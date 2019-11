Zasiłek pogrzebowy 2020 – kwota, wniosek, dokumenty

Ile wynosi zasiłek pogrzebowy w 2020 r?

Zasiłek pogrzebowy wynosi niezmiennie od 1 marca 2011 r. 4000 zł. Wcześniej było to 200% przeciętnego wynagrodzenia obowiązującego w dniu śmierci osoby, której koszty pogrzebu zostały poniesione. Wówczas przeciętne wynagrodzenie wynosiło ponad 3000 zł. W związku z tym, kwota zasiłku pogrzebowego była dużo wyższa i wynosiła ponad 6000 zł. Aktualnie równa jest 4000 zł i nic nie wskazuje na to, aby coś się zmieniło w 2020 r.

Kiedy i komu przysługuje zasiłek?

Zasiłek pogrzebowy przysługuje w 4 sytuacjach. Są to przypadki, jak sama nazwa wskazuje, zawsze związane ze śmiercią. Czyją śmiercią? Otóż ustawa o emeryturach i rentach z FUS wskazuje, że zasiłek pogrzebowy przysługuje w razie śmierci:

reklama reklama



ubezpieczonego; osoby pobierającej emeryturę lub rentę; osoby, która w dniu śmierci nie miała ustalonego prawa do emerytury lub renty, lecz spełniała warunki do jej uzyskania i pobierania; członka rodziny osoby ubezpieczonej lub pobierającej emeryturę bądź rentę.

Polecamy: Darowizny, testamenty, spadki (PDF)

W przypadku śmierci ubezpieczonego zasiłek będzie przysługiwał także już po ustaniu ubezpieczenia, gdy śmierć nastąpiła w okresie pobierania jednego z następujących świadczeń: zasiłku chorobowego, świadczenia rehabilitacyjnego lub zasiłku macierzyńskiego.

Członkiem rodziny w myśl tego przepisu prawnego jest:

małżonek rodzice, ojczym, macocha oraz osoby przysposabiające; dzieci własne, dzieci drugiego małżonka, dzieci przysposobione i dzieci umieszczone w rodzinie zastępczej; przyjęte na wychowanie i utrzymanie przed osiągnięciem pełnoletności inne dzieci niż wymienione w pkt 3; rodzeństwo; dziadkowie; wnuki; osoby, nad którymi została ustanowiona opieka prawna.

Prawo do zasiłku przysługuje także osobie, która pokryła koszty pogrzebu i przedstawi rachunki. Co istotne, ustawa nie konkretyzuje katalogu osób. Nie muszą więc być to osoby najbliższe zmarłemu. Prawo to przysługuje także pracodawcy, a także innym podmiotom niż osoba fizyczna. W art. 78 ustawy o emeryturach i rentach z FUS ustawodawca wylicza m.in. dom pomocy społecznej, gminę, powiat, osobę prawną kościoła lub związku wyznaniowego. Warunkiem jest, aby podmioty te zapłaciły za organizację pochówku.

Zasadne wydaje się ustanowienie zasady, w myśl której w razie organizacji pogrzebu przez kilka ze wskazanych wyżej podmiotów (pracodawca, dom pomocy społecznej, gmina, powiat, osoba prawna kościoła lub związku wyznaniowego) zasiłek przysługuje im w częściach proporcjonalnych do poniesionych kosztów pochówku.