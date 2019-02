Ile zarabia europoseł?

Roczne przychody z tytułu pełnienia obowiązków to nawet milion złotych. Polski poseł zarabia jedną dziesiątą tej kwoty.

W najbliższych tygodniach poznamy listy kandydatów do europarlamentu. Już teraz widać, że walka o te miejsca jest bardzo zażarta. Jeden z powodów to… pieniądze. – Generalnie w partyjnych wyliczankach przyjmuje się, że europoseł może zarobić około miliona złotych rocznie. Po pełnej kadencji nie musi się więc niczym specjalnie przejmować – mówi DGP jeden z posłów obecnej kadencji polskiego parlamentu. – Tymczasem poseł w Polsce, z dodatkami np. za pełnienie funkcji w komisjach, zarobi ok. 100 tys. zł na rękę – dodaje polityk.

reklama reklama

Za jedno euro wczoraj można było dostać ok. 4,32 zł. Pensja europosła to 8757,70 euro brutto. Po potrąceniu unijnych podatków i kosztów ubezpieczeń to prawie 7 tys. euro, czyli na rękę ok. 30 tys. zł miesięcznie. – Pensja podstawowa europosłów to 38,5 proc. pensji podstawowej sędziego Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, więc europosłowie nie decydują i nie mogą decydować o własnej pensji – można przeczytać na stronie europarlamentu. Trzeba jednak pamiętać, że to podstawa. Europosłom przysługuje sporo dodatkowych świadczeń.

Polecamy produkt: Multimedialny pakiet wiedzy: 6 kluczowych zmian 2019 – KADRY.

Dzienna dieta to 320 euro. Z tego politycy mają zadbać o swoje brukselskie zakwaterowanie. Aby udowodnić, że faktycznie tam wtedy przebywają, przedstawiciele obywateli UE muszą się podpisać danego dnia w Strasburgu bądź w Brukseli. Bo choć oficjalną siedzibą europarlamentu jest to pierwsze miasto, to wiele prac poszczególnych komisji odbywa się w stolicy Belgii. W dniu głosowań plenarnych politycy muszą być na co najmniej połowie głosowań imiennych, inaczej potrącona zostanie im połowa diety.

Co miesiąc na asystentów polityk może wydać prawie 25 tys. euro

– Dlatego zazwyczaj na popołudniowych, czwartkowych głosowaniach frekwencja wśród posłów jest znacznie niższa – wyjaśnia europoseł Dobromir Sośnierz, który w Brukseli pracuje od kilku miesięcy po zastąpieniu na stanowisku Janusza Korwin-Mikkego. Zakładając więc, że poseł europejski faktycznie spędza 20 dni w miesiącu w Brukseli bądź Strasburgu, to „wyciąga” z tego 6,4 tys. euro, a więc prawie kolejne 30 tys. zł miesięcznie.

To nie wszystkie przychody europejskich polityków. Europarlament oddaje również zwroty za przejazdy. W obecnej kadencji ryczałt samochodowy to 53 eurocenty za kilometr, z tym że odległość nie może być większa niż tysiąc kilometrów. Zakładając, że polityk jeździ tam i z powrotem co tydzień, to jest to ponad tysiąc euro tygodniowo, czyli co najmniej 20 tys. zł miesięcznie. Ale może też jeździć częściej. – Jeśli ktoś zdecydował na początku kadencji, że będzie regularnie co tydzień dojeżdżał do pracy, na przykład z Warszawy, to zarobił w ciągu pięciu lat około 700–800 tys. zł – pisał w swojej książce „Parlament antyeuropejski” były europoseł Marek Migalski.