Czy komornik zajmie wielkanocne świadczenie z ZFŚS? Trzeba przeczytać treść zajęcia. Sprawdź, jakie masz prawa.

Wielkanoc to jeden z trzech momentów w roku, w których pracownicy liczą na to, że otrzymają dodatkowe świadczenie z ZFŚS. I faktycznie, wielu pracodawców to właśnie wtedy je przyznaje. Cieszy to także komorników.

Jakie są zasady dokonywania potrąceń z wynagrodzenia?

Zasady dokonywania potrąceń z wynagrodzenia za pracę są ściśle określone w przepisach rangi ustawowej. Można z niego potrącać tylko należności wymienione w ustawie z 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy, w tym sumy egzekwowane na mocy tytułów wykonawczych na zaspokojenie świadczeń alimentacyjnych i na pokrycie należności innych niż świadczenia alimentacyjne. Co więcej, potrąceń trzeba dokonywać w ściśle określonej kolejności i jedynie w granicach, w których przepisy na to pozwalają. Należy także stosować kwoty wolne od potrąceń, czyli minimum, które pracownik musi otrzymać z tytułu przysługującego mu wynagrodzenia. Jest ono obliczane w oparciu o wysokość minimalnego wynagrodzenia za pracę, a więc w 2024 r. wzrosło w styczniu, a następnie wzrośnie od lipca. W przypadku egzekucji z wynagrodzenia pracę, zajęciu podlegają w szczególności:

periodyczne wynagrodzenie za pracę; wynagrodzenia za prace zlecone; nagrody i premie przysługujące pracownikowi dłużnikowi za okres jego zatrudnienia; związany ze stosunkiem pracy zysk lub udział w funduszu zakładowym oraz wszelkich innych funduszach, pozostających w związku ze stosunkiem pracy.

Czy świadczenie z ZFŚS to część wynagrodzenia?

To czy można prowadzić egzekucję ze świadczeń socjalnych przyznawanych z ZFŚS wywołuje spory. Jako argumenty przemawiające przeciwko takiej możliwości wskazuje się to, że świadczenia te nie są częścią wynagrodzenia za pracę, mają charakter socjalny i przysługują nie tylko pracownikom. Nie można więc traktować ich jak części wynagrodzenia. Jednak jeśli nawet uznamy taki pogląd za słuszny, to nie będzie to automatycznie oznaczało, że świadczenie świąteczne będzie „bezpieczne”. Owszem, jeżeli komornik w przesłanym do pracodawcy zajęciu dokonał jedynie egzekucji z wynagrodzenia za pracę (art. 881 i nast. Kodeksu postępowania cywilnego), to wówczas egzekucja ta nie obejmie świadczenia wypłacanego pracownikowi z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych. Jednak jeśli dokonał zajęcia także na podstawie art. 895 Kodeksu postępowania cywilnego (egzekucja z innych wierzytelności), to nie tylko będzie mógł dokonać zajęcia, ale też świadczenie to nie będzie podlegało ochronie przewidzianej dla wynagrodzenia, a więc zostanie zajęte w całości.

Czy komornik dowie się o wypłacie świadczenia z ZFŚS?

Należy też pamiętać o tym, że nawet jeśli komornik w dokonał jedynie zajęcia wynagrodzenia, to pracodawcę i tak obciąża obowiązek niezwłocznego poinformowania go o każdej zmianie okoliczności związanych z periodycznym wynagrodzeniem i dochodami z wszelkich innych tytułów, co w konsekwencji będzie się zapewne wiązało z rozszerzeniem przez niego dokonanego zajęcia.