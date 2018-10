Specjalny zasiłek opiekuńczy 2019 r. - komu przysługuje i ile wynosi?

Podstawowe kwestie związane z zasadami przyznawania specjalnego zasiłku opiekuńczego, zostały uregulowane w ustawie o świadczeniach rodzinnych. Zgodnie z art. 16 a tej ustawy, specjalny zasiłek opiekuńczy przysługuje osobom, na których ciąży obowiązek alimentacyjny, a także małżonkom, jeżeli:

nie podejmują zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej lub rezygnują z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej

- w celu sprawowania stałej opieki nad osobą legitymującą się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności albo orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia i edukacji.

Zarejestrowanie w powiatowym urzędzie pracy jako osoba poszukująca pracy lub posiadanie statusu bezrobotnego nie ma wpływu na uprawnienie do specjalnego zasiłku opiekuńczego.

Prawo do zasiłku ustalane jest poprzez przeprowadzenie wywiadu środowiskowego.

Na specjalny zasiłek opiekuńczy mogą liczyć również rolnicy, którzy zaprzestaną prowadzenia gospodarstwa rolnego, a także małżonkom rolników lub domownikom w przypadku zaprzestania prowadzenia przez nich gospodarstwa rolnego lub wykonywania przez nich pracy w gospodarstwie rolnym, we wskazanym wyżej celu.

Ile wynosi specjalny zasiłek opiekuńczy?

Omawiane świadczenie przyznawane jest na okres zasiłkowy, który trwa od listopada do końca października następnego roku.

Do końca października 2018 r. specjalny zasiłek opiekuńczy wynosi 520 zł miesięcznie. Od dnia 1 listopada 2018 r. do 31 października 2019 r. wynosić będzie 620 zł co oznacza niemal 20 proc. wzrost. Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki społecznej zapowiada, że od 1 listopada 2019 r. kwota specjalnego zasiłku opiekuńczego wzrośnie jeszcze bardziej.

Za niepełne miesiące kalendarzowe zasiłek wypłaca się w wysokości 1/30 specjalnego zasiłku opiekuńczego za każdy dzień. Należną kwotę zasiłku zaokrągla się do 10 groszy w górę.

Jakie kryterium dochodowe należy spełniać?

Kryterium decydującym o przyznaniu specjalnego zasiłku opiekuńczego jest łączny dochód rodziny osoby sprawującej opiekę oraz rodziny osoby wymagającej opieki w przeliczeniu na jedną osobę. Aby otrzymać omawiane wsparcie wskazany dochód nie może przekroczyć kwoty 764 zł. W okresie zasiłkowym 2018/2019 wykazać należy dochody za rok 2017.