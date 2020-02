Wysokość zasiłku pogrzebowego 2020 – czy kwota wzrośnie?

Wysokość zasiłku pogrzebowego w 2020 r.

Zasiłek pogrzebowy przysługuje jednorazowo na pokrycie kosztów związanych z organizacją pogrzebu. Więcej informacji na temat zasiłku i osób do niego uprawnionych znajduje się w artykule: Zasiłek pogrzebowy 2020 – kwota, wniosek, dokumenty

Wysokość zasiłku pogrzebowego zarówno z ZUS i KRUS w 2020 r. wynosi 4000 zł. Kwota ta nie zmienia się od 1 marca 2011 r. Przed tą datą osoby uprawnione do zasiłku pogrzebowego mogły liczyć na wyższe wsparcie. Zasiłek równy był 200% przeciętnego wynagrodzenia obowiązującego w dniu śmierci osoby, której koszty pogrzebu zostały poniesione. Przeciętne wynagrodzenie opiewało na kwotę ponad 3000 zł, co w sumie dawało kwotę przewyższającą 6000 zł. Obecnie zasiłek pogrzebowy jest więc niższy o ponad 2000 zł. Już w 2010 r. przy zgłaszaniu sprzeciwu wobec obniżania wysokości zasiłku branża pogrzebowa podkreślała, że 4000 zł to jedynie część wartości usług związanych z pochówkiem. Czy istnieje więc szansa na zwiększenie kwoty zasiłku?

Czy kwota zasiłku pogrzebowego wzrośnie?

Istnieją opinie o konieczności podwyższenia zasiłku pogrzebowego. Między innymi Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych wyraża potrzebę powrotu do poprzedniej regulacji, czyli zwiększenia kwoty do 200% przeciętnego wynagrodzenia. W styczniu 2020 r. przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw wynosiło niemalże 5300 zł, co pozwoliłoby na otrzymanie zasiłku w wysokości 10600 zł. To kwota diametralnie różniąca się od obecnej. Czy jest to dobre rozwiązanie? Czy Polska może pozwolić sobie na taką podwyżkę świadczenia? Być może warto zastanowić się nad uzależnieniem zasiłku pogrzebowego od inflacji?

Dnia 20 lutego 2020 r. sekretarz stanu w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, Stanisław Szwed, odpowiedział na interpelację posłanki Hanny Gill-Piątek nr 1672 w sprawie podwyższenia kwoty zasiłku pogrzebowego. Posłanka wskazała na fakt braku waloryzacji świadczenia od 2010 r. oraz na brak możliwości pokrycia z zasiłku kosztów nawet najskromniejszego pogrzebu. Zadała następujące pytania: