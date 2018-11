Zasiłek chorobowy dla przedsiębiorcy 2019 - dokumenty

Otrzymanie elektronicznego zwolnienia lekarskiego

Jeśli przedsiębiorca podczas wizyty lekarskiej otrzymał elektroniczne zaświadczenie lekarskie, zostaje ono automatycznie przekazane do ZUS. Nie ma konieczności przekazania zwolnienia pacjentowi w postaci wydruku e-ZLA. Nawet jeśli lekarz dokonałby wydruku i przekazał dokument pacjentowi, nie ma on obowiązku dostarczania go do ZUS.

ZUS nie wypłaci jednak zasiłku chorobowego z urzędu. W celu otrzymania zasiłku chorobowego należy wystąpić do ZUS ze stosownym wnioskiem o ten zasiłek.

Stosownie do wytycznych Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w przypadku otrzymania pierwszego zaświadczenia e-ZLA jako wniosek o zasiłek składa się zaświadczenie płatnika składek na druku Z-3b. Natomiast w razie otrzymania kolejnego zaświadczenia lekarskiego za nieprzerwany okres jako wniosek o zasiłek należy złożyć jeden z poniższych dokumentów:

zaświadczenie płatnika składek na druku Z-3b , wypełnione tylko do pkt. 1, albo ZAS-53 lub w innej formie (wniosek taki powinien zawierać imię i nazwisko, adres, okres niezdolności do pracy, jeśli jest znana– to także serię i numer wystawionego zaświadczenia lekarskiego, informację, jeśli niezdolność do pracy została spowodowana wypadkiem w drodze do pracy lub z pracy, wypadkiem przy pracy albo choroba zawodową oraz wskazanie, czy okres tej niezdolności przypada w czasie ubezpieczenia, czy po jego ustaniu), albo wniosek o zasiłek chorobowy na drukulub w innej formie (wniosek taki powinien zawierać imię i nazwisko, adres, okres niezdolności do pracy, jeśli jest znana– to także serię i numer wystawionego zaświadczenia lekarskiego, informację, jeśli niezdolność do pracy została spowodowana wypadkiem w drodze do pracy lub z pracy, wypadkiem przy pracy albo choroba zawodową oraz wskazanie, czy okres tej niezdolności przypada w czasie ubezpieczenia, czy po jego ustaniu), albo e-ZLA wydruk zaświadczenia lekarskiego– jeśli otrzymałeś go od lekarza.



Dokumenty Z-3b i ZAS-53 są dostępne w wersji „do wypełnienia i wydrukowania” na stronie www.zus.pl. Jeśli ubezpieczony posiada profil na PUE ZUS, może wypełnić je i przesłać do ZUS elektronicznie.

Otrzymanie zwolnienia lekarskiego w trybie alternatywnym

Jak już wcześniej zostało wspomniane, ZUS nie wypłaca zasiłku chorobowego z urzędu. Jeśli przedsiębiorca otrzymał zwolnienie lekarskie wydane w trybie alternatywnym (gdy lekarz nie ma np. dostępu do internetu) i chce ubiegać się o zasiłek chorobowy, powinien wystąpić do ZUS z odpowiednim wnioskiem o zasiłek.

W przypadku otrzymania pierwszego zaświadczenia lekarskiego za wniosek o zasiłek służy zaświadczenie lekarskie, które ubezpieczony otrzymał od lekarza. Należy złożyć je do ZUS, chyba że posiada się profil na PUE ZUS i pojawiła się informacja, że lekarz wprowadził już zaświadczenie do systemu. Składa się także zaświadczenie płatnika składek na druku Z-3b.