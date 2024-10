800 zł plus 1000 zł plus 1500 zł po urodzeniu dziecka. Trzeba złożyć trzy wnioski żeby dostać te świadczenia do ukończenia przez dziecko 12 miesiąca życia. Sprawdź, które ze świadczeń przysługują przed 1 rokiem życia dziecka.

Poniżej prezentujemy listę trzech świadczeń, o kto można wystąpić przed ukończeniem przez dziecko 12 miesiąca życia. By uzyskać wszystkie trzy świadczenia należy spełnić kilka warunków.

Trzeba złożyć trzy wnioski żeby dostać te świadczenia do ukończenia przez dziecko 12 miesiąca życia

Nie o wszystkie z tych świadczeń można wystąpić od razu. Dodatkowo, przy 1000 zł po urodzeniu dziecka są wymienione dwa świadczenia o które można się starać. Jedno z nich jest jest jednorazową zapomogą z tytułu urodzenia się dziecka, tzw. becikowe, a drugie przysługuje przez określony czas. Ostatnie z tych świadczeń przysługiwać będzie w momencie, gdy dziecko będzie troszkę starsze. Jednakże, można z niego skorzystać jeszcze przed pierwszymi urodzinami dziecka.

800+ po urodzeniu dziecka

Świadczenie wychowawcze, tzw. 800+ przysługuje na każde dziecko do ukończenia przez nie 18 roku życia. Świadczenie to może pobierać matka, ojciec lub opiekun faktyczny dziecka. Przysługuje niezależnie od dochodu. Wnioski o świadczenie wychowawcze można składać jedynie drogą elektroniczną poprzez aplikację mZUS, portal Emp@tia lub bankowość elektroniczną. Warto także pamiętać, że zgodnie z nowelizacją ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa oraz niektórych innych ustaw z 15 maja 2024 r., m.in. wypłata 800 plus jest uzależniona od tego, czy dziecko realizuje obowiązek rocznego przygotowania przedszkolnego, obowiązek szkolny, obowiązek nauki w przedszkolu lub szkole należącej do polskiego systemu edukacji. Obecny okres świadczeniowy zakończy się 31 maja 2025 r. ZUS rozpocznie przyjmowanie wniosków na nowy okres świadczeniowy 1 lutego 2025 r. By zachować ciągłość wypłaty świadczeń, wniosek o świadczenie wychowawcze należy złożyć do 30 czerwca 2025 r. Złożenie wniosku po 30 czerwca 2025 r. będzie oznaczało przyznanie świadczenia od miesiąca w którym zostanie złożony wniosek.

1000 zł po urodzeniu dziecka

Drugim świadczeniem, jest świadczenie rodzicielskie. Wynosi ono 1000 zł miesięcznie. O świadczenie rodzicielskie mogą wystąpić osoby sprawujące opiekę na dzieckiem, które nie mogą skorzystać z zasiłku macierzyńskiego lub uposażenia macierzyńskiego. Przysługuje m.in. matce lub ojcu dziecka od dnia porodu, opiekunowi faktycznemu dziecka w przypadku objęcia opieką dziecka w wieku do ukończenia 14. roku życia od dnia objęcia dziecka opieką, ale nie dłużej niż do ukończenia przez dziecko 14. roku życia. Świadczenie rodzicielskie przysługuje także osobie, która przysposobiła dziecko, w przypadku objęcia opieką dziecka w wieku do ukończenia 14. roku życia, od dnia przysposobienia dziecka, jednakże nie dłużej niż do ukończenia przez dziecko 14. roku życia. Świadczenie to w przypadku urodzenia jednego dziecka, przysposobienia jednego dziecka lub objęcia opieką jednego dziecka przysługuje przez 52 tygodnie. Wniosek o świadczenie rodzicielskie można złożyć zarówno stacjonarnie w urzędzie, wysłać pocztą, lub drogą elektroniczną przez portal Emp@tia lub ePUAP. Więcej o świadczeniu rodzicielskim można przeczytać w artykule: 1000 zł świadczenia rodzicielskiego od 1 listopada 2024 r. 15 sierpnia weszło w życie rozporządzenie w sprawie wysokości dochodu rodziny albo dochodu osoby uczącej się. Warto także pamiętać, że można wystąpić także o jednorazową zapomogę z tytułu urodzenia się dziecka, która wynosi 1000 zł. Więcej o becikowym można przeczytać w artykule: 1000 zł z tytułu urodzenia się dziecka od 1 listopada 2024 r.

1500 zł miesięcznie na dziecko

Chodzi o świadczenie aktywnie w żłobku. Jest to jedno ze świadczeń z programu Aktywny Rodzic. Wnioski o to świadczenie można składać od 1 października 2024 r. Wnioski o świadczenia z programu Aktywny Rodzic można składać tylko drogą elektroniczną przez PUE/eZUS, mZUS, portal Emp@tia lub bankowość elektroniczną. Przysługuje na dziecko uczęszczające do żłobka, klubu dziecięcego, lub na dziecko objęte opieką opiekuna dziennego. Jest to jedyne świadczenie z programu Aktywny rodzic, które nie ma dolnej granicy wieku dziecka. Oznacza to, że od momentu, w którym dziecko zacznie uczęszczać do jednej z wyżej wymienionych placówek, można wystąpić o to świadczenie. Przysługuje w wysokości do 1500 zł na dziecko, lub w wysokości do 1900 zł w przypadku dziecka niepełnosprawnego. Więcej o tym świadczeniu można przeczytać w artykule: Od 1500 zł do 1900 zł dla rodziców dzieci uczęszczających do żłobka. Wnioski można składać od 1 października 2024 r.

