową na rok 2024 kwota bazowa dla żołnierzy zawodowych i funkcjonariuszy ustalona została w wysokości 2.088,77 zł i tym samym jest wyższa od kwoty bazowej roku 2023 o 20%. Wzrost kwoty bazowej o 20% powoduje, że przeciętne miesięczne uposażenie funkcjonariusza Straży Granicznej wraz z nagrodą roczną wzrasta o 1.472 zł. Z kwoty 1.472 zł na wzrost uposażenia wraz z dodatkami przypada kwota 1.359 zł, a na wzrost nagrody rocznej - 113 zł. Przypadająca przeciętna miesięczna kwota wzrostu na 1 etat w wysokości 1.359 zł ma sfinansować wzrost wszystkich składników uposażenia.

Podwyższanie kwoty dodatku kontrterrorystycznego i dodatku granicznego

Wzrost ww. kwoty bazowej powoduje obligatoryjny wzrost uposażenia zasadniczego oraz w konsekwencji wzrost tych dodatków, których wysokość relacjonowana jest do kwoty bazowej. Nie dotyczy to jednak automatycznego podwyższenia kwoty dodatku kontrterrorystycznego i dodatku granicznego dla funkcjonariuszy jako należności nierelacjonowanych względem kwoty bazowej. Zgodnie bowiem z aktualnym stanem prawnym funkcjonariusze nabywający prawo do dodatku kontrterrorystycznego oraz dodatku granicznego otrzymują te dodatki w stałej wysokości kwotowej wynoszącej odpowiednio 450 zł miesięcznie oraz 500 zł miesięcznie.

Funkcjonariusze o których mowa w § 11a oraz § 11b zmienianego rozporządzenia płacowego będą otrzymywać przysługujące im dodatki w wysokości zwiększonej o 20%.

Jakie kwoty podwyżek dodatków?

Tym samym funkcjonariuszom, którzy spełniają dotychczasowe i obecnie niezmienione przesłanki uzasadniające otrzymanie dodatku kontrterrorystycznego oraz dodatku granicznego, dodatki te będą podwyższone odpowiednio o 100 zł oraz o 90 zł, tj. z kwoty 500 zł

do kwoty 600 zł miesięcznie (dodatek kontrterrortystyczny) oraz z kwoty 450 zł do kwoty 540 zł miesięcznie (dodatek graniczny).

Wobec faktu, iż zgodnie z projektowanym rozporządzeniem nie ulega zmianie krąg funkcjonariuszy, którzy nabywają prawo do dodatku kontrterrorystycznego i dodatku granicznego i niezmienne pozostają przesłanki uprawniające ich otrzymywanie, nie zachodzi konieczność wprowadzenia w projektowanym rozporządzeniu przepisów przejściowych.

Ile to jest łącznie podwyżki dla mundurowych w Straży Granicznej?

Tak więc łączny wzrost uposażenia od 1 stycznia 2024 r. wyniesie ok. 1.359 zł przeciętnie miesięcznie na etat i obejmuje wzrost uposażenia zasadniczego wraz z dodatkiem za wysługę lat ok. 785 zł, dodatek za stopień ok. 350 zł, dodatek funkcyjny/służbowy ok. 166 zł oraz pozostałe dodatki ok. 58 zł.

źródło: uzasadnienie projektu