1000 złotych brutto dopłaty do prądu. Niezależnie od bonu energetycznego i innych świadczeń. Kto może się ubiegać?

Dodatkowe 1000 złotych brutto dopłaty do prądu. Niezależnie od bonu energetycznego i innych świadczeń. Wzrost cen energii utrudnia walkę ze skutkami powodzi. Poszkodowani otrzymają więc 1000 złotych więcej zasiłku z przeznaczeniem na pokrycie kosztów energii.

Wzrost cen prądu utrudnia walkę ze skutkami powodzi

REKLAMA

Walka ze skutkami powodzi, która wyrządziła szkody w południowo-zachodniej Polsce przybiera różne formy, bo potrzeby osób i placówek, które zostały poszkodowane są różne. Bez wątpienia mają jednak również wiele cech wspólnych. Jedną z nich jest konieczność wykorzystania podczas uprzątania domów i posesji oraz ich osuszania, znacznie większej ilości prądu niż podczas codziennego użytkowania. Problem ten ma obecnie szczególne znaczenie, bo już długo przed powodzią temat cen prądu był jednym z najczęściej poruszanych w przestrzeni publicznej – czy to w kontekście bonu energetycznego, czy „paragonów grozy”, których spodziewają się odbiorcy energii.

REKLAMA

Co prawda od 1 lipca 2024 roku stawka za prąd (energię elektryczną czynną) dla gospodarstw domowych została zamrożona na poziomie 500 zł/MWh, jednak to i tak oznacza podwyżkę, bo przed tym dniem obowiązywała stawka 412 zł/MWh. Na rachunkach znajdują się również pełne opłaty dystrybucyjne i przestały obowiązywać limity zużycia prądu. Wszystko to stawia w bardzo trudnej sytuacji osoby, które muszą obecnie mierzyć się z koniecznością osuszania mieszkania czy domu.

1000 złotych dopłaty do zasiłku powodziowego na koszty zakupu prądu

W odpowiedzi na te potrzeby Ministerstwo Klimatu i Środowiska zaproponowało zwiększenie zasiłku powodziowego o kwotę 1000 złotych brutto na pokrycie zwiększonych kosztów nabycia energii. Rząd przyjął tę propozycję. Wsparcie ma zostać udzielona przy wykorzystaniu istniejących mechanizmów wsparcia – poprzez zwiększenie już istniejącego świadczenia – zasiłku powodziowego. Zasiłek ten jest przyznawany na wniosek rodziny lub osoby samotnie gospodarującej, które poniosły szkodę w wyniku powodzi, albo gminy sąsiadującej, na terenie której przebywają w wyniku przeprowadzenia ewakuacji albo konieczności opuszczenia zagrożonego miejsca zamieszkania. Jest przyznawany niezależnie od dochodów i nie podlega zwrotowi. Do wniosku należy dołączyć oświadczenie, że:

w wyniku powodzi doznano szkody majątkowej (wraz z określeniem jej wartości),

nie ubiegano się o zasiłek na terenie innej gminy

wyraża się zgodę na weryfikację danych zawartych we wniosku.

Oświadczenie jest składane pod rygorem poniesienia odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywych zeznań. Zasiłek jest wypłacany przez wójta (burmistrza, prezydenta miasta). Po jego wypłacie organ dokonuje weryfikacji prawdziwości danych zawartych we wniosku. W sytuacji, gdy w wyniku tych czynności ustali, że rodzina lub osoba samotnie gospodarująca, która otrzymała zasiłek, nie poniosła szkody w wyniku wystąpienia powodzi, wydaje decyzję o jego zwrocie, określając termin nie krótszy niż 7 dni.