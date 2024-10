Renta wdowia w 2025 r. Dla kogo, kiedy złożyć wniosek, jaka kwota? Ustawa zakłada, że owdowiała osoba może łącznie pobierać swoje świadczenie i rentę rodzinną po zmarłym małżonku. Kiedy rozpocznie się wypłata tzw. renty wdowiej? Kiedy będzie można składać wnioski?

1 stycznia 2025 r. wejdą w życie przepisy ustawy z dnia 26 lipca 2024 r. o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz niektórych innych ustaw. Nowelizacja przewiduje m.in. wypłatę drugiego świadczenia – tzw. renty wdowiej – od 1 lipca 2025 r. do 31 grudnia 2026 r. w wysokości 15 proc., a od 1 stycznia 2027 r. w wysokości 25 proc. Ustawa zakłada, że owdowiała osoba może łącznie pobierać swoje świadczenie i rentę rodzinną po zmarłym małżonku. Resort rodziny szacuje, że skorzysta z nich nawet 2 mln seniorów.

Renta wdowia w 2025 r.: dla kogo?

Ustawa wprowadza możliwość łączenia renty rodzinnej z innym świadczeniem emerytalno-rentowym, np. emeryturą czy rentą z tytułu niezdolności do pracy. Zgodnie z ustawą, do pobierania świadczenia w zbiegu uprawniona jest osoba będąca wdową lub wdowcem, która spełnia następujące kryteria:

osiągnęła powszechny wiek emerytalny, który wynosi dla kobiet co najmniej 60 lat, dla mężczyzn 65 lat,

pozostawała we wspólności małżeńskiej do dnia śmierci małżonka,

nabyła prawa do renty rodzinnej po zmarłym małżonku nie wcześniej niż 5 lat przed osiągnięciem wieku emerytalnego,

nie pozostają obecnie w związku małżeńskim.

Wypłata świadczeń w zbiegu ustaje w dniu poprzedzającym dzień zawarcia nowego związku małżeńskiego przez osobę uprawnioną.

Renta wdowia w 2025 r.: kiedy złożyć wniosek?

ZUS, jako podstawy wypłaty renty wdowiej, potrzebuje wypełnionego wniosku wdowy albo wdowca o ustalenie zbiegu świadczeń z rentą rodzinną ERWD. Dodatkowe świadczenie w rencie wdowiej jest określane jako procent (15 proc. a następnie 25 proc. renty rodzinnej). W związku z tym, by uzyskać wypłatę z tego tytułu, wdowa bądź wdowiec muszą wypełnić wniosek o ustalenie zbiegu świadczeń z rentą rodzinną ERWD, by otrzymywać świadczenie od 1 lipca 2025 r. Będzie on dostępny od 1 stycznia 2025 r. na stronie ZUS oraz w każdej placówce ZUS.

Renta wdowia w 2025 r.: jaka kwota?

Wysokość sumy świadczeń w zbiegu nie może przekroczyć trzykrotności kwoty najniższej emerytury. W przypadku gdy suma świadczeń w zbiegu przekracza trzykrotność kwoty najniższej emerytury, decyzje o pomniejszeniu świadczeń w celu wypłaty świadczeń w zbiegu wydaje organ rentowy albo organ emerytalny dokonujący pomniejszenia.

Renta wdowia: co dalej?

Rada Ministrów w 2028 r. ma dokonać weryfikacji wskaźnika wysokości świadczeń w zbiegu, w celu oceny możliwości i zasadności jego podwyższenia. Podczas weryfikacji ma wziąć pod uwagę sytuację dochodową grup osób uprawnionych na mocy niniejszej ustawy do wypłaty świadczeń w zbiegu na tle sytuacji społeczno-gospodarczej kraju.

