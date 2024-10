Zasiłek opiekuńczy 2024 i 2025. Komu i w jakich sytuacjach przysługuje? Jak wystąpić o zasiłek opiekuńczy? Ile wynosi? Przez jaki czas można pobierać zasiłek opiekuńczy? Co z dodatkowym zasiłkiem opiekuńczym?

Najczęściej zasiłek opiekuńczy biorą rodzice w przypadku, gdy ich dziecko jest chore. To nie jedyny moment, w którym przysługuje zasiłek opiekuńczy. Można z niego skorzystać np. w przypadku, gdy z nieprzewidzianych powodów zostanie zamknięty żłobek, przedszkole lub szkoła.

Zasiłek opiekuńczy 2024 i 2025

Prawo do zasiłku opiekuńczego przysługuje osobom objętym ubezpieczeniem chorobowym w ZUS, które są pracownikami, zleceniobiorcami, współpracują ze zleceniobiorcami, wykonują pracę nakładczą na podstawie umowy o pracę nakładczą, prowadzą działalność pozarolniczą, są członkami rolniczej spółdzielni produkcyjnej lub spółdzielni kółek rolniczych, są osobami duchownymi. O zasiłek opiekuńczy mogą wystąpić rodzice, rodzice adopcyjni, rodzice zastępczy, czy opiekunowie prawni w przypadku, gdy nie mogą wykonywać swojej pracy i muszą opiekować się :

dzieckiem do lat 8, w przypadku : nieprzewidzianego zamknięcia żłobka, klubu dziecięcego, przedszkola, lub szkoły, do którego uczęszcza dziecko, konieczności izolacji dziecka spowodowanego podejrzeniem nosicielstwa choroby zakaźnej, choroby niani, pod warunkiem, że została z nią zawarta umowa uaktywniająca, choroby opiekuna dziennego, który powinien opiekować się dzieckiem, porodu lub choroby małżonka/ rodzica dziecka, którzy stale opiekują się dzieckiem, a poród lub choroba uniemożliwiają tą opiekę, pobytu w szpitalu lub innej placówce leczniczej małżonka/rodzica dziecka, którzy stale opiekują się dzieckiem;

: dzieckiem niepełnosprawnym do lat 18, które ma wskazania dotyczące konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji w przypadku choroby lub porodu małżonka/rodzica dziecka, który stale opiekuje się dzieckiem, jeśli poród lub choroba uniemożliwia im opiekę nad dzieckiem, a także w przypadku pobytu małżonka/rodzica dziecka w szpitalu lub innej placówce leczniczej.

Ponadto, zasiłek opiekuńczy można pobierać w przypadku chorego dziecka, chorego dziecka z niepełnosprawnością, które nie ukończyło lat 18, a także na innych chorych członków rodziny.

Wniosek o zasiłek opiekuńczy

W przypadku, gdy dana osoba chce wystąpić o zasiłek opiekuńczy, bo opiekuje się chorym dzieckiem lub innym chorym członkiem rodziny, powinna udać się do lekarza po zwolnienie lekarskie. Często w przypadku wizyty z dzieckiem u pediatry, ten pyta się, czy dziecko będzie miało zapewnioną opiekę oraz o ewentualne wystawienie zwolnienia dla rodzica. W przypadku sprawowania opieki nad dzieckiem, należy wypełnić wniosek Z-15A. W przypadku sprawowania opieki nad chorym członkiem rodziny (rodzic dziecka, małżonek, rodzice, ojczym, macocha, rodzice adopcyjni, teściowie, dziadkowie, wnuki, rodzeństwo) należy złożyć wniosek Z-15B. Oba wnioski można pobrać ze strony ZUS. Są one także dostępne do pobrania w formie załączników i znajdują się na końcu artykułu. Warto pamiętać, że w przypadku, gdy L4 na dziecko zostało wystawione również na dni wolne od pracy, są one także zaliczane do łącznego wymiaru opieki.

Zasiłek opiekuńczy: ile dni

W przypadku opieki nad zdrowym dzieckiem do lat 8, lub chorym dzieckiem do lat 14, w tym także dzieckiem niepełnosprawnym zasiłek opiekuńczy przysługuje przez maksymalnie 60 dni w roku kalendarzowym. 14 dni przysługuje w przypadku opieki nad chorym dzieckiem, które ma więcej niż 14 lat. W przypadku opieki nad chorym niepełnosprawnym dzieckiem, które ma więcej niż 14 lat, ale nie ukończyło 18 lat, przysługuje 30 dni zasiłku opiekuńczego. Łączna liczba dni w których wypłacany jest zasiłek opiekuńczy nie może przekraczać 60 dni w roku kalendarzowym. Należy pamiętać, że liczba dni jest niezależna od ilości dzieci pod opieką.

Zasiłek opiekuńczy: kwota

Wysokość zasiłku opiekuńczego wynosi 80 proc. podstawy wymiaru zasiłku. Należy pamiętać, że wypłacany jest za każdy dzień, w którym sprawowana jest opieka, w tym również za dni ustawowo wolne od pracy. Chodzi tu o wystawienie zwolnienia, w którego skład wchodzi także weekend – np. zwolnienie od środy do wtorku.

Dodatkowy zasiłek opiekuńczy

Nowelizacja specustawy powodziowej wprowadziła także dodatkowy zasiłek opiekuńczy dla osób dotkniętych powodzią. Aby otrzymać dodatkowy zasiłek opiekuńczy, trzeba złożyć oświadczenie u swojego pracodawcy lub zleceniodawcy. Osoba, która prowadzi pozarolniczą działalność gospodarczą albo współpracuje z prowadzącym działalność, przesyła oświadczenie do ZUS. Może to zrobić przez internet – za pośrednictwem Platformy Usług Elektronicznych ZUS/eZUS. W tym celu powinien skorzystać z pisma ogólnego POG ZUS. Dodatkowy zasiłek opiekuńczy przysługuje w przypadku zamknięcia żłobka, klubu dziecięcego, przedszkola lub innej placówki do której uczęszcza dziecko, albo w przypadku niemożności sprawowania opieki nad dzieckiem przez nianię lub dziennego opiekuna na terenie gmin dotkniętych powodzią. Dodatkowy zasiłek opiekuńczy przysługuje przez okres zamknięcia z powodu powodzi placówki lub przez okres niemożności sprawowania opieki z powodu powodzi przez nianię lub dziennego opiekuna, jeżeli dziecko albo dorosła osoba niepełnosprawna lub zagrożona niedostosowaniem społecznym nie uczęszcza do innej placówki. Dodatkowy zasiłek opiekuńczy nie wlicza się do puli 60 dni w roku kalendarzowym. To nie jedyne rozwiązanie dedykowane osobom dotkniętym powodzią.

Podstawa prawna Ustawa z dnia 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (Dz. U. z 2023 r. poz. 2780) Ustawa z dnia 1 października 2024 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z usuwaniem skutków powodzi oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 2024 poz. 1473)

Wniosek Z-15A Wniosek Z-15A