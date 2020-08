Wniosek o dodatek solidarnościowy do 31 sierpnia 2020 r.

Dodatek solidarnościowy - wniosek tylko do 31 sierpnia 2020 r.

Ustawa o dodatku solidarnościowym wskazuje, kiedy przysługuje nowe świadczenie dla osób, które utraciły pracę po 15 marca 2020 r. Poniedziałek 31 sierpnia 2020 r. jest terminem ostatecznym na składanie wniosku do ZUS. Kto może jeszcze ubiegać się o dodatek w wysokości 1400 zł?

Dodatek solidarnościowy z ZUS

Dodatek solidarnościowy to nowe świadczenie przewidziane przepisami ustawy z dnia 19 czerwca 2020 r. o dodatku solidarnościowym przyznawanym w celu przeciwdziałania negatywnym skutkom COVID-19. Ustawa powstała w wyniku pandemii koronawirusa, związanych z nią zwolnień pracowników oraz trudniejszą sytuacją na rynku pracy. Inicjatorem ustawy był Prezydent RP Andrzej Duda. Ustawa, oprócz wprowadzenia dodatku solidarnościowego, podnosi wysokość zasiłku dla bezrobotnych od 1 września 2020 r.

Warunki do uzyskania dodatku to:

zamieszkanie na terytorium Polski i obywatelstwo polskie lub bycie cudzoziemcem w rozumieniu art. 2 pkt 2 lub 3 ustawy o dodatku solidarnościowym przyznawanym w celu przeciwdziałania negatywnym skutkom COVID-19,

utrata pracy z powodu koronawirusa po 15 marca 2020 r. (rozwiązanie umowy za wypowiedzeniem lub wygaśnięcie z upływem czasu, na jaki została zawarta – pracodawca nie przedłużył umowy),

posiadanie okresu podlegania w 2020 r. ubezpieczeniom społecznym z tytułu stosunku pracy przez co najmniej 60 dni,

nie podleganie ubezpieczeniom społecznym, ubezpieczeniu społecznemu rolników oraz ubezpieczeniu zdrowotnemu (z wyjątkiem zarejestrowania w urzędzie pracy jako osoba bezrobotna lub pobierająca stypendium bądź zgłoszenia do ubezpieczenia zdrowotnego jako członek rodziny),

złożenie wniosku EDS przez PUE ZUS.

Dodatek można było otrzymać maksymalnie za miesiące – czerwiec, lipiec i sierpień 2020 r. Jego wysokość wynosi 1400 zł netto miesięcznie czyli bezrobotni otrzymują „do ręki” 1400 zł, ponieważ składki od tej kwoty odprowadzane są z budżetu publicznego. Osoba, która utraciła pracę po 15 marca z powodu koronawirusa, mogła więc przez trzy miesiące pobierać dodatek. W sumie otrzymałaby 4200 zł.

Na złożenie wniosku zostało ostatnich kilka dni - można to zrobić do poniedziałku 31 sierpnia 2020 r.!

Dodatek można najwcześniej otrzymać za miesiąc złożenia wniosku. Składając więc wniosek w sierpniu, nie można otrzymać świadczenia za poprzednie miesiące. Taka osoba może liczyć na wypłatę dodatku za sierpień, a więc jednorazowo 1400 zł.

Andrzej 25 sierpnia 2020 r. otrzymał wypowiedzenie umowy ze względu na spadek zamówień w firmie, w której pracował, ze względu na obecną sytuację epidemiczną. Nie otrzyma więc dodatku za czerwiec ani lipiec. Jeśli złoży wniosek do ZUS do końca sierpnia, uzyska prawo do dodatku za aktualny miesiąc (jednorazowa wypłata).