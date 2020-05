Transfer do Polski zasiłku dla bezrobotnych przyznanego za granicą

Praca za granicą a zasiłek dla bezrobotnych

Pracowałeś za granicą i wracasz do kraju? Sprawdź, czy otrzymasz zasiłek dla bezrobotnych!

Osoby, które pracowały za granicą, zrezygnowały lub utraciły zatrudnienie i wracają do kraju, powinny pamiętać o tym, że mogą ubiegać się o zasiłek dla osób bezrobotnych – pod warunkiem, że spełniają kryteria jego przyznania obowiązujące w Polsce bądź kraju ostatniego zatrudnienia.

Zasiłek w UE, EOG lub Szwajcarii

W pierwszej kolejności o zasiłek należy starać się w kraju ostatniego zatrudnienia. W tym celu należy udać się do placówki odpowiadającej naszemu urzędowi pracy i zarejestrować się. Po nabyciu prawa do zasiłku dla osób bezrobotnych należy pozostać w kraju, który przyznał świadczenie przez minimum 4 tygodnie od chwili utraty pracy. Odpowiedni urząd może jednak wyrazić zgodę na wyjazd przed upływem wspomnianego terminu, np. w sytuacji, gdy wyjazd spowodowany jest towarzyszeniem partnerowi lub małżonkowi, który podejmuje pracę w innym państwie.

Po upłynięciu wymaganego okresu można ubiegać się o transfer zasiłku do Polski. Transfer odbywa się na podstawie dokumentu U2, wydanego na ogół przez instytucję, która wcześniej przyznała zasiłek. Należy pamiętać, że w ciągu 7 dni od daty wyjazdu transferujący zasiłek ma obowiązek zarejestrować się jako poszukujący pracy w polskim urzędzie pracy, dokument U2 złożyć we właściwym wojewódzkim urzędzie pracy i poinformować o tym instytucję za granicą wypłacającą świadczenie.

Zasiłek może być transferowany przez okres 3 miesięcy, z możliwością przedłużenia do 6 miesięcy na wniosek zainteresowanego. Realizacja transferu należy do instytucji, która świadczenie przyznała - zasiłek w kwocie netto przelewany jest bezpośrednio na konto osoby bezrobotnej.

Transferując zasiłek, należy pamiętać, że instytucja zagraniczna godząc się na to, ma na uwadze, iż wyjeżdżamy w celu aktywnego poszukiwania pracy, a nie w celu odpoczynku i połączenia z rodziną. Odmowa przyjęcia pracy oferowanej przez urząd pracy i wyrejestrowanie powoduje utratę świadczenia.

Po zasiłek w Polsce

Osoby, które nie były świadome swoich praw, opuszczając obczyznę lub nie miały czasu na dopełnienie formalności i uzyskanie świadczenia w tamtejszym odpowiedniku urzędu pracy, mogą jeszcze starać się o zasiłek w Polsce.

W tym celu należy zarejestrować się we właściwym urzędzie pracy (ze względu na meldunek stały lub czasowy) jako osoba bezrobotna z wydanym przez instytucję kraju zatrudnienia dokumentem U1 lub formularzem E 301. W razie braku tych dokumentów można zwrócić się do wojewódzkiego urzędu pracy o pomoc w potwierdzeniu okresów zatrudnienia za granicą. Wniosek oraz spis niezbędnych dokumentów można znaleźć na stronach WUP-ów. Po uzyskaniu dokumentów potwierdzających zatrudnienia z zagranicznej instytucji i zsumowaniu okresów zatrudnienia w Polsce i zagranicą wojewódzki urząd pracy wyda decyzję o prawie do zasiłku, którą otrzyma wnioskujący oraz powiatowy urząd pracy. Przyznając zasiłek, urząd nie będzie brał pod uwagę jedynie kryteriów nabycia prawa do zasiłku obowiązujących w powiatowym urzędzie pracy, czyli długości zatrudnienia, wysokości wynagrodzenia oraz sposobu rozwiązania umowy. Wnioskujący musi również, na podstawie wypełnionego oświadczenia, wykazać, że jest pracownikiem powracającym. W oświadczeniu należy wykazać, że pomimo pracy za granicą centrum interesów życiowych pozostawało w Polsce.

W związku z tym, że zasiłek przyznawany jest w Polsce, w oparciu o krajowe przepisy, będzie wypłacany również w wysokości przysługującej zgodnie z polskim prawem.

Transfer zasiłku jest możliwy również z Polski do krajów Unii Europejskiej, państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Szwajcarii.

Podstawa prawna:

