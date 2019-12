Płaca minimalna w 2020 r. - brutto i netto

Płaca minimalna 2020

Wysokość minimalnego wynagrodzenia za pracę jest corocznie uzgadniana w ramach Rady Dialogu Społecznego. Zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. płaca minimalna dla pracownika zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy od 1 stycznia 2020 r. wyniesie 2600 zł brutto. Jest to więc podwyżka aż o 350 zł w stosunku do roku 2019. Do końca 2019 r. obowiązuje stawka 2250 zł. Od 1 października do 31 grudnia 2019 r. netto jest to 1673,78 zł. Od nowego roku najniższe wynagrodzenie netto wyniesie 1920,62 zł. Wynagrodzenie niepełnoetatowca zostanie podniesione w sposób proporcjonalny.

Podwyżka innych świadczeń

Wraz ze wzrostem minimalnego wynagrodzenia za pracę rośną również innych świadczeń, takich jak: dodatek za pracę w nocy, kwoty wolne od potrąceń, wynagrodzenie za przestój, wynagrodzenie praktykanta, wynagrodzenie gwarancyjne za niewykonywanie pracy z powodu rozkładu czasu pracy, odprawa z tytułu zwolnienia grupowego, odszkodowanie za naruszenie zasady równego traktowania w zatrudnieniu, mobbing lub dyskryminację. Podwyżka płacy minimalnej oznacza również zmianę minimalnej podstawy wymiaru zasiłku chorobowego oraz zwiększenie kosztów zatrudnienia pracownika z najniższym wynagrodzeniem. Warto porównać koszt zatrudnienia jednego pracownika z minimalnym wynagrodzeniem w 2019 i 2020 r. Dotychczas wynosił 2713,73 zł, a od nowego roku wzrośnie do 3135,86 zł.

Bez dodatku stażowego

Nowością jest wyłączenie dodatku stażowego przy ustalaniu minimalnego wynagrodzenia za pracę. W celu zbadania czy pracownik otrzymuje płacę minimalną sumuje się wynagrodzenie zasadnicze (stawka miesięczna, godzinowa, akordowa bądź wynagrodzenie prowizyjne) wraz z innymi składnikami wynagrodzenia jak:

nagrody i premie regulaminowe,

wynagrodzenie urlopowe,

dodatek wyrównawczy (w przypadku wypadku przy pracy lub choroby zawodowej).

Do tej pory nie uwzględniało się w omawianym wyliczeniu takich składników, jak:

nagroda jubileuszowa,

odprawa pieniężna należna z powodu przejścia na emeryturę lub rentę z tytułu niezdolności do pracy,

wynagrodzenie za nadgodziny,

dodatek za pracę w nocy.

Od 1 stycznia 2020 r. katalog wyjątków zostaje poszerzony o dodatek za staż pracy.

Wyrównanie do kwoty minimalnej płacy

Jeśli pracownik otrzymuje wynagrodzenie niższe od ustalonej na dany rok płacy minimalnej, wówczas pracodawca ma obowiązek wyrównania wypłaty danej osoby do wysokości minimalnego wynagrodzenia. Wskazanie w umowie o pracę wynagrodzenia niższego od płacy minimalnej stanowi obejście prawa. Wyrównywanie kwoty wypłaty do tej wysokości nie może być regułą. Wyrównania dokonuje się zgodnie z art. 7 ustawy o minimalnym wynagrodzeniu za pracę. Uzupełnienie wynagrodzenia następuje razem z wypłatą za dany miesiąc.

Właściwym postępowaniem w sytuacji określenia w umowie wynagrodzenia niższego niż minimalne wynagrodzenie za pracę jest pisemna zmiana umowy w postaci podniesienia kwoty do odpowiedniej dla danego roku kwoty.

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dziennik Ustaw rok 2018 poz. 2177)

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz wysokości minimalnej stawki godzinowej w 2020 r.