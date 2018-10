Ile zarabia żołnierz zawodowy – cz. I

W ostatnim czasie wojsko prowadzi szeroko zakrojone akcje rekrutacyjne. Takie działania jak stworzenie WOT, uruchomienie ,,Legii Akademickiej’’ oraz kampania rekrutacyjna ,, Zostań żołnierzem Rzeczypospolitej’’ przyciągają coraz więcej osób chcących wstąpić do armii. Wojsko kusi przede wszystkim stabilnym zatrudnieniem z atrakcyjnym wynagrodzeniem i spokojną emeryturą.

Co wchodzi w skład wynagrodzenia żołnierzy?

Podstawowym składnikiem wynagrodzenia żołnierzy jest uposażenie zasadnicze. Co więcej, wojskowi mogą liczyć na liczne dodatki oraz inne należności pieniężne:

dodatki: za długoletnią służbę wojskową; specjalny; służbowy; motywacyjny; kompensacyjny; wyrównawczy. inne należności: zasiłek na zagospodarowanie; gratyfikacja urlopowa; dodatkowe uposażenie roczne; nagrody uznaniowe i zapomogi; nagrody jubileuszowe; należności za podróże i przeniesienia; dodatkowe wynagrodzenie; należności z tytułu pełnienia służby poza granicami państwa; należności zwolnieniowe; należności pośmiertne.

Uposażenie zasadnicze

Poniższa tabela przedstawia jak kształtuje się wysokość uposażenia zasadniczego żołnierzy zawodowych od dnia 01.01.2017 r.

Stopień wojskowy Uposażenie zasadnicze brutto w zł. Stopień wojskowy Uposażenie zasadnicze brutto w zł. szeregowy 3 200 podporucznik 4 720 starszy szeregowy 3 270 porucznik 4 780 – 4 840 kapral 3 690 kapitan 4 970 – 5 140 starszy kapral 3 760 major 5 480 – 5 810 plutonowy 3 830 podpułkownik 6 090 – 6 790 sierżant 3 910 pułkownik 7 360 – 8 860 starszy sierżant 4 000 generał brygady 9 460 – 10 210 młodszy chorąży 4 110 generał dywizji 10 860 – 11 810 chorąży 4 230 generał broni 12 560 – 13 660 starszy chorąży 4 370 generał 15 960 starszy chorąży sztabowy 4 510

Źródło: MON

Planowany wzrost wynagrodzeń

Ministerstwo Obrony Narodowej poinformowało, że w 2019 r. żołnierze otrzymają podwyżki. Otóż od stycznia 2019 r. współczynnik kwoty bazowej (podstawowa zmienna dot. wysokości wynagrodzenia żołnierzy) wzrośnie z 3,20 do 3,63. Oznacza to, że przeciętne uposażenie żołnierza zawodowego wzrośnie z 4873 zł do 5530 złotych brutto.